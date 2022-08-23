«Наши» в Европе: Хвича разрывает серию А, Зинченко лидирует с «Арсеналом» в АПЛ

«АРСЕНАЛ» С ЗИНЧЕНКО ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ

С вашего позволения за успехами Тьяго Сильвы в «Челси» рассказывать не буду. Он залетал в «Динамо» на год 17 лет назад и с российским футболом совсем не ассоциируется. В отличие от Александр Зинченко, проведшего не самый яркий матч против «Борнмута». Зато он впервые не был заменен, а «Арсенал» одержал на старте третью победу подряд (такого не случалось с 2004-го) и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Саломон Рондон впервые вышел в стартовом составе «ирисок», но свои 57 минут провел очень пассивно, чему свидетельством всего девять передач при 100-процентной точности. То есть венесуэлец не рисковал вообще и закономерно уступил место Дуайту Макнилу.

СИМЕОНЕ ПРОБУЕТ ВИТСЕЛЯ В ОБОРОНЕ

Об Испании начну с правки. В прошлом обзоре (он выходил в понедельник) я написал, что Аксель Витсель и Эсекиэль Понсе не попали в заявки «Атлетико» и «Эльче», тогда как на самом деле матчи были сыграны вечером уже после публикации материала. Так вот оба они выходили на поле в обоих турах.

Бельгиец так вообще оба раза отыграл по 90 минут. Примечательно, что Диего Симеоне пока использует его в тройке центральных защитников, где Акселю заметно некомфортно. В матче с «Вильярреалом» он вернулся в среднюю линию минут за 15 до конца уже при счете 0:1 и в обоих голах виноват не был. Первый привез Науэль Молина, а второй гости провели в контратаке на 96-й минуте.

Понсе же за отведенные 68 минут отметился лишь одним ударом по воротам «Альмерии».

ЛУНЕВ И АЗМУН СТОЯТ НА ВЫЛЕТ, УРЕМОВИЧ И ЭДЖУКЕ – В ЗОНЕ ПЕРЕХОДНЫХ МАТЧЕЙ

«Байер» потерпел третье поражение в трех турах бундеслиги и оказался предпоследним. Андрей Лунев в матче с «Хоффенхаймом» (0:3) участия не принимал из-за травмы. Врачи дают ему на восстановление полтора месяца, но, по словам агента, он уже приступил к легким пробежкам, так что прогнозы оптимистичные.

Сердар Азмун же в этой встрече вышел на позиции под Патриком Шиком, но запомнился лишь со знаком «минус» – выбил мяч из пустого угла после удара чеха и не догнал Озана Кабака, подачу которого замкнул Андрей Крамарич.

Хуже «аспириновых» дела только у «Бохума», при участии Ивана Ордеца опозорившегося перед своими болельщиками – 0:7 от «Баварии» и последнее место в таблице.

Неподалеку и «Герта» Сандро Шварца, в стартовом составе которой Филип Уремович и Чидера Эджуке вышли в проигранном матче в Менхенгладбахе (0:1). И если нигериец в целом выглядел неплохо, запомнившись парой слаломных проходов (4 обводки – лучший показатель в матче), то защитник игру провалил – привез два (!) пенальти (второй Оливер Кристенсен взял) и был удален в середине второго тайма. Берлинский клуб с одним очком идет в зоне переходных матчей.

Максимилиан Филипп впервые в сезоне вышел на последние полчаса против «Шальке» (0:0), но перетянуть чашу весов в пользу «Вольфсбурга» ему не удалось. В составе «рудокопов» есть два экс-спартаковца – Алекс Крал провел полный матч, а Джордан Ларссон второй раз подряд вышел на замену.

Между прочим, чех получил от Whoscored высшую оценку в своей команде (7,4) – в немалой степени за счет того, что реже партнеров ошибался. Гости большую часть времени сидели в обороне, и только Крал как-то старался сохранить мяч – у него больше всех в команде передач (19) с наивысшей точностью (83%), и это с учетом даже защитников (аналогичная статистика лишь у Майо Йосиды).

ХВИЧА РАЗРЫВАЕТ СЕРИЮ А

Вслед за Алексеем Миранчуком (он в выходные не играл из-за травмы) «Монцу» Сильвио Берлускони потрепал Хвича Кварацхелия, забивший во втором туре подряд. На сей раз он оформил дубль, да какой! В первом тайме грузин сыграл на подборе, сместился к центру и идеальным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота от дальней штанги, а во втором накрутил двоих и мимо третьего аккуратно покатил в угол. Просто монстр!

Самым «рпловским» матчем тура стала игра «Удинезе» - «Салернитана» (0:0), в которой с первых минут вышли сразу четыре футболиста с опытом выступлений за наши клубы. Удивительно, что при 32 ударах на двоих команды так и не открыли счет. Яка Бийол получил травму и был заменен на 24-й минуте, а Эрик Ботхейм был так плох (оценка Whoscored – 6,0, меньше только у удаленного Неуэна Переса), что не вышел даже на второй тайм. У гостей одной из центральных фигур был Тони Вилена, выдавший три передачи под удар.

Стоит также упомянуть Марио Пашалича («Аталанта») и Николу Влашича («Торино»). Оба вышли в основе, а их командам удалось сыграть вничью с сильными противниками. Бергамаски отобрали очки у чемпиона, а туринцы – у «Лацио».

ЯЗЫДЖИ НАСЛАЖДАЛСЯ ИГРОЙ МБАППЕ, ЖИГО ПОДСТАВИЛ «МАРСЕЛЬ»

«ПСЖ» со счетом 7:1 растерзал «Лилль», а Килиан Мбаппе повторил рекорд по самому быстрому голу в лиге 1, установленному в 1992 году (8-я секунда). С поля его видел Юсуф Языджи, проведший удручающе слабые 58 минут. Но ему еще повезло, ведь Реми Кабелла вообще не попал в заявку. В самой концовке присутствием отметился Леандро Паредес.

Александра Головина в стартовом составе «Монако» заменил Такуми Минамино, но стало только хуже – к обратной замене на 56-й минуте монегаски горели «Лансу» дома 1:3, а под конец пропустили еще один мяч. Россиянин, естественно, ничего сделать не успел.

А Самуэль Жиго чуть не помешал «Марселю» победить дома «Нант» (2:1). На 76-й минуте при счете 1:0 он заработал пенальти (руками в штрафной прихватил Мостафа Мохамеда) и оставил партнеров в меньшинстве. Благо, спустя шесть минут защитник гостей Николя Паллуа ответил любезностью, срезав мяч головой в свои ворота.

ЭМЕРИ И СПАЛЛЕТТИ В ЛИДЕРАХ, ТЕДЕСКО НА ГРАНИ УВОЛЬНЕНИЯ

Гордиться стартом сезона могут Лучано Спаллетти и Унаи Эмери. В выходные их команды одержали вторые победы подряд и сохранили лидерство в турнирной таблице. Причем «Вильярреал» одолел на выезде «Атлетико» (2:0), ни в чем не уступив ему по игре – 19-13 по ударам и 50% на 50% по владению мячом.

Очная встреча Даниэля Фарке и Шварца завершилась минимальной победой первого, благодаря чему «Боруссия» М идет всего в двух очках от «Баварии». Счет мог быть и крупнее, но Йонас Хофман не реализовал пенальти. Команда Шварца, как уже говорил выше, из-за удаления Уремовича последние 20 минут провела в меньшинстве.

Печально обстоят дела и у Доменико Тедеско. «Лейпциг» не смог победить третий матч подряд, но если в прошлом брал очки, то теперь уступил скромному «Униону» (1:2). Справедливости ради, поражения «быки» никак не заслуживали – 16-7 по ударам и 0,96-0,64 по xG, но пропустили две необязательные контратаки, а Тимо Вернер свой выход один на один завершил попаданием в штангу. Говорят, кресло под экс-наставником «Спартака» уже зашаталось.