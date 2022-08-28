Обе команды преобразились на старте сезона, но кто окажется сильнее сегодня? «Ростов» или ЦСКА?

Форма команд и турнирное положение

«Ростов» не стал в летнее межсезонье предпринимать глобальные действия на трансферном рынке, но сделал несколько важных шагов, которые изменили уровень команды. Например, были выкуплены Кирилл Щетинин, Николай Комличенко, Даниил Уткин, а так же в состав вернулся хорошо знакомый Евгений Чернов. И именно они сыграли немалую роль в успехах желто-синих на старте сезона. Три победы и три ничьи - отличный результат за шесть туров, но есть нюансы. Несмотря на 12 голов, большинство из них были забиты со стандартных положений, и Валерий Карпин всё ещё не может решить проблемы с позиционной атакой. На данный момент «Ростов» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

ЦСКА невероятно сильно преобразился при Владимире Федотове и теперь, кажется, даже сами игроки поверили в себя, хотя ещё в прошлом сезоне они заняли лишь пятое место. Армейцы в каждом матче играют с прицелом на атаку, что конвертируется в большое количество голов, и даже поражение от «Зенита» (1:2) ничуть не испортило общую картину. Благодаря 12 набранным очкам ЦСКА делит вторую строчку РПЛ со «Спартаком», уступая одно очко только команде Сергея Семака.

Ориентировочные составы

Валерий Карпин с первого тура использует один и тот же состав, практически не изменяя себе в следующих матчах. Игорь Калинин и Николай Поярков продолжают лечиться, а Виктор Мелёхин пропустит матч из-за красной карточки, которую он получил в концовке прошлого матча с «Сочи». Его место в центре защиты наверняка займёт Даниил Прохин.

Ориентировочный состав «Ростова»:

Владимир Федотов не сможет рассчитывать на трёх игроков: Заболотный, Кучаев, Щенников. Геогий может успеть восстановиться к «Ростову», но первые двое точно пропустят предстоящий тур. В целом, Федотов совершенно не тот тренер, который умеет удивлять составом. Он, как и Карпин, предпочитает играть одним костяком.

Ориентировочный состав ЦСКА:

Статистика и факты

«Ростов» - одна из трёх команд, которая ещё не проиграла за шесть туров.

В последних восьми выездах ЦСКА в Ростов, команде лишь раз удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

В трех последних очных матчах было забито 13 голов, то есть в среднем более трёх за игру.

ЦСКА забивает в семи матчах подряд.

Если Чалов отметится голом, то он для него станет 50-м в РПЛ.