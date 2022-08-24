Клопп в шаге от провала. Что происходит с «Ливерпулем»?

ТРАВМЫ

Который год подряд «Ливерпуль» не может решить проблему с травмами, что раз за разом не дает команде показывать стабильность. На этот раз с самого старта сезона в лазарете оказались 11 игроков состава, включая ключевых и незаменимых.

«Ливерпуль» без них выглядит полураздетым, из-за чего не похож по составу на самого себя. Острее всего ощущаются потери Тиаго, Конате, Матипа, Окслейда-Чемберлена, Кейта, Жоты, а еще к ним добавился Дарвин Нуньес, который хоть и не травмирован, но получил красную карточку, из-за чего пропустит ближайшие встречи. В матче с «МЮ» усиливать игру в атаке вышел 19-летний Фабио Карвалью, до этого сезона не имевший опыта игры в АПЛ - это все, что нужно знать о возможностях Юргена Клоппа на данный момент.

ПОЛУЗАЩИТА

Многие из вышеперечисленных травмированных игроков обычно играют в центре поля, но даже если бы они были здоровы, это бы не решило проблему «Ливерпуля» в полузащите. 36-летний Милнер, 32-летний Хендерсон и безопытный 19-летний Харви Эллиот - это не та тройка футболистов в центре поля, которая может достичь высокого результата в сезоне.

Травмы, неготовность молодых и регресс престарелых игроков обнажил проблемы «Ливерпуля», но Юрген Клопп продолжает отрицать и настаивать, что все нормально. Полузащите «красных» нужна перестройка.

УЖАСНОЕ НАЧАЛО МАТЧЕЙ

Есть один удивительный для «Ливерпуля» факт: команда пропускает первой в семи матчах подряд, но если ранее им удавалось вернуться в игру и заработать минимум ничью, то против «МЮ» такой трюк не сработал. Команда Клоппа очень вяло и медленно начинает игры, просыпаясь лишь к концовке первого тайма, когда уже бывает слишком поздно.

Тренерскому штабу срочно нужно разобраться в проблеме. Будь то излишняя самоуверенности, плохая физическая подготовка, а может, что-то еще глубже.

ОТСУТСТВИЕ ЛИДЕРОВ И ИХ СЛАБАЯ ИГРА

В подобные тяжелые для команд момент на себя должны брать игру лидеры, но что делать, если и они на спаде? Ван Дейк, Робертсон, Трент и даже Аллисон не похожи сами на себя. Страшно представить что будет с правым флангом обороны «Ливерпуля» в матчах с топ-клубами, если Трента «возил» даже вечно запасной «МЮ» Энтони Эланга.

Лишь Мохамед Салах продолжает солировать, но в одиночку справиться не получится, особенно на длинной дистанции. Ранее в этом бы помог Роберто Фирмино, но как показал этот матч, пик бразильца давно прошел и неудивительно, что прошлый сезон он провел на скамейке запасных.

ВЫГОРАНИЕ

Кто бы что ни говорил, но невероятно трудно поддерживать психологический настрой коллектива после обидных поражений. В прошлом сезона «Ливерпуль» был близок к квадруплу (четыре трофея за сезон), но в последний момент он проиграл чемпионскую гонку «Сити», а затем снова проиграл в финале «Реалу».

Клопп - сильнейший психолог, но даже ему сходу тяжело настроить подопечных на новый длинный сезон, который вновь может обернуться провалом, учитывая усиления конкурентов.