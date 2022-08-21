Алексей Сафонов: ЦСКА обыграет «Ахмат», «Зенит» может забить «Торпедо» семь, но ограничится тремя

ЦСКА – «Ахмат». Начало в 15.00

Тяжелая будет игра, «Ахмат» очень прилично выглядит. ЦСКА хорошо начал чемпионат, и с «Зенитом» неплохо смотрелся. Если команда планирует бороться за медали, дома ей очки терять нельзя. Думаю, ЦСКА выиграет со счетом 2:1.

«Зенит» – «Торпедо». Начало в 17.30

Если «Зенит» поставит задачу забить больше пяти мячей, он ее выполнит. Но, думаю, никто такой задачи ставить не будет, спокойно, на классе «Зенит» выиграет 3:0.

Думаю, Семак даст поиграть максимальному числу футболистов, использует все замены. Возможно, кому-то из лидеров даст отдохнуть.

В «Торпедо» произошла смена тренеров, но пока за такой короткий срок это вряд ли внесет серьезные перемены в игру команды.

Результат этого матча от «Торпедо» практически не зависит, результат целиком зависит от «Зенита».

«Краснодар» – «Оренбург». Начало в 20.00

«Краснодар» очень хорошо играл с «Локомотивом», с «Динамо» в Москве. Думаю, «Краснодар» выиграет 2:0.