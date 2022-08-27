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Заха в «Челчи» - это реально!

На этой неделе стало известно, что в Лиге чемпионов сезона-2022/23 не будет никого из россиян за исключением Андрея Лунева из «Байера». Ничего не предвещало изменений до вечера 25 августа, когда появилась информация о переходе Арсена Захаряна в «Челси». Шок! Мы собрали все известные данные по грядущему трансферу к текущему моменту.
Заха в «Челчи» - это реально!
27 августа 2022 14:17
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЕРИТЬ?

Для начала давайте разберемся, откуда появилась информация, и стоит ли в нее верить. В России первым источником стал «Спорт-Экспресс», который хоть и дает много эксклюзивов, но – при всей любви к коллегам - далеко не все из них сбываются. Однако позже в правоту российского издания поверилось больше, когда знаменитый и практически безошибочный журналист Джанлука Ди Марцио подтвердил информацию - он считается самым главным и проверенным источником закрытой информации. Например, именно он первым дал информацию о переходе Миранчука в «Торино».

И если Ди Марцио подтвердил факт переговоров «Динамо» и «Челси», то верить точно стоит.

КАКИЕ УСЛОВИЯ?

Очевидно, что «Динамо» не согласилось бы на любое предложение по аренде 19-летнего лидера, поэтому «Челси» изначально направил запрос по полноценному трансферу.

Речь идет о 15 млн евро, которые были прописаны в контракте Захаряна как сумма отступных, то есть «Динамо» не имеет права отказаться от предложения, и стороны переходят сразу к обсуждению контракта. В успехе последнего пункта можно почти не сомневаться, так как «Челси» обычно не обижает молодых и перспективных игроков в финансовом плане, а сам Захарян ранее неоднократно заявлял, что всегда хотел попробовать силы в Европе.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В «ЧЕЛСИ»?

«Челси» - топ-клуб, борющийся на несколько фронтов, включая Лигу чемпионов, в котором было бы глупо ожидать мгновенную адаптацию и яркую игру от Захаряна, поэтому россиянин почти наверняка будет вынужден пойти по пути многих молодых игроков английского клуба. У «Челси» на протяжении кучи лет действует одна и та же схема: купить молодого игрока, отдать его в аренду в другой чемпионат, а по возвращению еще раз оценить его возможности, после чего футболист может как остаться в в команде, так и вновь отправиться в новую аренду.

Далеко не все футболисты выдерживают такие испытания и в конечном счете усиливают «Челси», но явно лучше Захаряну испытать себя, поиграть в лучших европейских чемпионатах и хотя бы попытаться зацепиться за шанс. Многие российские игроки «пересидели» в РПЛ и очень не хочется, чтобы Арсен повторил их судьбу.

источник: «Советский спорт»
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