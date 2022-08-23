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Поразит ли Гвардиола снова «Камп Ноу»? Чья россыпь звезд будет эффективнее?

24 августа в 22:30 пройдёт необычный товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити». Почему вдруг посреди сезона? Чего ожидать? Где состоится? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в данном материале.
Поразит ли Гвардиола снова «Камп Ноу»? Чья россыпь звезд будет эффективнее?
23 августа 2022 20:58
автор: Никита Шмытов
автор фото: Marca

20 июня стало известно о проведении товарищеского матча «Барселоны» и «Манчестер Сити», инициатором которого стали президент каталонского клуба Жоан Лапорта и главный тренер английской команды Пеп Гвардиола. Команды уже провели по несколько матчей во внутренних чемпионатах, но предстоящий матч несёт в себе благородную миссию, мимо которой трудно пройти. Все полученные средства с матча будут направлены в фонд по борьбе с БАС (боковой амиотрофический склероз). Это страшнейшее заболевание, прогрессирующие в паралич и атрофию мышц. Пока что медицина не знает путей излечения болезни, а лишь может использовать специальную поддерживающую терапию. Целью фонда является поиск лекарства, рассказ о болезни обществу, сокращение времени диагностики и, конечно же, помощь тем, кому уже поставили этот диагноз. В 2020 году им заболел бывший тренер Хуан Карлос Унсуэ, который тоже будет присутствовать 24 августа на стадионе.

Автор фото: ФК "Манчестер Сити"

Встреча пройдет на «Камп Ноу», на который уже продана свыше 51000 билетов. Интерес к поединку гигантский, сложно предугадать победителя заранее. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Ранее «Манчестер Сити» и «Барселона» проводили несколько товарищеских встреч в своей истории, которые закончились следующим образом:

1952. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 5:1.

1957. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 3:2

1974. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 3:2

1986. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 1:1

2003. «Манчестер Сити» - «Барселона» - 2:1

2009. «Барселона» - «Манчестер Сити» - 0:1

Как мы видим, ни разу соперники не разочаровали зрителей, забивая, хотя бы, один гол. Также стоит отметить перевес «Сити» в последних трех товарках.

В официальных играх ситуация ещё интереснее. В современной истории команды шесть раз встречались друг с другом, и вышло вот что:

2014. Лига чемпионов.

«Манчестер Сити» - «Барселона» - 0:2

«Барселона» - «Манчестер Сити» - 2:1

В ⅛ финала тогда куражились Дани Алвес и Лионель Месси, которые забили поочередно сначала на выезде, а потом в гостях.

2015. Лига чемпионов.

«Манчестер Сити» - «Барселона» - 1:2

«Барселона» - «Манчестер Сити» 1:0

УЕФА

Через год жеребьевка ЛЧ вновь свела их на той же стадии. Теперь главным героем стал Луис Суарес, оформивший дубль, а в ответном матче Иван Ракитич окончательно закрыл вопросы. Позже «Барса» оформила требл по итогам сезона.

2016. Лига чемпионов.

«Барселона» - «Манчестер Сити» - 4:0

«Манчестер Сити» - «Барселона» 3:1

И вновь ЛЧ свела «Сити» и каталонцев, но теперь уже на групповом этапе. В первом матче хет-трик Месси и гол Неймара не оставили шансов соперникам, а в ответном матче каталонцы проиграли, но нужно учитывать, что задача по выигрышу группы уже была выполнена.

«Манчестер Сити» и «Барселона» неоднозначно начали сезон и почти наверняка главные тренеры не станут рисковать основными игроками в товарищеском матче. Тем более, что командам предстоит провести ещё более 50 матчей. Благо, что в каждом из коллективе есть целая россыпь из звезд, которые в любом случае появятся на поле. Пеп Гвардиола вновь приезжает на «Камп Ноу», а значит, что скучно точно не будет. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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Поразит ли Гвардиола снова «Камп Ноу»? Чья россыпь звезд будет эффективнее?
Поразит ли Гвардиола снова «Камп Ноу»? Чья россыпь звезд будет эффективнее?
24 августа в 22:30 пройдёт необычный товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити». Почему вдруг посреди сезона? Чего ожидать? Где состоится? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в данном материале.
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