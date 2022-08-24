«Запер девушек в своем особняке и насиловал их» – защитнику «Ман Сити» Менди грозит 20 лет тюрьмы

«ОНА ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ, ОНА КАЗАЛАСЬ МЕРТВОЙ»

Некоторые специалисты не исключают, что Менди может получить даже пожизненное заключение. Слишком уж цинично и вопиюще, особенно по меркам политкорректного европейского общества, он насиловал девушек.

Прокурор в суде сообщил некоторые подробности по делу. В одном эпизоде описывается, что футболист запер двух женщин в комнатах своего особняка и изнасиловал их.

Подруга девушки, которую, по ее словам, Менди изнасиловал трижды, рассказала следующее:

«Она потеряла сознание, она казалась мертвой», — вспоминала в суде девушка.

Всего футболиста обвинили в восьми пунктах с изнасилованиями, одном пункте с сексуальным насилием и в попытке изнасилования в отношении семи женщин. Все эпизоды произошли в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Как только стало известно о возбуждении уголовного дела, «Манчестер Сити» отстранил игрока от тренировок и работы с командой до тех пор, пока не завершится расследование. Сам Менди отрицает свою вину по всем пунктам, кроме одного.

Сразу после предъявления обвинений Менди был заключен под стражу, однако в январе 2022 года футболист был освобожден под залог

Что сказать? Как говорится, влип очкарик. О футболе Менди точно придется забыть. Если только под старость после длительного заключения погоняет мячик во дворе с малышней. И будет им рассказывать, каким он был когда-то великим футболистом.

ЧЕМПИОН МИРА

Кто такой Бенджамен Менди?

Бенджамен родился во Франции, занимался в академии «Гавра», затем играл в «Марселе» и «Монако». Прошел все юношеские и молодежную сборные Франции.

24 июля 2017 года Менди подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Он стал самым дорогим защитником в истории футбола – манкунианцы заплатили за Бенджамена 57,7 млн евро. А через год Менди стал чемпионом мира в составе своей сборной.

Действующий контракт Менди с «Манчестер Сити» рассчитан до окончания сезона-2022/23. В прошлом году он сыграл лишь один матч за клуб, после чего был выведен из состава из-за обвинений.

Интересно, что сегодня в большом футболе сразу три футболиста с фамилией Менди.

Кроме Бенджамина, это вратарь «Челси» Эдуар Менди и защитник «Реала» Ферлан Менди.

Голкипер из «Челси» выступает за сборную Сенегала, а защитник «Реала» - за сборную Франции.