Футболист Захарян выбирает «Челси». А хоккеист Никишин – КХЛ

Матч в Нижнем Новгороде, в котором гости не удержали перевес 2:0, 19-летнему Захаряну не удался. Его заменили на 69-й минуте. Возможно, юниор оказался в плену чемоданного настроения. Думается, вопрос, уезжать в Лондон или остаться, риторический. Такие предложения российским футболистам поступают единожды за карьеру. Вернуться в РПЛ из АПЛ они всегда успеет. Спрос на Захаряна зашкаливает.

В динамовской тусовке ходят разговоры, что клинья подбивает сам «Зенит» с его длиннющей скамейкой и волшебниками-бразильцами. В Питере наверняка дадут отступные жирнее, чем 15 миллионов евро, прописанных в контракте игрока за его трансфер в иностранный клуб.

Габаритного защитника Никишина, ровесника Захаряна, в это межсезонье «Спартак» обменял в СКА на… девятерых (!) игроков, получив еще 50 миллионов рублей. Причем не самых плохих, молодых, перспективных. Можно только порадоваться за такую щедрость команды из Санкт-Петербурга, располагающей двумя боеспособными составами. Только будущее покажет, кому принесет пользу этот обмен.

Примерив форму СКА, Никишин подписал с клубом новый контракт - до 2025 года. Улучшив, разумеется, финансовые условия. Прямо как в свое время Кирилл Капризов, задержавшийся в ЦСКА с 2017-го до конца чемпионата-2019/20. За это время форвард завоевал золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане, бронзу ЧМ-2019, Кубок Гагарина-2019 и награду высшей пробы чемпионата России (не доигранного из-за пандемии).

Прежнее соглашение Никишина было короче нового на один сезон. В НХЛ он может уехать в 24 года. Хотя, на мой взгляд, он уже созрел для сильнейшей хоккейной лиги мира. Защитник оставил медицинские проблемы в прошлом, его ждут в «Каролине».

Статус СКА обязывает решать максимальные задачи, чего «Спартак», увы, предложить не мог. Да и питерский тренер по защитникам Сергей Зубов должен помочь комплексно подготовиться к НХЛ. Для этого двух сезонов предостаточно. Но третий, как видится, станет лишним. Ладно бы наша сборная играла на чемпионатах мира, где хоккей совсем другой.

В котле КХЛ выйти на топ-уровень проблематично. Перед глазами пример Александра Романова, который по величине таланта уступал Никишину. Московский армеец сверкнул на двух молодежных чемпионатах мира, а в первой сборной засветился лишь на одном этапе Евротура (шведском) и сыграл с помарками. Чемпионский для ЦСКА плей-офф-2019 он пропустил из-за перелома ребер, а через год не был перегружен игровым временем. Тем не менее летом 2020-го Романов не стал отсрочивать мечту, «вызревать» в КХЛ и без раздумий подписал контракт с «Монреалем». Напомню, недавно он стал одноклубником Ильи Сорокина в «Айлендерс», заключив соглашение-мостик на три сезона (8,5 миллиона долларов).

Хочется верить, что Сорокин и Романов выступят на Кубке мира-2024 – турнире, проводимом НХЛ. Возможно, под вывеской «команда российских энхаэловцев», без флага и гимна. Увы, а шансы Никишина показать себя в компании лучших хоккеистов планеты свелись к нулю. Потому что из КХЛ в нашу дрим-тим вряд ли кого-то позовут, по разным причинам. В феврале топ-клубы Континентальной лиги будут готовиться к плей-офф. И чемпионат в угоду НХЛ никто прерывать не станет.