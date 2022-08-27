Не Захаряном единым. Слухи и факты трансферного рынка

РОССИЯ

Слухи

«Зенит» отложил работу по трансферу Аттиле Салаи до зимы. Защитник «Фенербахче» станет альтернативным вариантом для Деяна Ловрена, если хорват снизит уровень игры или откажется подписывать новый контракт. Турецкий клуб, предположительно, будет настаивать на 12 млн евро за 24-летнего венгра.

«Динамо» нуждается в усилении левого фланга, где почти нет альтернативы у Дмитрия Скопинцева. Руководство не стало далеко ходить и сделало запрос «Рубину» по Илье Самошникову. Сообщается, что казанцы не готовы отпускать защитника менее, чем за 2-3 млн евро.

Помимо Самошникова, «Динамо» может пополнить Лука Миливоевич. Из-за срыва трансфера Карцева, бело-голубые переключились на 31-летнего сербского полузащитника «Кристал Пэлас», который не входит в планы главного тренера на новый сезон. Контракт Луки действует до лета 2023 года, что может увеличить шансы на легкие переговоры.

АНГЛИЯ

Слухи

«Манчестер Юнайтед» продолжает уговаривать Кевина Траппа на переход, но, пока что, стороны далеки от компромисса. Для этого «МЮ» начал работать в другом направлении - в сторону 33-летнего Мартина Дубравки из «Ньюкасла». «Красные» готовы взять его в аренду с правом выкупа за 5 млн евро.

Совсем уж комичный слух развеял некий английский журналист, который утверждает, что Криштиану Роналду может перебраться в шотландский «Рейнджерс». Причина проста - клуб попал в групповой этап Лиги чемпионов. Верится с трудом, но вдруг Криштиану отчаялся до такого уровня?

ИСПАНИЯ

Слухи

«Барселоне» для решения финансовых проблем срочно нужно избавиться от Мемфиса Депая, но игрок не разделяет спешку и пытается выбить контракт пожирнее. Лучшим вариантом является «Ювентус», у которого нидерландец требует 10 млн евро в год. «Бьянконери» считают этот запрос чересчур завышенным, из-за чего трансфер может сорваться.

Помимо Депая, в «черном списке» по соседству располагается Мартин Брейтуэйт, к которому хоть и есть интерес, но сам датчанин не желает покидать команду. 31-летний нападающий желает получить неустойку в 5 млн евро, а если клуб не удовлетворил требование, то Мартин останется в Каталонии и будет бороться с Левандовски за место в составе.

ТУРЦИЯ

Сделки

«Трабзонспор» намерен усилиться двумя экс-игроками ЦСКА. Агент Жан-Филиппа Гбамена подтвердил факт перехода своего клиента в турецкий клуб, а в ближайшее время клуб должен объявить о подписании Юсуфа Языджи.