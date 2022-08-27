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Без «Крымтеплицы». Реплика Яременко

Почему именно сейчас нельзя поднимать вопрос о вхождении крымских клубов в чемпионат России.
Без «Крымтеплицы». Реплика Яременко
27 августа 2022 23:06
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Севастополь"

История с включением крымских клубов в состав чемпионата России – это провокация. Есть идиоты-журналисты, которые убедили себя, что в смутные времена надо быть святее папы римского и поэтому, открывая рот, мало думают об этических вопросах и следствиях. Есть псевдоблогеры, которые находятся на кормлении у тех или иных заказчиков, крупных или мелких. Им вообще не свойственно рефлексировать.

Осенью 2014 года этого вопроса уже касались. Окрика из УЕФА и ФИФА оказалось достаточно, чтобы тему забыть на долгие восемь лет. Крымский футбол (и местный чемпионат в том числе) существует на деньги УЕФА – есть для этой цели специальная программа.

Зачем провокаторы требуют срочного вхождения крымского футбола в чемпионат РФ? Уровень турнира, в котором играют команды типа «Крымтеплица», «Кызылташ», «Гвардеец», абсолютно запредельный. Вы что, всерьез думаете, что крымские клубы поднимут качество футбола? Какой-нибудь чемпион условной Балашихи может составить конкуренцию во второй лиге, чемпион Крыма – нет. Поэтому со спортивной точки зрения это ничего не даст.

Хорошо, может быть, эти люди заботятся о равном развитии футбола во всех регионах?

Сегодня в России (если в соответствии с Конституцией РФ учитывать Крым и Севастополь) 85 регионов. В премьер-лиге – 11 регионов, в первой лиге – добавляются еще 11 регионов. Во второй лиге – чуть больше. Недосуг считать, но если вы проверите, то в сумме мы получим где-то от 40 до 50 регионов. То есть почти в половине регионов профессиональный футбол давно умер. Без политических и экономических кризисов в стране. Потихонечку, год за годом, издыхал – и кончился окончательно. Мы лет пять назад делали карту страны, где белыми пятнами выделяли регионы, где больше нет клубов в трех лигах. Пятен было очень много. Но сейчас было бы совсем страшно – белым мы отметили бы просто огромные территории. Но никто почему-то не поднимает вопрос о важности развития футбола в этих «белых» регионах.

Инфоповодом стало какое-то невесть откуда взявшееся желание ФНЛ устроить сертификацию крымских клубов, а потом уже решать, есть ли возможность их интегрировать в систему российских чемпионатов.

Но в реальности сейчас все эти разговоры имеют инфоповодом совсем иное: наезд на Александра Дюкова. Дескать, его позиция какая-то не слишком патриотичная. Не хочет якобы идти в намеченном фарватере. Но сдается, что именно РФС, именно ведомство Дюкова, ведет себя как раз разумнее всех остальных. Сейчас хватает оголтелых голов, которые в судорожной горячке орут: «Нас и так отовсюду исключили, нас и так везде сверху донизу забанили, так зачем нам теперь смотреть на Запад, давайте уже без оглядки на них развивать свой футбол так, как мы считаем нужным! Зачем нам их одобрение?»

Очень неискреннее и глупое утверждение. Во-первых, нас не исключили и не забанили – посмотрите на глагол «приостановили» и почувствуйте, что называется, разницу. Если нас исключат – к примеру, из УЕФА и ФИФА, вот тогда точно туши свет. Это означает и ликвидацию вертикали сборных, и института международных встреч для наших клубов, и наказания для всех, кто с нами согласится играть. А во-вторых, давайте не бросаться терминами, если за ними не стоит ничего. «Развивать футбол» это сверять свои часы с другими часами, свой уровень с чужим уровнем. Это значит как раз играть международные матчи, а не самостоятельно закупориваясь от мира.

В конце октября пройдет жеребьевка отборочного цикла к Евро-2024 – тому, что пройдет во Франции и финал которого будет играться в Париже. Мы не знаем пока, допустят ли нас к участию, но вопрос об исключении из числа команд, которые будут участвовать в жеребьевке, еще не звучал. Он, конечно, ближе к делу, поднимется и будет как-то решен. Но шанс, как уверяют в РФС, пока есть. Если же мы совершим непродуманные действия, поддавшись на эти дешевые провокации, считайте, что и в жеребьевке нас не будет. А если не будет сейчас, то несложно посчитать, что не будет нас нигде все ближайшие годы.

Итак, ФНЛ проводит сертификацию клубов. Я надеюсь, что никого ровным счетом не сертифицируют – и вопрос снимется сам собой. А РФС – в позиции пока что наблюдателей. И слава богу. Я, наверное, впервые радуюсь, что Дюков что-то делает не быстро. Сейчас именно так и надо.

источник: «Советский спорт»
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Почему именно сейчас нельзя поднимать вопрос о вхождении крымских клубов в чемпионат России.
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