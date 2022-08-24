Шестой тур позади: наш футбол все еще интересует болельщиков? Обсуждаем посещаемость матчей

Хорошую планку задал центральный матч 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Московское дерби посетило 25 249 болельщиков, что стало новым достижением «ВТБ Арены». Напомним, что максимально домашний стадион «Динамо» способен вместить 25 716 зрителей. Уже за несколько дней до этой принципиальной битвы стало известно, что все билеты на игру «бело-голубых» и «красно-белых» были распроданы.

Неожиданно, в позитивную повестку по посещаемости ворвалось и медиафутбольное дерби. В рамках группового этапа Olimpbet МКС на «Сапсан Арене» встретились прошлогодние финалисты турнира и новые герои Кубка России – «Амкал» и 2Drots. Чтобы настоящий футбол понимал насколько серьезна стала угроза в лице любителей - билеты на этот матч были разобраны всего за два часа. Организаторам МКС даже пришлось открыть дополнительный сектор за воротами, чтобы все фанаты смогли попасть на стадион. И если бы разрешенная квота на посещение игр МКС была выше 5000 тысяч, есть подозрение, что «Сапсан Арена» спокойно собрала бы и 10000 и 15000 болельщиков.

А вот в Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге с каждым туром на трибунах становится все тише. Несмотря на то, что оба матча были интересны своей новостной повесткой, на цифрах посещаемости это не сказалось и озвучивать их попросту больно. Так, на игру футбольного клуба «Урал», который вывел на поле новый тренер команды Виктор Гончаренко, пришло всего 3333 человека! При том, что «Екатеринбург Арена» способна принять 22 тысячи зрителей, а во время чемпионата мира 2018 здесь собиралось примерно 35 тысяч фанатов. Сейчас это кажется чем-то из области фантастики. Не лучше обстояли дела и на «Ростов Арене». На стадионе, который был построен в преддверии домашнего чемпионата мира, может одновременно болеть 43 тысячи фанатов. На игре «Ростов» - «Сочи» на трибунах собралось всего 5837 зрителей и потому снова лучше всех было слышно не болельщиков, а тренеров и их установки.

Не будем, конечно, заострять внимание на том, что послужило причиной такому низкому уровню интереса к этим матчам, и на том, как деструктивно действует печальная атмосфера на трибунах и на футболистов, и на тех, кто следит за игрой в режиме онлайн. Просто немного поговорим об экономике. На организацию одной игры в рамках премьер-лиги уходит, примерно, 6-8 миллионов рублей. При нормальной посещаемости в 15 тысяч зрителей эти затраты отбиваются и окупаются. А вот если тенденция к показателю в 5000 тысяч болельщиков на стадионах сохранится и дальше, многие клубы начнут работать в минус. При таких раскладах, конечно, сложно представить, что всего четыре года назад, также на отметке в шесть туров, в рамках сезона РПЛ-2018/19 каждую игру в среднем посещало 23 тысячи болельщиков. И никому это не мешало.

Первая лига пока о «паспорте болельщика» может не думать. Обитателям первого дивизиона ничего, по большому счету, не мешает работать с аудиторией, и они этим вовсю пользуются. Так, количество зрителей на матчах 6-го тура стало рекордным за последние три года. Девять игр в общей сложности посетило 45490 зрителей, а значит на каждом матче присутствовало примерно 5000 человек. Больше всего болельщиков собралось на игре «Динамо» (Махачкала) – «СКА – Хабаровск». На стадионе «Динамо» в Махачкале, который рассчитан на 16000 зрителей, присутствовало 10800 фанатов. На втором месте по посещаемости - матч «Балтика» – «Краснодар-2» – там болело 10248 человек. И замыкает тройку радующих глаз цифр игра «Волга» - «Рубин», за которой на трибунах следили 7500 зрителей. Может, и неплохо, что Слуцкий опустился дивизионом ниже. В премьер-лиге на «Рубин» ходили, что называется, через раз.

Ну, а во второй лиге пальму первенства по посещаемости продолжает держать «Ротор», к которому в этом туре подключились и новые игроки. На матче «Динамо» (Ставрополь) – СКА (Ростов-на-Дону) присутствовало 8000 зрителей при вместимости стадиона в 15000 тысяч человек. Прямо скажем, обнадеживающие наш футбол цифры.