Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался

На данном этапе карьеры Арсен может поехать в Лондон только на экскурсию. Шансов заиграть там в нынешнем сезоне у него минимум.
«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался
26 августа 2022 09:54
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ЗА АРСЕНОМ ПРИШЛА НАСЛЕДНИЦА РАЙОЛЫ

Нынешним летом в большую Европу из РПЛ уехала большая группа иностранцев, а вот наших футболистов в топ-5 лиг не прибавилось: Алексей Миранчук, Александр Головин да Андрей Лунев (не считать же Александра Кокорина, в самом деле). И вдруг под самое закрытие трансферного окна стало известно, что пополнить наш зарубежный легион может Арсен Захарян, чьи представители ведут переговоры с «Челси».

Не так давно лондонский клуб принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу, поэтому изредка там мелькали наши соотечественники, например, Юрий Жирков или Алексей Смертин. Но на сей раз никакой протекции со стороны владельцев нет, ведь Абрамович вынужден был передать синих новому президенту Тодду Боули. В этом интересе только спортивная и бизнес-составляющие, а значит, талант Захаряна разглядели не только у нас.

Новостную бомбу в четверг вечером взорвал агент Захаряна Павел Андреев. По его словам, сделка с «Челси» очень близка. По сведениям итальянского инсайдера Джанлуки ди Марцио, англичане намерены активировать опцию выкупа за 15 млн евро. О серьезности происходящего говорит тот факт, что над сделкой работает Рафаэла Пимента, которую называют наследницей империи Мино Райолы.

Многочисленные инсайдеры подтверждают эту информацию. Например, Андрей Панков: «Шок, но правда. Оффер в клубе». Так что все серьезно.

БОЛЬШЕ 15 МЛН ЗА ИГРОКА РПЛ НЕ ДАДУТ ЕЩЕ ДОЛГО

Впрочем, поверить в это не так сложно. Фигура Захаряна действительно вписывается в долгосрочные планы «Челси»: молодой, техничный, мобильный, с ударом, дриблингом и умением вывести партнера на ударную позицию. На мой взгляд, прямо сейчас Арсен не готов к скоростям и физической мощи АПЛ (представьте, что в него врезался Вирджил ван Дейк), но на адаптацию у него будет пара лет. Все-таки ему только 19.

«Динамо» тоже в плюсе. Конечно, лишиться своего главного таланта десятилетия не хочется никому, но это выгодная сделка – сейчас игрок на пике стоимости. В отсутствие еврокубков и в деградирующем без легионеров чемпионате расти в мастерстве проблематично, как и демонстрировать таланты на высоком уровне сопротивления, что и привлекает интерес европейских грандов.

15 млн евро по нынешним временам хорошие деньги для бело-голубых и максимальные на ближайшие несколько лет, которые можно выручить за игрока из нашего чемпионата. Их можно вложить в пару-тройку футболистов и даже усилить состав. Хотя игрока атаки с таким потенциалом, как у Захаряна, наверное, не найти.

В «ЧЕЛСИ» ЗАХАРЯН ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ

И все же для самого футболиста ситуация не столь очевидна. С одной стороны, из РПЛ надо бежать вообще всем, на кого есть спрос, а уж если зовет «Челси»… С другой, перспективы заиграть там предельно низкие. Уровень амбиций и задач синих столь высок, что Томасу Тухелю не подходят Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич, бывшие молодыми звездами больших европейских клубов и до переезда в Лондон. Один блистал в Амстердаме, другой – в Дортмунде.

Оба они могут уехать до закрытия трансферного окна, как и Каллум Хадсон-Одои. А ведь еще есть Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Кенеди и Рахим Стерлинг. При таком уровне конкуренции даже на скамейку запасных пробиться будет трудно. Не стоит всерьез полагать, что Тухель посмотрел запись его матча с «Торпедо» и захотел полузащитника до зубного скрежета.

Миранчука из России долго не вывозили, приглядываясь к нему в Лиге чемпионов, а здесь и такой возможности не было, поэтому есть все основания полагать, что англичане просто берут его в обойму, как ранее нынешним летом взяли 18-летнего Карни Чуквуэмеку (18 млн, «Астон Вилла») и Чезаре Касадеи (15 млн, «Интер»). Никто из них в нынешнем сезоне АПЛ на поле пока не выходил.

Также следует вспомнить, что затягивание пылесосом всех молодых талантов в радиусе действия всегда был частью стратегии «Челси», но мало кто из тех юниоров сумел раскрыться в клубе. Достаточно вспомнить Кевине де Брейне и Ромелу Лукаку, шатавшихся по арендам, пока не нашли себя в других командах. И таких примеров куда больше.

В случае переезда Захарян рискует осесть на лавке как минимум на год (даже опытные футболисты, пропустив предсезонку, сильно теряют, что уж говорить о ситуации с молодым игроком на совершенно новом для него уровне?), а потом отправиться в вояж куда-нибудь в чемпионшип или условный «Витесс», откуда вернется седым и поломанным физически и морально. Стоит ли оно того? Риск стоил бы свеч в случае оффера из Испании, Германии или даже Франции, но АПЛ. Звучит слишком безумно.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался
«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался
На данном этапе карьеры Арсен может поехать в Лондон только на экскурсию. Шансов заиграть там в нынешнем сезоне у него минимум.
26.08.2022 09:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
У «Спартака» подгорел «Факел»
У «Спартака» подгорел «Факел»
Футбольный клуб «Факел», как и московский «Спартак» - оба умеют разогревать публику. Не зря, видимо, генеральный директор воронежцев Роман Асхабадзе долгое время работал в стане «красно-белых».
25.08.2022 23:00
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Локо» ждет Норманна, а «Спартак» - Бальде
«Локо» ждет Норманна, а «Спартак» - Бальде
Чемодан – Казань – Европа. Из «Рубина» продолжается исход легионеров. Впрочем, это далеко не главное в дайджесте трансферных новостей мирового футбола за минувшие сутки.
25.08.2022 22:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Разыгран IV Кубок Игоря Акинфеева: победители – футбольный клуб «Чертаново»!
Разыгран IV Кубок Игоря Акинфеева: победители – футбольный клуб «Чертаново»!
В Бронницах прошел IV детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Игоря Акинфеева», информационным спонсором которого является первое спортивное СМИ России – «Советский спорт».
24.08.2022 23:53
Футбол
автор: Сергей Терехов
Нобоа – в ЦСКА, де Йонг – в «Баварию», а Карцева так и не увидим в «Динамо»?
Нобоа – в ЦСКА, де Йонг – в «Баварию», а Карцева так и не увидим в «Динамо»?
Успешные трансферы и непроворачиваемые схемы. Обзор трансферных новостей России и остального мира за минувшие сутки.
24.08.2022 23:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Эпоха Федуна: транферные неудачи, провалы и… катастрофы!
Эпоха Федуна: транферные неудачи, провалы и… катастрофы!
«Спартак» за долгое правление Леонида Федуна завоевал всего три трофея и одним из главных факторов неудач были трансферы, которые совершенно не оправдывали себя. Многие игроки сильно падали в уровне, хотя на них возлагали большие надежды. Топ-самых провальных трансферов «Спартака» за 18 лет - в материале «Советского спорта».
24.08.2022 23:24
Футбол
автор: Никита Шмытов
Эпоха Федуна: топ качественных трансферов!
Эпоха Федуна: топ качественных трансферов!
«Спартак» любят часто упрекать за плохие трансферы, но в эпоху Леонида Федуна было много качественных и плодотворных сделок. О лучших из них мы напомним.
24.08.2022 23:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
Клопп в шаге от провала. Что происходит с «Ливерпулем»?
Клопп в шаге от провала. Что происходит с «Ливерпулем»?
До предыдущего тура чемпионата Англии сезона-2022/23 большинство хейта и критики получал «Манчестер Юнайтед». Но манкунианцы смогли вовремя собраться и переломить неудачную полосу, обыграв вице-чемпионов лиги «Ливерпуль». Теперь уже команда Юргена Клоппа после трех туров располагается недалеко от зоны вылета. Что случилось с «красными»?
24.08.2022 23:13
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Запер девушек в своем особняке и насиловал их» – защитнику «Ман Сити» Менди грозит 20 лет тюрьмы
«Запер девушек в своем особняке и насиловал их» – защитнику «Ман Сити» Менди грозит 20 лет тюрьмы
В Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенджаменом Менди нескольких девушек. Футбольному миллионеру грозит до 20 лет заключения.
24.08.2022 12:49
Футбол
автор: Юрий Волохов
Шестой тур позади: наш футбол все еще интересует болельщиков? Обсуждаем посещаемость матчей
Шестой тур позади: наш футбол все еще интересует болельщиков? Обсуждаем посещаемость матчей
Погода шепчет, и футбол все еще радует. Очередной тур в премьер-лиге, а также в первой и второй лигах снова отличился рекордами в плане посещаемости. Правда, и антирекордами тоже.
24.08.2022 10:00
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Полгода за нежелезным занавесом. Как российский спорт переносит режим изоляции
Ровно шесть месяцев назад обострилась ситуация вокруг Украины, что привело к повальным санкциям в отношении нашего спорта.
Почему молчит «Лукойл»? Безвластие в «Спартаке» подозрительно затягивается
Пауза, возникшая в информационном поле вокруг «Спартака» после ухода из клуба Леонида Федуна, сильно настораживает.
«Амкал» в финале Кубка России за 500! Букмекерский обзор
Обзор новостей мира беттинга.
Гассиев остановит Уэлча не позднее шестого раунда. Расклад на бой в Белграде
26 августа в сербской столице пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча. «Плеймейкер» оценивает шансы.
«Мой друг — Владимир Путин». Кто такой Деннис Родман, который хочет вытащить Бриттни Грайнер из русской тюрьмы
Экс-звезда НБА Деннис Родман намерен отправиться в Россию вызволять из-за решетки знаменитую баскетболистку Бриттни Грайнер. В прошлом он уже спас в схожих обстоятельствах как минимум двух соотечественников.
Когда примем Крым в наш футбол? Почему РФС ведет себя как «иноагент»
Вопросом крымского футбола, похоже, занялись на самом верху. Все последние дни новости по этой теме не затихают.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика