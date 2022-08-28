Марчиаль – в «Динамо», а Роналду – в «Наполи». Следим за трансферными слухами

РОССИЯ

СДЕЛКИ

Агент Николаса Марчиаля подтвердил переход своего клиента в московское «Динамо». В ближайшее время уругвайский 21-летний защитник пополнит состав Славишы Йокановича. Российский клуб выиграл конкуренцию за Марчиаля у ряда испанских команд из Ла Лиги.

СЛУХИ

Денис Черышев к началу сезона не нашел новую команду, но совсем скоро он может подписать контракт. К экс-полузащитнику «Валенсии» был интерес со стороны российских и турецких клубов, но наиболее приоритетным вариантом для полузащитника является андоррский клуб «Санта-Колома». Данная команда является вице-чемпионом своей страны, а тренирует ее Дмитрий Черышев.

Александр Кокорин, несмотря на отсутствие игровой практики, продолжает оставаться желанной целью для многих клубов. Кипрский «Арис» заинтересован в аренде россиянина, но сделку тормозит зарплата Кокорина, которую «Фиорентина» хочет полностью переложить на плечи «Ариса». Агент футболиста уже подтвердил интерес.

Пресса следит за историей с Матиасом Норманном. Оказалось, что полузащитник «Ростова» желает перейти в европейский клуб, в частности к нему проявляет интерес «Андерлехт», но если сторонам не удастся договориться, то норвежец готов вернуться в РПЛ. «Локомотив» и «Динамо» готовы договориться с Норманном.

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может покинуть клуб. К нему есть интерес из Израиля, а именно от «Маккаби» из Хайфы.

АНГЛИЯ

СЛУХИ

Нарастают разговоры вокруг перехода Криштиану Роналду в «Наполи». Итальянский клуб готов продать лидера атаки Виктора Осимхена за 100-130 млн евро, а вдобавок к этому получить КриРо, но с условием, что всю зарплату будут продолжать выплачивать англичане. «МЮ» попробует снизить цену за Осимхена.

ГЕРМАНИЯ

СЛУХИ

Экс-защитник «Реала» Марсело внезапно может очутиться в Германии. Леверкузенский «Байер» ведет переговоры с бразильцем, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента. Также Марсело интересуются «Монца» и «Ницца».

ИСПАНИЯ

СЛУХИ

«Атлетико» может провести рокировку левых защитников. Клуб готов отпустить Ренана Лоди в «Ноттингем Форест» с правом выкупа, а вместо него приобрести бывшего защитника «Реала» Серхио Регилона, который на данный момент принадлежит «Тоттенхэму». При Антонио Конте Серхио в текущем сезоне не играет.