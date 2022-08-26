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Останутся ли «сухие» команды в Серии А после матча «Ювентус» – «Рома»? Дибала возвращается в Турин

В субботу 27 августа «Старая синьора» примет дома команду Жозе Моуринью (19:30 мск).
Останутся ли «сухие» команды в Серии А после матча «Ювентус» – «Рома»? Дибала возвращается в Турин
26 августа 2022 22:18
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Рома»

«Ювентус» и «Рома» команды, которые не пропускали в Серии А в двух стартовых турах. 18 других участников чемпионата уже испытали горечь от пропущенных мячей. Исходя из этого, можно вроде бы прогнозировать, что встреча будет низовой. Но, например, эксперты букмекерской компании Tennisi.bet считают, что шансы на то, что обе команды забьют, предпочтительнее – 1,72 (да) против 2,00 (нет).

В то же время в семи из девяти последних матчах на поле «Старой синьоры» гости не смогли забить. Однако статистика в данном случае может спутать карты любителям ставок. Римляне серьезно изменились за последние пару лет, причем в лучшую сторону. Привлекает коэффициент на тотал «Ромы» меньше 1,5 за 1.41, как и тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 2,29.

Чемпионат «Рома» начала с двух побед с одинаковым счетом 1:0. Были повержены «Салернитана» и «Кремонезе». Не самые сильные соперники, но на старте всегда бывают сюрпризы. Римлянам удалось их избежать, взяв свои очки. Команда возглавляет таблицу Серии А вместе с «Наполи» и «Интером» (по 6 очков).

Фото: ФК «Рома»

У «Ювентуса» на два меньше из-за ничейного результата в гостевой игре с «Сампдорией» (0:0), а в первом туре был разгромлен «Сассуоло» (3:0). Победный гол у новичка клуба Анхеля Ди Марии, пришедшего из «ПСЖ», дубль на счету Душана Влаховича. Но терять очки в Генуи команда Массимилиано Аллегри явно не планировала, нужно срочно наверстывать упущенное.

В Турине в целом хорошо потрудились на трансферном рынке. Вернулся в команду из «МЮ» Поль Погба, купили у «Торино» защитника Бремера и расплатились с «Фиорентиной» за Федерико Кьезу (он был в аренде с правом обязательного выкупа), отдав больше 80 млн евро за двоих. Очень ценное приобретение Филипп Костич из «Айнтрахта». Большая его заслуга в том, что немецкий клуб в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Фото: ФК «Ювентус»

Посмотрим, перекроют ли приобретения потерю ключевого защитника Маттейса де Лигта («Бавария») и уход в «Аталанту» Мериха Демираля. «Юве» называют фаворитом предстоящего субботнего матча (2,35 на победу туринцев против 3,26 на римлян), хотя состав у хозяев будет далек от оптимального. Давно в лазарете Кьеза, там же вечно травмированный в последние сезоны Погба, основной голкипер Войцех Щенсны и Ди Мария.

Фото: ФК «Рома»

Есть трудности с составом и у Моуринью. В субботу не сможет португальский специалист рассчитывать на арендованного у «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума (травма), на Николо Дзаньоло и Эбрима Дарбо. Но и без них в составах клубов достаточно ярких игроков. Главной интригой, конечно, будет игра Пауло Дибалы против своей бывшей команды. В Турине аргентинец был одним из лидеров, но «Юве» не стал его удерживать, отпустив в столицу Италии.

В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл оба матча у «Ромы», которая в целом плохо проводила поединки против итальянских грандов. В Риме надеются, что теперь эту тенденцию порушат. Иначе мечты о путевке в Лигу чемпионов так и останутся несбыточными.

источник: «Советский спорт»
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