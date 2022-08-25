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«Локо» ждет Норманна, а «Спартак» - Бальде

Чемодан – Казань – Европа. Из «Рубина» продолжается исход легионеров. Впрочем, это далеко не главное в дайджесте трансферных новостей мирового футбола за минувшие сутки.
«Локо» ждет Норманна, а «Спартак» - Бальде
25 августа 2022 22:52
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Монако"

Россия

Слухи

Матис Норманн, проведший последний сезон в «Норвиче», должен был переходить в «Лечче» на правах аренды, но сделка сорвалась и теперь норвежец вновь остался без клуба. Формально он принадлежит «Ростову», но ранее он не захотел возвращаться в Россию по политическим причинам. Однако «Локомотив» всё же попытается убедить полузащитника перейти в московскую команду. Железнодорожники видят в нём замену ушедшему Бека-Бека.

«Спартак» продолжает искать альтернативу, возможно, уходящему Шамару Николсону. Сообщается, что красно-белые договорились о контракте с Кейта Бальде, который оказался в статусе свободного агента после прошлого сезона. Экс-форвард «Интера», «Лацио», «Монако», «Сампдории» и «Кальяри» получит оклад в 1,5 млн евро в год.

«Рубин» продолжает пристраивать недовольных легионеров в Европу. На этот раз нашёлся желающий на Оливера Абильгора, который в ближайшее время может пополнить ряды «Андерлехта».

Англия

Слухи

«Ньюкасл» близок к завершению рекордной сделки по покупке Александра Исака за 70-75 млн евро. Шведский форвард оказался в 2019 году в клубе «Реал Сосьедад» за 10 млн евро, где за несколько сезонов его цена взлетела в несколько раз. Если «Сосьедад» не передумает в последний момент, то для для него эта продажа тоже станет рекордной за всю историю клуба.

«Ноттингем Форест» завершает сделку по 19-му новичку за текущее трансферное окно. Новичок АПЛ намерен вернуть Сержа Орье в лигу. Несколько лет назад защитник играл в «Тоттенхэме», а последние сезон он провёл в составе «Вильярреала».

Ещё недавно блиставший Деле Алли может уехать из АПЛ в Турцию. «Эвертон» не нуждается в услугах англичанина, поэтому клуб готов отдать его в аренду «Бешикташу». Сообщается, что в ближайшее время 26-летний полузащитник отправится в Стамбул для подписания контракта.

Италия

Слухи

Джорджиньо Вейналдум летом неожиданно сменил «ПСЖ» на «Рому», но практически сразу получил тяжёлую травму, восстановление которой займёт несколько месяц. Римляне нашли решение этой проблемы в аренде Дениса Закарии из «Ювентуса». Туринцы не против отдать полузащитника, но для начала желают разобраться с подписанием Леандро Паредеса.

Руслан Малиновский потерял неприкосновенный статус в «Аталанте», в связи с чем Пьеро Гасперини дал разрешение руководству на продажу украинца в другой клуб. Итальянцы оценивают полузащитника в 30-35 млн евро, а в число претендентов входят «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». В отличие от шпор, молотобойцы готовы уже сейчас выплатить требуемые деньги.

Франция

Слухи

«ПСЖ» из-за финансового фэйр-плея срочно нужно разгрузить зарплатную ведомость и, как нельзя кстати, на помощь пришёл «Галатасарай». Турецкий клуб готов взять в годовую аренду с правом выкупа Мауро Икарди, при этом на плечи стамбульской команды свалится часть огромной зарплаты аргентинца.

Вторым кандидатом на выход является Рафинья и потенциального покупателя вновь нашли в Турции. «Трабзонспор» интересуется возможностью как арендовать, так и покупать ненужного «ПСЖ» бразильца.

источник: «Советский спорт»
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