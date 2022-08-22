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Эпоха Федуна: 18 лет в цитатах и высказываниях

Леонид Федун покидает «Спартак». Это отличный повод вспомнить 12 цитат экс-владельца клуба, которые стали самыми запоминающимися, и даже народными.
Эпоха Федуна: 18 лет в цитатах и высказываниях
22 августа 2022 16:52
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Спартак»

2004 год.

«Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и еще пять – удача».

Невио Скала принял «Спартак» в тяжелое время, когда Леонид Федун только начинал выстраивать свою систему в клубе, а команда переживала смену поколений. Итальянец не сумел добиться больших успехов (если не считать финал Кубка), а сам Федун, наверняка, позже изменил свое мнение. Позже многие тренеры «Спартака» показывали совершенно разные результаты, имея плюс-минус состав одного уровня.

2006 год.

«Поздравляю наших дублеров с победой в чемпионате. Ребята, вы будущее «Спартака». Уже сейчас Федотов подводит вас к основному составу. Мы хотим растить молодежь не для сборной Бразилии, а для сборной России».

Федун гордился дублирующим составом, но почти никто из них так и не вышел в большой футбол.

2008 год.

«Я – фанат «Спартака». Был им и останусь навсегда. Никакого подражания Абрамовичу нет. Пусть лучше он мне подражает, поскольку я вкладываю деньги в российский клуб».

В конце нулевых Федуна часто сравнивали с Абрамовичем, но он отверг свою симпатию к владельцу «Челси», отметив, что ему больше симпатизирует система «Арсенала». Отметим, что несмотря на разные подходы и результаты, Абрамович и Федун попрощались со своими клубами с разницей в несколько месяцев.

2009 год.

«Джанаеву надо сходить в церковь. Видимо, его кто-то заколдовал. Другого объяснения я просто не нахожу. Я не помню случаев в футболе, когда вратарь дважды подряд сам закидывал мяч себе в ворота. Такого просто не бывает. Видимо, кто-то сидел на трибуне типа Старика Хоттабыча, выдергивал себе волосы из бороды и приговаривал «шарам-барам».

«Спартака» Валерия Карпина в 2009 году до последних туров боролся с «Рубином» за звание чемпиона, но мечты похоронил Сослан Джанаев. Сначала он ошибся против «Крыльев», а затем дважды необъяснимо плохо сыграл против ЦСКА. Тогда Федун сорвался и высказался.

2012 год.

«Мы еще ищем футболистов на две позиции. Но это уже, как говорится, икра на хлеб с маслом. Последний раз так хорошо команда была укомплектована году в 2005-м или 2006-м, когда мы три раза подряд брали серебро».

Федун восторгался составом в 2012 году, но он никак не оправдал ожидания. В переходном сезоне «Спартак» занял второе место, а в следующем занял лишь четвёртое.

2014 год.

«Карпин за свою бытность израсходовал 250-280 миллионов. На эти деньги можно было купить трех Халков! Но сбитый летчик есть сбитый летчик».

Карпин был близок к чемпионству в 2009 году, но Федун не был слишком благодарен ему. Отношения между ними накалились пятью годами позже, во многом из-за последнего места в ЛЧ, вылета из Кубка России (1/8 финала) и четвертого места в РПЛ. В 2014 году Карпин был отправлен в отставку, а вдогонку родилась великая фраза про «сбитого летчика», которую припоминают до сих пор.

2014 год.

«Видите, растет у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».

Федун неоднократно рассказывал, что разбирается в психологии, но с Давыдовым он выбрал явно не ту схему поведения, которая бы помогла молодому талантливому парню. Форварда перехвалили, и он скатился в 27 лет до второй лиги России.

2014 год.

«В матче с «Уралом» надежд было мало – у меня ведь день рождения, а команда в такой день часто преподносит подобные «подарки». Видимо, им нужно подарить мне галстук, чтобы я на нем повесился».

Поражение в концовке сезона 2013/2014 от «Урала» (0:1) довело Федуна до очень громких слов. В том году «Спартак» пролетел даже мимо еврокубков, заняв лишь шестое место.

2015 год.

«Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это тот человек, который из-за копейки удавит всех своих родных».

Краткая характеристика Дзюбы от человека, который знает Артема с самого детства и который верил в него до последнего дня в «Спартаке».

2017 год.

«Мне было обидно прозвище «Нольтрофеич». Ведь любой человек, любой мужчина стремится к тому, чтобы быть успешным. Я добился успеха в бизнесе, и мне хотелось трофеев в спорте. Тем более «Спартак» для меня – не просто бизнес-проект. Это команда моей мечты».

В 2017 году Массимо Каррера реализовал мечту Федуна и, наконец, подарил чемпионство. Радости главы клуба не было предела.

2019 год.

«После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики».

Разговоры о прощании Федуна со «Спартаком» были давно, но в 2019 году он лично и прямо назвал своим планы. Почти сбылось, но клуб ушел в руки «Лукойлу» и на один год раньше намеченной даты.

2020 год.

«Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!».

Легендарная цитата, которую теперь вспоминают всякий раз, когда судьи не благосклонны «Спартаку». К счастью, красно-белые так ни разу и не снялись.

источник: «Советский спорт»
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