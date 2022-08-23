«Наши» в Европе: Хвича разрывает серию А, Зинченко лидирует с «Арсеналом» в АПЛ

«АРСЕНАЛ» С ЗИНЧЕНКО ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ
С вашего позволения за успехами Тьяго Сильвы в «Челси» рассказывать не буду. Он залетал в «Динамо» на год 17 лет назад и с российским футболом совсем не ассоциируется. В отличие от Александр Зинченко, проведшего не самый яркий матч против «Борнмута». Зато он впервые не был заменен, а «Арсенал» одержал на старте третью победу подряд (такого не случалось с 2004-го) и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы.
Саломон Рондон впервые вышел в стартовом составе «ирисок», но свои 57 минут провел очень пассивно, чему свидетельством всего девять передач при 100-процентной точности. То есть венесуэлец не рисковал вообще и закономерно уступил место Дуайту Макнилу.
СИМЕОНЕ ПРОБУЕТ ВИТСЕЛЯ В ОБОРОНЕ
Об Испании начну с правки. В прошлом обзоре (он выходил в понедельник) я написал, что Аксель Витсель и Эсекиэль Понсе не попали в заявки «Атлетико» и «Эльче», тогда как на самом деле матчи были сыграны вечером уже после публикации материала. Так вот оба они выходили на поле в обоих турах.
Бельгиец так вообще оба раза отыграл по 90 минут. Примечательно, что Диего Симеоне пока использует его в тройке центральных защитников, где Акселю заметно некомфортно. В матче с «Вильярреалом» он вернулся в среднюю линию минут за 15 до конца уже при счете 0:1 и в обоих голах виноват не был. Первый привез Науэль Молина, а второй гости провели в контратаке на 96-й минуте.
Понсе же за отведенные 68 минут отметился лишь одним ударом по воротам «Альмерии».
ЛУНЕВ И АЗМУН СТОЯТ НА ВЫЛЕТ, УРЕМОВИЧ И ЭДЖУКЕ – В ЗОНЕ ПЕРЕХОДНЫХ МАТЧЕЙ
«Байер» потерпел третье поражение в трех турах бундеслиги и оказался предпоследним. Андрей Лунев в матче с «Хоффенхаймом» (0:3) участия не принимал из-за травмы. Врачи дают ему на восстановление полтора месяца, но, по словам агента, он уже приступил к легким пробежкам, так что прогнозы оптимистичные.
Сердар Азмун же в этой встрече вышел на позиции под Патриком Шиком, но запомнился лишь со знаком «минус» – выбил мяч из пустого угла после удара чеха и не догнал Озана Кабака, подачу которого замкнул Андрей Крамарич.
Хуже «аспириновых» дела только у «Бохума», при участии Ивана Ордеца опозорившегося перед своими болельщиками – 0:7 от «Баварии» и последнее место в таблице.
Неподалеку и «Герта» Сандро Шварца, в стартовом составе которой Филип Уремович и Чидера Эджуке вышли в проигранном матче в Менхенгладбахе (0:1). И если нигериец в целом выглядел неплохо, запомнившись парой слаломных проходов (4 обводки – лучший показатель в матче), то защитник игру провалил – привез два (!) пенальти (второй Оливер Кристенсен взял) и был удален в середине второго тайма. Берлинский клуб с одним очком идет в зоне переходных матчей.
Максимилиан Филипп впервые в сезоне вышел на последние полчаса против «Шальке» (0:0), но перетянуть чашу весов в пользу «Вольфсбурга» ему не удалось. В составе «рудокопов» есть два экс-спартаковца – Алекс Крал провел полный матч, а Джордан Ларссон второй раз подряд вышел на замену.
Между прочим, чех получил от Whoscored высшую оценку в своей команде (7,4) – в немалой степени за счет того, что реже партнеров ошибался. Гости большую часть времени сидели в обороне, и только Крал как-то старался сохранить мяч – у него больше всех в команде передач (19) с наивысшей точностью (83%), и это с учетом даже защитников (аналогичная статистика лишь у Майо Йосиды).
ХВИЧА РАЗРЫВАЕТ СЕРИЮ А
Вслед за Алексеем Миранчуком (он в выходные не играл из-за травмы) «Монцу» Сильвио Берлускони потрепал Хвича Кварацхелия, забивший во втором туре подряд. На сей раз он оформил дубль, да какой! В первом тайме грузин сыграл на подборе, сместился к центру и идеальным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота от дальней штанги, а во втором накрутил двоих и мимо третьего аккуратно покатил в угол. Просто монстр!
Самым «рпловским» матчем тура стала игра «Удинезе» - «Салернитана» (0:0), в которой с первых минут вышли сразу четыре футболиста с опытом выступлений за наши клубы. Удивительно, что при 32 ударах на двоих команды так и не открыли счет. Яка Бийол получил травму и был заменен на 24-й минуте, а Эрик Ботхейм был так плох (оценка Whoscored – 6,0, меньше только у удаленного Неуэна Переса), что не вышел даже на второй тайм. У гостей одной из центральных фигур был Тони Вилена, выдавший три передачи под удар.
Стоит также упомянуть Марио Пашалича («Аталанта») и Николу Влашича («Торино»). Оба вышли в основе, а их командам удалось сыграть вничью с сильными противниками. Бергамаски отобрали очки у чемпиона, а туринцы – у «Лацио».
ЯЗЫДЖИ НАСЛАЖДАЛСЯ ИГРОЙ МБАППЕ, ЖИГО ПОДСТАВИЛ «МАРСЕЛЬ»
«ПСЖ» со счетом 7:1 растерзал «Лилль», а Килиан Мбаппе повторил рекорд по самому быстрому голу в лиге 1, установленному в 1992 году (8-я секунда). С поля его видел Юсуф Языджи, проведший удручающе слабые 58 минут. Но ему еще повезло, ведь Реми Кабелла вообще не попал в заявку. В самой концовке присутствием отметился Леандро Паредес.
Александра Головина в стартовом составе «Монако» заменил Такуми Минамино, но стало только хуже – к обратной замене на 56-й минуте монегаски горели «Лансу» дома 1:3, а под конец пропустили еще один мяч. Россиянин, естественно, ничего сделать не успел.
А Самуэль Жиго чуть не помешал «Марселю» победить дома «Нант» (2:1). На 76-й минуте при счете 1:0 он заработал пенальти (руками в штрафной прихватил Мостафа Мохамеда) и оставил партнеров в меньшинстве. Благо, спустя шесть минут защитник гостей Николя Паллуа ответил любезностью, срезав мяч головой в свои ворота.
ЭМЕРИ И СПАЛЛЕТТИ В ЛИДЕРАХ, ТЕДЕСКО НА ГРАНИ УВОЛЬНЕНИЯ
Гордиться стартом сезона могут Лучано Спаллетти и Унаи Эмери. В выходные их команды одержали вторые победы подряд и сохранили лидерство в турнирной таблице. Причем «Вильярреал» одолел на выезде «Атлетико» (2:0), ни в чем не уступив ему по игре – 19-13 по ударам и 50% на 50% по владению мячом.
Очная встреча Даниэля Фарке и Шварца завершилась минимальной победой первого, благодаря чему «Боруссия» М идет всего в двух очках от «Баварии». Счет мог быть и крупнее, но Йонас Хофман не реализовал пенальти. Команда Шварца, как уже говорил выше, из-за удаления Уремовича последние 20 минут провела в меньшинстве.
Печально обстоят дела и у Доменико Тедеско. «Лейпциг» не смог победить третий матч подряд, но если в прошлом брал очки, то теперь уступил скромному «Униону» (1:2). Справедливости ради, поражения «быки» никак не заслуживали – 16-7 по ударам и 0,96-0,64 по xG, но пропустили две необязательные контратаки, а Тимо Вернер свой выход один на один завершил попаданием в штангу. Говорят, кресло под экс-наставником «Спартака» уже зашаталось.
ФУТБОЛИСТЫ
Игрок
Клуб
Клубы РПЛ
Статистика тура
Статистика сезона
АНГЛИЯ
Тьяго Сильва
Челси
Динамо
90 минут, 0:3 от Лидса
3 матча
Зинченко
Арсенал
Уфа
90 минут, 3:0 с Борнмутом
3 матча, 0+1
Рондон
Эвертон
Рубин, Зенит, ЦСКА
57 минут, 1:1 с Ноттингем Форест
2 матча
ИСПАНИЯ
Витсель
Атлетико
Зенит
90 минут, 0:2 от Вильярреала
2 матча
Понсе
Эльче
Спартак
68 минут, 1:1 с Альмерией
2 матча
ГЕРМАНИЯ
Лунев
Байер
Уфа, Зенит
Вне заявки
1 матч
Азмун
Байер
Рубин, Ростов, Зенит
76 минут, 0:3 от Хоффенхайма
3 матча
Филипп
Вольфсбург
Динамо
31 минута, 0:0 с Шальке
1 матч
Уремович
Герта
Рубин
69 минут и 2 жк, 0:1 от Боруссии М
3 матча
Эджуке
Герта
ЦСКА
72 минуты, 0:1 от Боруссии М
3 матча
Крал
Шальке
Спартак
90 минут, 0:0 с Вольфсбургом
3 матча
Ларссон
Шальке
Спартак
19 минут, 0:0 с Вольсбургом
2 матча
Ордец
Бохум
Динамо
85 минут, 0:7 от Баварии
3 матча
ИТАЛИЯ
Кварацхелия
Наполи
Локомотив, Рубин
70 минут и 2 гола, 4:0 с Монцей
2 матча, 3+1
Шомуродов
Рома
Ростов
В запасе
Не играл
Пашалич
Аталанта
Спартак
73 минуты, 1:1 с Миланом
2 матча, 0+1
Кокорин
Фиорентина
Динамо, Зенит, Сочи, Спартак
Вне заявки
Вне завяки
Влашич
Торино
ЦСКА
90 минут, 0:0 с Лацио
2 матча
Миранчук
Торино
Локомотив
Вне заявки
1 матч, 1+0
Бекао
Удинезе
ЦСКА
90 минут, 0:0 с Салернитаной
2 матча, 1+0
Бийол
Удинезе
ЦСКА
24 минуты, 0:0 с Салернитаной
1 матч
Вилена
Салернитана
Краснодар
90 минут, 0:0 с Удинезе
2 матча
Бохинен
Салернитана
ЦСКА
Вне заявки
Не играл
Ботхейм
Салернитана
Краснодар
45 минут, 0:0 с Удинезе
2 матча
Бистрович
Лечче
ЦСКА
70 минут, 0:1 от Сассуоло
2 матча
Банда
Лечче
Арсенал Т
45 минут, 0:1 от Сассуоло
2 матча
ФРАНЦИЯ
Паредес
ПСЖ
Зенит
6 минут, 7:1 с Лиллем
3 матча, 0+1
Головин
Монако
ЦСКА
34 минуты, 1:4 от Ланса
2 матча
Жиго
Марсель
Спартак
76 минут и 2 жк, 2:1 с Нантом
3 матча
Бека-Бека
Ницца
Локомотив
В запасе
1 матч
Кабелла
Лилль
Краснодар
Вне заявки
2 матча, 0+2
Языджи
Лилль
ЦСКА
58 минут, 1:7 от ПСЖ
2 матча
Тальби
Лорьян
Рубин
90 минут, 2:2 с Тулузой
2 матча
Рами
Труа
Сочи
90 минут, 1:4 от Лиона
2 матча
Зеффан
Клермон
Крылья Советов
Вне заявки
Не играл
ТРЕНЕРЫ
Спаллетти
Наполи
Зенит
4:0 с Монцей
6 очков, 1 место
Эмери
Вильярреал
Спартак
2:0 с Атлетико
6 очков, 1 место
Тедеско
Лейпциг
Спартак
1:2 от Униона
2 очка, 11 место
Фарке
Боруссия М
Краснодар
1:0 с Гертой
7 очков, 2 место
Шварц
Динамо
Герта
0:1 от Боруссии М
1 очко, 16 место