Дмитрий Селюк: «Спартак» столкнулся с организованным соперником в лице «Динамо» и вот результат

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк делится впечатлениями от этой игры.

- Эта была действительно ключевая игра тура и надо сказать, что матч получился, - считает Селюк. – «Спартак» играл хорошо, но с тактической точки зрения «Динамо» переиграло «Спартак».

Йоканович выстроил несколько редутов обороны, а «Спартаку» сложно взламывать такую насыщенную защиту. Победа была достигнута в результате ошибки Умярова, но ведь «Динамо» дважды попадало в штангу. И хотя «Спартак» владел мячом 75 процентов времени, ничего из этого владения не смог выжать. Опасных моментов у ворот «Динамо» почти не было.

А «Динамо» подошло прагматично: забило, а потом играло по счету. И все закончилось, как закончилось.

«Динамо» - молодец!

А «Спартак» пока рано хвалить, о чем я неоднократно говорил. Календарь на старте чемпионата у «Спартака» был самый благоприятный. Одно дело обыгрывать 4:1 «Оренбург» и другое – когда перед тобой хорошо организованная команда. Также сложно будет «Спартаку» играть и с ЦСКА.

- Вы всегда сетовали, что мало играет Тюкавин. Вот он вышел в основе и сделал результат.

- Да, очень рад за него. Тюкавин должен больше играть, он может стать основным форвардом «Динамо» на годы вперед. Просто парню нужно больше доверять.