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Зиньковскому хватило 20 минут! «Спартак» победил в Воронеже в первом матче после ухода Федуна

Первый с 2001 года приезд «Спартака» в гости к «Факелу» завершился волевой победой – 4:1. В первых двух голах красно-белых ключевую роль сыграл вышедший на замену Зиньковский, два других в компенсированное время сделал Промес.
Зиньковскому хватило 20 минут! «Спартак» победил в Воронеже в первом матче после ухода Федуна
27 августа 2022 19:44
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ФЕДУН УШЕЛ – «СПАРТАК» ВЕРНУЛСЯ В ВОРОНЕЖ

Воронеж уже зарекомендовал себя невероятно футбольным городом, но вот именно ради таких гостей «Факел» в первую очередь и выходил в премьер-лигу. К приезду «Спартака» хозяева готовились особо, хотя и несколько скандально. Все телеграм-каналы облетели видео километровых очередей в кассы и сообщения клуба о запрете атрибутики красно-белых, которые потом были опровергнуты в том смысле, что речь шла о более серьезной поддержке москвичей вроде и баннеров и прочего. Естественно, трибуны были забиты до отказа.

Для «Спартака» этот матч изначально был историческим, ведь он первый после ухода Леонида Федуна из клуба. На команду эта новость никак не повлияла, но все же событие знаковое. Символизм еще и в том, что в последний раз москвичи приезжали на Центральный стадион профсоюзов аж в 2001 году, то есть до появления вице-президента «Лукойла» в клубе. Такая вот аллюзия на начало века.

Что до состава красно-белых, то по сравнению с проигранной «Динамо» игрой Гильермо Абаскаль совершил только одно изменение, да и то вынужденное. По состоянию здоровья Александр Селихов не приехал в Воронеж, и вместо него появился тезка Максименко. Как видно, тренер по-прежнему доверяет своим игрокам, а срыв в прошлом туре считает случайностью.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕРБИ С «ДИНАМО»

Памятуя о неудачном по результату, хотя и приличном по качеству игры дерби, москвичи с первых минут бросились штурмовать ворота Ильи Свинова – спартаковского вратаря, находящегося в «Факеле» в аренде. Гости чудом не открыли счет уже к 15-й минуте, нанеся за это время аж восемь (!) ударов. Один только Кристофер Мартинс дважды бил по пустым углам с нескольких метров, но оба раза приложиться ему как следует не удавалось, и защитники блокировали его попытки отличиться.

Однако в таком темпе действовать на протяжении длительного времени довольно трудно. Уж больно жарко нынче в европейской части России. После стартового натиска москвичи ослабили хватку и довольно неожиданно пропустили – Аслан Дашаев на дальней штанге замкнул подачу Евгения Шлякова во второй фазе розыгрыша стандарта, то есть после подбора, последовавшего за первой попыткой забить.

Первая половина этого матча для «Спартака» стала как бы продолжением игры с «Динамо» – все то же территориальное и игровое преимущество, постоянные позиционные атаки, регулярные удары по воротам, но грамотно запертый перед своей штрафной соперник за счет плотности игры на своей трети поля не позволяет бить беспрепятственно. Хотя среди полевых игроков красно-белых только трое в первом тайме не пытались пробить Свинова – Даниил Хлусевич, Наиль Умяров и Роман Зобнин.

У хозяев же лишь каждая вторая передача была адресована партнерам – всего 53% (!) точности. Тем не менее, болельщики стоя проводили своих футболистов в подтрибунное помещение.

20 МИНУТ ЗИНЬКОВСКОГО

Понимаю, что слишком много отсылок к матчу с «Динамо», но нельзя не отметить, что в перерыве Абаскаль на происходящее отреагировал так же, как и неделю назад – вместо Умярова вышел Никита Чернов, занявший позицию в обороне, а в центр выдвинулся Руслан Литвинов (только тогда это произошло на 78-й минуте). Ну, а Михаила Игнатова заменил Антон Зиньковский. Воспитанник «Спартака» здорово начал сезон, но, кажется, пора ему уже уступить место в основе экс-самарцу.

На сей раз изменения сработали уже через 11 минут – сначала выстрел Зиньковского пришелся в защитника, но мяч отскочил к Зобнину, и тот мастерски закрутил мяч в дальний угол. Интересно, что голевая атака произошла в тот момент, когда хозяева большими силами пошли в прессинг, но Мартинс и Квинси Промес серией стеночек вдвоем протащили мяч справа, после чего перевели его в центр. А затем Зиньковский нашел на линии штрафной Даниила Денисова, и тот, на замахе убрав защитника, пушкой воткнул мяч в угол – 1:2. Жаль, к 67-й минуте Антон сломался и вынужден был уступить место Мацею Рыбусу.

В Воронеже потрясающая публика и очень духовитая команда, так что на этом далеко ничего не закончилось. Хозяева рванули вперед, как будто не было за спиной часа игры, и у Максименко появилась стабильная работа. Большинство атак шло через Романа Акбашева, но ему в окружении спартаковцев было тяжело. Он пытался обострять, но передачи очень редко доходили до адресатов. За 20 минут до конца его заменил Георгий Гонгадзе.

Поведя в счете, «Спартак» стал проигрывать все единоборства в середине поля и подборы и старательно сбивал темп, но в позиционной обороне команда совсем не выглядит железобетонной. Каждые три-четыре минуты в кадр попадал разводящий в недоумении руками Максименко, так что спасительный гол «Факела» не удивил бы, но москвичи с огромным трудом все-таки отбились и в компенсированное время довели счет до разгромного – Промес и Рыбус добили обессиленного соперника. «Спартак» вернулся на первое место, а воронежцы остались в зоне переходных матчей – у них по-прежнему ни одной победы в семи турах.

РПЛ
7-й тур

«Факел» - «Спартак» - 1:4 (1:0)

Голы: Дашаев, 23 – 1:0. Зобнин, 51 – 1:1. Денисов, 57 – 1:2. Промес, 90+4 – 1:3. Рыбус – 90+6 – 1:4.

«Факел»: Свинов, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Дашаев, Черов (Магаль, 66), Мендель (Квеквескири, 30), Дмитриев (Шаваев, 73), Шляков, Акбашев (Гонгадзе, 73), Максимов, Аппаев.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Р. Литвинов, Джикия, Хлусевич (Пруцев, 80), Умяров (Н. Чернов, 46), Зобнин, Мартинс (Рассказов, 90), Игнатов (Зиньковский, 46; Рыбус, 67), Промес, Соболев.

Предупреждения: Акбашев, 3. Максимов, 33. Дмитриев, 37. Зобнин, 49. Максименко, 86.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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