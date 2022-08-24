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Эпоха Федуна: топ качественных трансферов!

«Спартак» любят часто упрекать за плохие трансферы, но в эпоху Леонида Федуна было много качественных и плодотворных сделок. О лучших из них мы напомним.
Эпоха Федуна: топ качественных трансферов!
24 августа 2022 23:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Спартак»

РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

Годы в «Спартаке»: 2003 - 2008

У многих Павлюченко ассоциируется исключительно со «Спартаком», но не стоит забывать, что Роман является воспитанником другого клуба. «Ротор» в 2003 году еще не знал, что отдает за 700 тысяч евро одного из лучших форвардов в истории России, который дойдет до английского «Тоттенхэма» и бронзы на чемпионате Европы 2008 года. За «Спартак» Павлюченко забивал в каждом втором матче. Стоит ли еще что-то говорить?

МАРТИН ЙИРАНЕК

Годы в «Спартаке»: 2004 - 2010

Йиранек провел неплохой чемпионат Европы-2004, где привлек внимание «Спартака», который не стал долго тянуть и выложил требуемые 3,3 млн евро итальянской «Реджине». Чешский защитник за шесть лет стал лидером обороны, провел 165 матчей и своим уходом в «Бирмингем» дополнительно подтянул репутацию «Спартака» в Европе.

НЕМАНЬЯ ВИДИЧ

Годы в «Спартаке»: 2004 - 2005

Образцовая сделка «Спартаке» по перепродаже перспективного футболиста. Всего за полтора года малоизвестный серб сумел вырасти в одного из самых востребованных защитников мира, поэтому неудивительно, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за Неманью 10,5 млн евро, что вдвое больше, чем заплатил «Спартак» до этого. Очередной прорыв в Англию и повышение уровня «Спартака» в европейском футболе.

ВЕЛЛИТОН

Годы в «Спартаке»: 2007 - 2014

За несколько лет до Педро Роши «Спартак» заплатил 6 млн евро за бразильское дарование и не прогадал. Веллитон надолго стал одним из лучших бомбардиров РПЛ, 61 гол и 19 голевых передач в 133 матчах сделали его одним из самых эффективных форвардов «Спартака» за всю историю.

СТИПЕ ПЛЕТИКОСА

Годы в «Спартаке»: 2007 - 2011

Очередной представитель «Спартака», использовавший московский клуб в качестве транзита в Англию. В 2007 году красно-белые выкупили основного вратаря «Шахтера» Стипе Плетикосу за 2,5 млн евро, и он сразу же заменил сдавшего к тому времени Войцеха Ковалевски. На закате карьеры в «Спартаке» Стипе сел на скамейку запасных (спасибо лимиту на легионеров), но все же сумел вырваться и поиграть за «Тоттенхэм».

АЛЕКС

Годы в «Спартаке»: 2009 - 2011

Как и Видич, Алекс провел в «Спартаке» мало времени, но этого хватило, чтобы навсегда запомниться болельщикам московской команды с хорошей стороны. Великолепные штрафные, стабильное завершение, чудо-пасы стали визитной карточкой Алекса в РПЛ, благодаря которым он забил 19 голов и отдал 27 голевых передач в 69 матчах. К сожалению, по семейным обстоятельствам Алекс был вынужден вернуться на родину, но примечательно, что «Спартак» даже немного заработал на его трансфере, ведь приходил он за 6 млн евро, а ушел за 7 млн евро.

ДМИТРИЙ КОМБАРОВ

Годы в «Спартаке»: 2010 - 2019

Можно бесконечно много смеяться над игрой и навесами Дмитрия Комбарова, но глупо отрицать его огромную роль в истории «Спартака». Федун заплатил за воспитанника 4 млн евро, а Комбаров отплатил 274 матчами, 27 голами и 43 голевыми передачами. По числу матчей в красно-белой футболке он обогнал даже Тихонова, Шавло, Ананко, Аленичева и многих других звезд.

КВИНСИ ПРОМЕС

Годы в «Спартаке»: 2014 - 2018, 2021 - н.в.

Промес, как и Роша, обошелся «Спартаку» в 12 млн евро, но о разнице в результатах говорить даже стыдно. Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди легионеров, а вскоре может стать лучшим среди всех иностранцев РПЛ, обойдя Вагнер Лава и Сердара Азмуна.

ФЕРНАНДО

Годы в «Спартаке»: 2016 - 2019

Фернандо стоит внести в этот список не только из-за его классной игры и огромного вклада в чемпионство, но и за финансовую выгоду. За взрослого бразильца отдали 12,5 млн евро и не было сомнений, что он не окупит трансфер, но все-таки руководству клуба удалось спихнуть Фернандо в Китай - сначала в аренду (5,4 млн евро), а затем продажа (9,6 млн евро). Великолепная работа «Спартака».

ЗЕ ЛУИШ

Годы в «Спартаке»: 2015 - 2019

Зе Луиш тоже провел великолепный сезон-2016/17, без 12 голевых действий которого «Спартак» бы не забрал чемпионство, но помимо него не было ни одного года, в котором бы Зе Луиш провалился. Четыре ровных сезона, регулярные голы и максимальная самоотдача на поле конвертировались в продажу форварда в «Порту» за 10,75 млн евро, хотя покупался он за 6,5 млн евро. От пребывания Зе Луиша в «Спартаке» выиграли все.

РОМАН ЗОБНИН

Годы в «Спартаке»: 2016 - н.в.

Купленный всего за 3 млн евро в 2016 году, Роман Зобнин вырос в полузащитника сборной России и одним из лучших на своей позиции в лиге. Несмотря на спады, травмы и проблемы, Зобнин почти всегда оставался в основе «Спартака», а в текущем сезоне при Гильермо Абаскале вновь стал напоминать себя же в лучшие годы.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Годы в «Спартаке»: 2017 - н.в.

Мало кто мог предположить в 2017 году, что купленный за 2,35 млн евро скромный защитник из «Амкара» вырастет в неприступную стену «Спартака» и сборной России, но это произошло. Джикия с огромным темпом вырос в лучшего защитника красно-белых за последнюю кучу лет, хотя до этого «Спартак» пытался решить проблему с помощью других (и очень дорогостоящих!) защитников из Европы.

источник: «Советский спорт»
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