Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Обе команды преобразились на старте сезона, но кто окажется сильнее сегодня? «Ростов» или ЦСКА?

Сегодня, в 19:45, пройдёт центральная встреча седьмого тура чемпионата России-2022/23 по футболу. Цепкий «Ростов» примет в гости стабильный ЦСКА.
Обе команды преобразились на старте сезона, но кто окажется сильнее сегодня? «Ростов» или ЦСКА?
28 августа 2022 13:16
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Ростов"

Форма команд и турнирное положение

«Ростов» не стал в летнее межсезонье предпринимать глобальные действия на трансферном рынке, но сделал несколько важных шагов, которые изменили уровень команды. Например, были выкуплены Кирилл Щетинин, Николай Комличенко, Даниил Уткин, а так же в состав вернулся хорошо знакомый Евгений Чернов. И именно они сыграли немалую роль в успехах желто-синих на старте сезона. Три победы и три ничьи - отличный результат за шесть туров, но есть нюансы. Несмотря на 12 голов, большинство из них были забиты со стандартных положений, и Валерий Карпин всё ещё не может решить проблемы с позиционной атакой. На данный момент «Ростов» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

ЦСКА невероятно сильно преобразился при Владимире Федотове и теперь, кажется, даже сами игроки поверили в себя, хотя ещё в прошлом сезоне они заняли лишь пятое место. Армейцы в каждом матче играют с прицелом на атаку, что конвертируется в большое количество голов, и даже поражение от «Зенита» (1:2) ничуть не испортило общую картину. Благодаря 12 набранным очкам ЦСКА делит вторую строчку РПЛ со «Спартаком», уступая одно очко только команде Сергея Семака.

Ориентировочные составы

Валерий Карпин с первого тура использует один и тот же состав, практически не изменяя себе в следующих матчах. Игорь Калинин и Николай Поярков продолжают лечиться, а Виктор Мелёхин пропустит матч из-за красной карточки, которую он получил в концовке прошлого матча с «Сочи». Его место в центре защиты наверняка займёт Даниил Прохин.

Ориентировочный состав «Ростова»:

Владимир Федотов не сможет рассчитывать на трёх игроков: Заболотный, Кучаев, Щенников. Геогий может успеть восстановиться к «Ростову», но первые двое точно пропустят предстоящий тур. В целом, Федотов совершенно не тот тренер, который умеет удивлять составом. Он, как и Карпин, предпочитает играть одним костяком.

Ориентировочный состав ЦСКА:

Статистика и факты

«Ростов» - одна из трёх команд, которая ещё не проиграла за шесть туров.

В последних восьми выездах ЦСКА в Ростов, команде лишь раз удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

В трех последних очных матчах было забито 13 голов, то есть в среднем более трёх за игру.

ЦСКА забивает в семи матчах подряд.

Если Чалов отметится голом, то он для него станет 50-м в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Обе команды преобразились на старте сезона, но кто окажется сильнее сегодня? «Ростов» или ЦСКА?
Обе команды преобразились на старте сезона, но кто окажется сильнее сегодня? «Ростов» или ЦСКА?
Сегодня, в 19:45, пройдёт центральная встреча седьмого тура чемпионата России-2022/23 по футболу. Цепкий «Ростов» примет в гости стабильный ЦСКА.
28.08.2022 13:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Без «Крымтеплицы». Реплика Яременко
Без «Крымтеплицы». Реплика Яременко
Почему именно сейчас нельзя поднимать вопрос о вхождении крымских клубов в чемпионат России.
27.08.2022 23:06
Футбол
автор: Николай Яременко
Футболист Захарян выбирает «Челси». А хоккеист Никишин – КХЛ
Футболист Захарян выбирает «Челси». А хоккеист Никишин – КХЛ
Сегодня в Нижнем Новгороде полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян, возможно, попрощался с московским клубом накануне перехода в «Челси». А защитник Александр Никишин, вице-чемпион Олимпиады-2022 в Пекине, продлил контракт со СКА еще на один сезон.
27.08.2022 21:48
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Зиньковскому хватило 20 минут! «Спартак» победил в Воронеже в первом матче после ухода Федуна
Зиньковскому хватило 20 минут! «Спартак» победил в Воронеже в первом матче после ухода Федуна
Первый с 2001 года приезд «Спартака» в гости к «Факелу» завершился волевой победой – 4:1. В первых двух голах красно-белых ключевую роль сыграл вышедший на замену Зиньковский, два других в компенсированное время сделал Промес.
27.08.2022 19:44
Футбол
автор: Артем Зибрак
Аншлаг в Воронеже. Вернет ли «Спартак» первое место?
Аншлаг в Воронеже. Вернет ли «Спартак» первое место?
Сегодня в 17:30 весь Воронеж соберется на стадионе и у экранов телевизоров, чтобы поддержать любимый «Факел», который примет в гости одного из фаворитов сезона – «Спартак». Все, что нужно знать об одном из самых важных матчей седьмого тура чемпионата России сезона-2022/23.
27.08.2022 14:38
Футбол
автор: Никита Шмытов
Не Захаряном единым. Слухи и факты трансферного рынка
Не Захаряном единым. Слухи и факты трансферного рынка
Главной трансферной новостью последних дней, а то и всего межсезонья, стала информация о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси». Но помимо этого есть много других новостей, которые мы собрали в одном месте.
27.08.2022 14:26
Футбол
автор: Никита Шмытов
Заха в «Челси» - это реально!
Заха в «Челси» - это реально!
На этой неделе стало известно, что в Лиге чемпионов сезона-2022/23 не будет никого из россиян за исключением Андрея Лунева из «Байера». Ничего не предвещало изменений до вечера 25 августа, когда появилась информация о переходе Арсена Захаряна в «Челси». Шок! Мы собрали все известные данные по грядущему трансферу к текущему моменту.
27.08.2022 14:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
Продолжит ли «Динамо» гонку за лидером? Встрепенется ли дома «Пари НН»?
Продолжит ли «Динамо» гонку за лидером? Встрепенется ли дома «Пари НН»?
Встреча начнется в 15.00 мск.
27.08.2022 13:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Останутся ли «сухие» команды в Серии А после матча «Ювентус» – «Рома»? Дибала возвращается в Турин
Останутся ли «сухие» команды в Серии А после матча «Ювентус» – «Рома»? Дибала возвращается в Турин
В субботу 27 августа «Старая синьора» примет дома команду Жозе Моуринью (19:30 мск).
26.08.2022 22:18
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался
«Челси» может забрать у «Динамо» Захаряна. Шанс впечатляющий, но на месте игрока я бы задумался
На данном этапе карьеры Арсен может поехать в Лондон только на экскурсию. Шансов заиграть там в нынешнем сезоне у него минимум.
26.08.2022 09:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Карпин проиграет в два мяча, возможно, даже всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону (28 августа, 19:45).
Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день
Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.
Трибуны трещат по швам, в раздевалках — потоп! Пять худших футбольных стадионов Европы
«Плеймейкер» рассказывает о самых непотребных аренах Старого Света, где играют в большой футбол.
Разгром в честь ухода Федуна! Как «Спартак» одержал крупную волевую победу в Воронеже
В 7-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскался победила в гостях «Факел» (4:1), проиграв первый тайм.
Зачем «Челси» такой Захарян? Как «Динамо» упустило в Нижнем перевес в два мяча
В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (2:2).
«Сделал два удара — и лег». Есть ли договорняки в UFC?
Хабиб договорился с Гейджи и красиво завершил карьеру, Макгрегор под заказ сложил Серроне за 40 секунд... «Плеймейкер» проверил обоснованность подозрений UFC в нечестной игре.
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика