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Эпоха Федуна: транферные неудачи, провалы и… катастрофы!

«Спартак» за долгое правление Леонида Федуна завоевал всего три трофея и одним из главных факторов неудач были трансферы, которые совершенно не оправдывали себя. Многие игроки сильно падали в уровне, хотя на них возлагали большие надежды. Топ-самых провальных трансферов «Спартака» за 18 лет - в материале «Советского спорта».
Эпоха Федуна: транферные неудачи, провалы и… катастрофы!
24 августа 2022 23:24
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Спартак»

ЮРИЙ МОВСИСЯН, 7,5 млн евро (2013)

Армянский форвард хорошо себя показал в «Краснодаре», а «Спартаку» в то время как раз нужен был форвард, поэтому Леонид Федун не пожалел аж 7,5 млн евро за нападающего, что даже сейчас кажется космическими деньгами по меркам РПЛ. Мовсисян не отличался стабильностью, но зато устраивал незабываемые перфомансы. Например, в дебютном матче он отличился хет-триком в ворота «Ахмата», а еще чуть позже пострадал «Зенит», который тоже пропустил трешку от Юрия. Увы, но последний год Мовсисяна не заладился, он начал кататься в аренду, а позже «Спартак» согласился продать дорогостоящего форварда за 3 млн евро. Трансфер явно не оправдался.

АРАС ОЗБИЛИЗ, 8 млн евро (2013)

В том же году пришел еще один представитель Армении, которому хватило всего 26 матчей в «Кубани», чтобы убедить «Спартак» отдать за него 8 млн евро. Почти сразу он порвал «кресты», долго восстанавливался, а затем в команду пришел Квинси Промес, окончательно уничтоживший шансы Озбилиза на место в составе. Выход был один - уйти. «Спартак» не стал препятствовать и продал Араса за 1,3 млн в «Бешикташ».

СОФЬЯН ХАННИ, 8 млн евро (2018)

«Андерлехт» продал алжирского лидера за 8 млн евро, и по игре было видно, что он стоит этих денег, но в «Спартаке» он не прижился. При Каррере он был одним из лидеров на поле, но пришедший вместо него Кононов не поверил в Софьяна. В результате он стал одной из первых жертв Томаса Цорна, который продал на восток Ханни всего за 3,5 млн евро.

ДЕМИ ДЕ ЗЕУВ, 6 млн евро (2011)

Нидерландец из «Аякса» был призван цементировать опорную зону «Спартака», но запомнился в конечном счете он не игрой, а слухами о нетрадиционной сексуальной ориентации. Деми ушел из российского клуба бесплатно, а немногим позднее завершил карьеру.

ДИНИЯР БИЛЯЛЕТДИНОВ, 6,7 млн евро (2012)

Один из уехавших в АПЛ героев Евро-2008 вернулся в «Спартак», из-за чего на него свалились особенно завышенные ожидания, которые он, естественно, не оправдал. Травмы, отсутствие мотивации и даже аренды не смогли реанимировать карьеру Динияра, который в конечном счете ушел из «Спартака» бесплатно в «Рубин».

ГУС ТИЛ, 18 млн евро (2019)

Особняком в этом списке стоит Гус Тил, который стал символом несостоятельности руководства «Спартака». При ориентировочной цене в 8 млн евро «Спартак» отвалил за полузащитника в три раза больше и прогадал. 24 матча за «Спартак», две платные аренды (1 млн евро + 0,5 млн евро) и итоговая продажа в ПСВ за 3 млн евро. Огромнейший убыток при отсутствии результата.

ПЕДРО РОША, 12 млн евро (2017)

В 2017 году Массимо Каррера нуждался в усилении атаки, и тогда появились три варианта из Бразилии: Эвертон, Луан и Педро Роша. Представители «Спартака» почти договорились с Луаном, но в последний момент трансфер сорвался, а чтобы не возвращаться с пустыми руками, они забрали Педро Рошу за баснословные 12 млн евро. Позже Федун признался, что с учетом других расходов, трансфер обошелся еще на 4 млн дороже.

Роша здорово начал в «Спартака», отметившись голом и двумя голевыми передачами, но они стали последними за пять лет, что он числился в команде Федуна. Только в 2022 году «Спартак» сумел избавиться от тяжелой ноши и попрощался с Педро, не получив с его продажи ни копейки.

В этот список можно было бы внести Урунова, Романьоли, Саенко, Майдану, Инсаурральде, Барриоса, Кокорина и многих других, но мы указали тех, за кого «Спартак» заплатил много. Непростительно много. Катастрофически много.

источник: «Советский спорт»
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