Федотов показал Березуцкому, как должен играть ЦСКА. Армейцы победили «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев расположился не на трибуне, как в предыдущем матче в Химках, а на скамейке запасных. ЦСКА – не тот соперник, чтобы включать Бескова. Напомним, знаменитый рулевой любил смотреть матчи с верхотуры, не изменил себе и в золотом матче в Ташкенте в 1970-м. Его «Динамо» за 20 минут до конца основного времени вело 3:1, и тренер даже не стал спускаться в раздевалку в перерыве. А когда случился перелом, растерялся и не сделал ни одной замены, позволив ЦСКА совершить невероятный камбэк – 4:3.

В директорской ложе хозяев был замечен Березуцкий. Который из братьев? Неважно! В прошлом сезоне оба брата (Алексей как главный тренер, Василий как его помощник) разочаровали болельщиков красно-синих.

В стартовом составе хозяев вышел новый лидер армейцев Карраскаль, пропустивший первый тайм матча в Санкт-Петербурге. Неудачно сыгравшего против «Зенита» Кучаева заменил Обляков, который на днях продлил с клубом контракт. У гостей не восстановился ведущий защитник и капитан Семёнов. Это серьезная потеря, пожалуй, невосполнимая.

С первых же секунд армейцы стали нагнетать темп, обнулив шансы грозненцев на атакующую контригру. Полчаса гости держались, а потом в течение шести минут пропустили три мяча.

Первый забил Чалов после углового (пятого подряд), поданного мастером стандартов Мединой. Мяч по крутой дуге перелетел через всю штрафную и приземлился на ногу Чалову, тот пробил, а защитник Тимофеев не справился с ролью второго вратаря. Рикошет от его ноги и вынимай.

Талалаев по горячим следам утроил ему ликбез.

Вскоре отличился Набабкин после скидки головой Дивеева, выигравшего воздух в чужой штрафной. А лонгболом его снабдил Акинфеев. Удивительно, как два центральных защитника одновременно оказались у владений гостей в момент ввода мяча в игру от противоположных ворот.

Черех пару минут Карраскаль отблагодарил Мухина за поперечную передачу, колумбиец, казалось, не идеально укротил мяч, но изловчился и пробил с полулета в ближний от Шелии угол. Застав вратаря врасплох.

Разгром? С таким раскладом «Ахмат», едва не обыгравший дома «Спартак» (1:1) и «Зенит» (0:0). Категорически не согласился. Грозненцы пять лет на забивали армейцам в Москве. Но за пять минут до перерыва соорудили гол-красавец. Конате словно не заметил плассировавшихся перед ним Мухина и Набабкина и с дуги штрафной отправил мяч по дуге (простите за каламбур) за шиворот Акинфееву. За удар – отлично, к вратарю, расположившемуся на линии площади ворот, остались вопросы. Три последних мяча (в Санкт-Петербурге и здесь, на «ВЭБ Арене») он пропустил с приличной дистанции.

В перерыве Шелия попросил замену. Талалаев удовлетворил просьбу и смело ввел свежие силы. Поначалу работы у голкипера-дебютанта Опарина было маловато, он запомнился эффектным сэйвом, среагировав на обводящий удар Карраскаля (не самый сложный мяч). Но вскоре Медина из-за штрафной жахнул в правый дальний угол и размочил Опарина.

К тому моменту гости, перегруппировав силы, свели перевес армейцев к минимуму, и, как показалось, вознамерились повторить сценарий второго тайма ташкентской переигровки полувековой давности. Вышедшие на замену Бериша и выпускник академии ЦСКА Олейников подарили роскошный гол.

Федотов тоже не стал тянуть с заменами: на поле вышли два «З» - Зделар и Заболотный. А потом (о чудо) уже списанные со счетов бразилец Фукс и аргентинец Гайч. Заболотному бы реабилитироваться за невероятный промах в Нижнем Новгороде, стоивший армейцам победы, а он, едва появившись, получил травму и ушел.

Перед финальным свистком олимпионик Фукс заставил звенеть перекладину, а в ответной атаке хозяев простили Тимофеев и Олейников, игравший в школе ЦСКА с Чаловым.

О незаметном герое, судье, не хотелось бы упоминать. Но самый раскрученный рефери Карасёв дал повод. В самом начале матча он придумал фол Облякову, но это мелочь. Потом же дважды простил Трошечкина, сначала подыгравшего себе рукой, а потом грубо сбившего соперника.

Уже в добавленное время Карасёва из комнаты VAR пригасили к монитору – на предмет игры рукой Дивеева, пытавшегося в подкате прервать опасный прострел Олейникова. Мяч одной молекулой коснулся кисти армейца, однако топ-рефери не нашел оснований для назначения пенальти. Испортив этот репортаж с экскурсом в Ташкент-1970. Счет 4:3 оказался бы в тему.

ТАБЛО

ЦСКА – «Ахмат» - 4:2 (3:1).

Голы: 1:0 Чалов (29), 2:0 Набабкин (33), 3:0 Карраскаль (35), 3:1 Конате (41), 3:2 Бериша (58), 4:2 Медина (78).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес (Фукс, 80), Мухин (Зделар, 46), Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 66 (Гайч, 84)).

«Ахмат»: Шелия (Опарпин, 46); Тодорович (Харин, 71), Быстров, Нижич-к, Журавлёв, Богосавац, Швец, Тимофеев, Трошечкин (Бериша, 56), Садулаев (Олейников, 57), Конате (Ильин, 71).

Предупрежления: Набабкин (14), Мухин (44) – Нижич (23).

Судья: Карасёв (Москва).

Москва. «Вэб Арена».