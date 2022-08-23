Не успел уйти Федун, как по частям растаскивают «Спартак». Обзор трансферных инсайдов

Россия

Слухи

Израильский источник Sport 5 сообщает об увеличении предложения «Зенита» по полузащитнику Оскару Глуха до 5 млн евро. Ранее российский клуб предлагал на миллион меньше, но «Маккаби» планирует выручить за 18-летнего воспитанника не менее шести. Возможно, в трансфер будет включён бонус за последующую перепродажу.

Не успел Леонид Федун покинуть «Спартак», как тут же активизировался «Зенит». Metaratings сообщает о скором переходе защитника Дамира Шайхтдинова, который в прошлом году провел восемь матчей за второй «Спартак» в ФНЛ. Контракт 18-летнего защитника с московским клубом действует до лета 2024 года.

Сообщается о скором переходе Данила Степанова в «Сочи». Вылетевший в первую лигу тульский «Арсенал» дал согласие на переход 22-летнего защитника.

Главный тренер «Селтика» в интервью рассказал, что клуб близок к подписанию принадлежащему «Рубину» Сеада Хакшабановича. Летом 2021 года казанцы отдали за черногорца 6,5 млн евро, а последний сезон полузащитник провел в «Юргордене», воспользовавшись правилом УЕФА для легионеров из РПЛ.

«Крылья Советов» в ближайшее время могут объявить о подписании Александра Чирковича из «Вождоваца». В последнем сезоне игрок молодежной Сербии забил 5 голов в 15 матчах

Англия

Слухи

Судя по всему, эпопея с Криштиану Роналду подошла к концу. 37-летний форвард «МЮ» принял решение доиграть сезон за английскую команду несмотря на отсутствие Лиги чемпионов. На это его сподвиг трансфер Каземиро, с которым португалец играл ранее за «Реал». Другое дело, что Эрик тен Хаг не рассматривает CR7 в качестве игрока основы, что может спровоцировать очередную волну недовольства, из которой вновь может родиться желание покинуть клуб.

«Манчестер Юнайтед» предпринимает попытки по покупке вратаря сборной Германии Кевина Траппа. Голкипер сомневается в переходе, так как в отличие от «Айнтрахта», английский клуб не может гарантировать игровое время. Трапп рискует стать очередным резервным вратарём для Де Хеа, как это было со многими вратарями до этого.

Несмотря на покупку Каземиро, «Юнайтед» не оставил надежд подписать Френки де Йонга. Главный тренер манкунианцев до сих пор желает воссоединиться с полузащитником «Барселоны». Сообщается, что в ближайшее время клуб сделает последнюю попытку по трансферу.

«Челси» в лице Тимо Вернера потерял последнего чистого форварда, из-за чего именно это амплуа в приоритете у лондонских селекционеров. Решение нашли в игроке «Милана» Рафаэле Леау. 23-летний форвард сыграл важнейшую роль в прошлогоднем Скудетто, забив 11 голов и отдав 8 голевых передач в 34 матчах Серии А. «Челси» готов заплатить, а также добавить несколько игроков в качестве обмена. Помимо Леау, в шорт-лист лондонцев входит Мората и Обамеянг.

Италия

Сделки

Экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди продолжит карьеру в «Парме». Контракт 35-летнего аргентинца заключен по системе 1+1.

Слухи

Польский форвард Аркадиуш Милик может вернуться в Италию. Несколько лет назад он играл за «Наполи», а теперь нападающий «Марселя» согласовал контракт с «Ювентусом». Речь идет об аренде за 2 млн с последующим правом выкупа за 8 млн евро. Всего на счету Милика 38 голов в четырёх сезонах Серии А.