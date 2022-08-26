«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался

ЗА АРСЕНОМ ПРИШЛА НАСЛЕДНИЦА РАЙОЛЫ

Нынешним летом в большую Европу из РПЛ уехала большая группа иностранцев, а вот наших футболистов в топ-5 лиг не прибавилось: Алексей Миранчук, Александр Головин да Андрей Лунев (не считать же Александра Кокорина, в самом деле). И вдруг под самое закрытие трансферного окна стало известно, что пополнить наш зарубежный легион может Арсен Захарян, чьи представители ведут переговоры с «Челси».

Не так давно лондонский клуб принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу, поэтому изредка там мелькали наши соотечественники, например, Юрий Жирков или Алексей Смертин. Но на сей раз никакой протекции со стороны владельцев нет, ведь Абрамович вынужден был передать синих новому президенту Тодду Боули. В этом интересе только спортивная и бизнес-составляющие, а значит, талант Захаряна разглядели не только у нас.

Новостную бомбу в четверг вечером взорвал агент Захаряна Павел Андреев. По его словам, сделка с «Челси» очень близка. По сведениям итальянского инсайдера Джанлуки ди Марцио, англичане намерены активировать опцию выкупа за 15 млн евро. О серьезности происходящего говорит тот факт, что над сделкой работает Рафаэла Пимента, которую называют наследницей империи Мино Райолы.

Многочисленные инсайдеры подтверждают эту информацию. Например, Андрей Панков: «Шок, но правда. Оффер в клубе». Так что все серьезно.

БОЛЬШЕ 15 МЛН ЗА ИГРОКА РПЛ НЕ ДАДУТ ЕЩЕ ДОЛГО

Впрочем, поверить в это не так сложно. Фигура Захаряна действительно вписывается в долгосрочные планы «Челси»: молодой, техничный, мобильный, с ударом, дриблингом и умением вывести партнера на ударную позицию. На мой взгляд, прямо сейчас Арсен не готов к скоростям и физической мощи АПЛ (представьте, что в него врезался Вирджил ван Дейк), но на адаптацию у него будет пара лет. Все-таки ему только 19.

«Динамо» тоже в плюсе. Конечно, лишиться своего главного таланта десятилетия не хочется никому, но это выгодная сделка – сейчас игрок на пике стоимости. В отсутствие еврокубков и в деградирующем без легионеров чемпионате расти в мастерстве проблематично, как и демонстрировать таланты на высоком уровне сопротивления, что и привлекает интерес европейских грандов.

15 млн евро по нынешним временам хорошие деньги для бело-голубых и максимальные на ближайшие несколько лет, которые можно выручить за игрока из нашего чемпионата. Их можно вложить в пару-тройку футболистов и даже усилить состав. Хотя игрока атаки с таким потенциалом, как у Захаряна, наверное, не найти.

В «ЧЕЛСИ» ЗАХАРЯН ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ

И все же для самого футболиста ситуация не столь очевидна. С одной стороны, из РПЛ надо бежать вообще всем, на кого есть спрос, а уж если зовет «Челси»… С другой, перспективы заиграть там предельно низкие. Уровень амбиций и задач синих столь высок, что Томасу Тухелю не подходят Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич, бывшие молодыми звездами больших европейских клубов и до переезда в Лондон. Один блистал в Амстердаме, другой – в Дортмунде.

Оба они могут уехать до закрытия трансферного окна, как и Каллум Хадсон-Одои. А ведь еще есть Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Кенеди и Рахим Стерлинг. При таком уровне конкуренции даже на скамейку запасных пробиться будет трудно. Не стоит всерьез полагать, что Тухель посмотрел запись его матча с «Торпедо» и захотел полузащитника до зубного скрежета.

Миранчука из России долго не вывозили, приглядываясь к нему в Лиге чемпионов, а здесь и такой возможности не было, поэтому есть все основания полагать, что англичане просто берут его в обойму, как ранее нынешним летом взяли 18-летнего Карни Чуквуэмеку (18 млн, «Астон Вилла») и Чезаре Касадеи (15 млн, «Интер»). Никто из них в нынешнем сезоне АПЛ на поле пока не выходил.

Также следует вспомнить, что затягивание пылесосом всех молодых талантов в радиусе действия всегда был частью стратегии «Челси», но мало кто из тех юниоров сумел раскрыться в клубе. Достаточно вспомнить Кевине де Брейне и Ромелу Лукаку, шатавшихся по арендам, пока не нашли себя в других командах. И таких примеров куда больше.

В случае переезда Захарян рискует осесть на лавке как минимум на год (даже опытные футболисты, пропустив предсезонку, сильно теряют, что уж говорить о ситуации с молодым игроком на совершенно новом для него уровне?), а потом отправиться в вояж куда-нибудь в чемпионшип или условный «Витесс», откуда вернется седым и поломанным физически и морально. Стоит ли оно того? Риск стоил бы свеч в случае оффера из Испании, Германии или даже Франции, но АПЛ. Звучит слишком безумно.