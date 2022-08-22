Дмитрий Селюк: Не верил, что Федун уйдет. Зря его ругают – он много сделал для «Спартака»

– До последнего не верил, что «Федун уйдет хотя разговоры об этом шли давно, – говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. – До сегодняшнего дня не верил, пока не объявили. И не верю, что Федун навсегда ушел из футбола. Почти 20 лет он варился в этой кухне, и Зарема окунулась в футбол с головой. А большой футбол – это наркотик.

- Как оцените эпоху Федуна?

- Многие Федуна ругают, фанаты часто на него наезжали по различным поводам. Да, трофеев при Федуне было немного – одно чемпионство и, по-моему, два Кубка России.

Но Федун останется в истории клуба, как человек, построивший прекрасный стадион.

В чем-то Федун был прав, в чем-то не прав. Но он создавал, а не ошибается тот, кто ничего не делает.

Владельцем клуба остается «Лукойл», тут ничего не меняется, но не будет президента, как Федун, «Спартаком» будут управлять нанятые менеджеры.

– Много крылатых фраз выдал за эти годы Федун. Мне хотелось бы обсудить одну: тренер – это всего 10 процентов успеха команды. Я почти согласен с этим утверждением, только 10 процентов заменил бы на тридцать.

– Да, я тоже согласен. У успешного клуба три составляющих успеха: развитая инфраструктура, хорошее финансовое положение и хороший состав, то есть, классные футболисты. Правда, хороший состав вытекает из хорошего финансового положения. И тренеру я бы отдал не больше тридцати процентов.

Посмотрите на «Баварию» – какого тренера не назначь, команда все равно выиграет чемпионат Германии в одну калитку. Правда, с Лигой чемпионов в последние годы им не очень везет.

– Адвокат Добровинский написал, что Федун переезжает на ПМЖ в Испании, мол, переезд уже давно идет. Может стать вашим соседом.

– Если в Барселоне или пригороде поселится, можем с Федуном и встретиться где-нибудь.

– Вы говорили, что футбол Федуна так просто не отпустит. Глядишь, и купит условную «Мальорку».

– Кстати, Федун легко может стать акционером «Барселоны». Купить на fan-ID постоянный абонемент и стать социосом клуба, членом ассоциации болельщиков клуба. А каждый социос – это акционер «Барселоны».

– А там заскучает и купит небольшой клуб…

– Тоже вполне реальный вариант, не так это и дорого. Причем в России футбольный клуб – это сплошные убытки, то в Испании многие клубы не убыточные.