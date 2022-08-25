У «Спартака» подгорел «Факел»

В четверг утром «Факел» взял и заявил, что вход на стадион с символикой «Спартака» будет запрещен. Как объяснили в пресс-службе клуба, «Спартак» официально отказался от гостевой квоты. «Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Продавать билеты на другие трибуны мы не можем – они выкуплены по абонементной программе».

Конечно, пункта на тотальный запрет символики клуба-соперника в регламенте нет. На что оперативно воронежцам указал президент РПЛ Александр Алаев, сказав, что «Факел», мягко говоря, с таким заявлением поспешил, войдя в жесткое противоречие со всеми возможными правилами. И, конечно, со «Спартаком», который также оперативно выразил свое негодование в связи со сложившейся ситуацией.

Московский клуб направит соответствующее письмо в лигу и в Воронеж. «Согласно федеральным Правилам поведения зрителей, болельщики вправе проносить на стадион личные вещи, не запрещённые к проносу этими правилами. Исходя из регламента, символика к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — отметили в пресс-службе «красно-белых».

Видимо, чтобы не превращать предстоящий матч «Факел» - «Спартак» совсем уж в театр абсурда, Роман Асхабадзе выступил с еще одним заявлением, в котором уточнил, что пресс-служба воронежского клуба выразилась не совсем корректно: ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет. Речь шла только о «средствах поддержки». Согласно правилам, они действительно могут быть запрещены вне гостевой трибуны. Правда, конечно, есть и спасительное уточнение, куда же без него: «Использование средств поддержки вне сектора активной поддержки не запрещается, если это не будет мешать другим зрителям». Правда, кто и как это должен определять, не указано.

«Спартак» от этой истории самоустранился. Напомним еще раз: «красно-белые» от своей гостевой трибуны официально отказались днями раннее. И во всей этой истории это, безусловно, самый непонятный момент. Зачем, зная, что в Воронеже точно будет аншлаг, отказываться от квоты? А потом опять демонстративно обижаться, писать письма, звонить Алаеву и удивляться ограничениям, которые «Факел» решил ввести. Раз вы не хотите заниматься проблемами своих болельщиков, ими займется кто-то другой. Все логично. Клубу помимо работы с чувствами «Спартака» придется еще и думать о вопросах обеспечения безопасности на матче. Особенно, подчеркнем еще раз, на фоне сумасшедшего спроса на эту игру. В Воронеже накануне занимали место в очереди к кассам уже в 6 утра! («Факел» решил не продавать билеты на Северную трибуну онлайн из-за возможных технических сбоев).

Конечно, если посмотреть на эту ситуацию глобально, «Факел» не первопроходец по части ограничений прав болельщиков гостевых команд. Достаточно вспомнить, какое количество жалоб поступило в «Локомотив» от фанатов клуба, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в пресловутом Санкт-Петербурге. И подобные ситуации с участием вечно готового оскандалиться «Зенита» случались не единожды. Другой вопрос, что в зависимости от названия города, правила и регламент могут быть интерпретированы.