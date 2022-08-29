Борис Рапопорт: В первом тайме силенки у «Урала» были. Во втором – закончились

«УРАЛ» ПРОСТО ПЛОХО ПОДГОТОВИЛСЯ К ЧЕМПИОНАТУ

– Понятно, что есть большое преимущество в классе и в подборе игроков. Первый тайм был непростым. Сложилось впечатление, что силенки у «Урала» были, и за счет них противодействовали и готовы были обороняться. Но лишить соперника мобильности хозяева поля не могли. В то же время сложилось впечатление, что команда не готова функционально. Понимаю, что против «Зенита» тяжело играть, но все же видно, что, похоже, «Урал» чего-то не доделал при подготовке к чемпионату. Это было заметно и по предыдущим официальным матчам.

Во втором тайме все стало на свои места. Похоже, что после первого тайма силы закончились, и «Урал» просто встал. «Зенит» осуществлял работу с высокоскоростным прессингом, играл на таких скоростях, что просто не давал голову поднять и дышать. Могло быть и больше голов. «Урал» за всю встречу имел только один момент – Миша Кержаков выручил. И все! Не мог соперник продержаться столько времени на таком прессинге.

ДВИГАТЕЛЕМ «ЗЕНИТА» СТАЛ КУЗЯЕВ

Даже в отсутствии Клаудиньо у «Зенита» хорошая атака и скорости. Прекрасно, что поправился Кузяев. Несмотря на то, что много пропустил, выглядел очень сильно и видно, что готовил себя. Двигатель «Зенита», разгоняющий игру. И в борьбе хороший. Поразительно! Откровенно говоря, просто сам удивляюсь росту его мастерства. Сергеева поменяли на Кассьерру. Семак ни разу не попробовал, правда, чтобы они сыграли вместе. Так что впечатления – положительные. Легко играет «Зенит». Причем, в большинстве матчей команда не отбывает номер. Теперь посмотрим, какими будут встречи со «Спартаком» и «Динамо».

– Что скажете про забитые мячи?

– Все голы шикарные, забиты были после комбинаций в одно-два касания. Защитники просто не знали, кого перекрывать.

ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА ПИТЕРА

– Насколько полезными оказались замены?

– Семак очень хорошо проводит замены, и они приносят определенный результат. Сегодняшние замены не усилили. Результат был понятен. Просто кому-то надо было дать большую нагрузку, кто имеет меньше игровой практики, а кому-то – паузу. Чтобы замены должны были изменить характер игры, такого не было. У «Зенита» – длинная скамейка, и все хотят играть.

– Насколько «Урал» при новом тренере стал отличаться от той команды, которой руководил Игорь Шалимов?

– Пока изменений никаких нет. Нужно функционально разобраться с игроками. Думаю, что Гончаренко может привести в порядок команду – он разумный тренер. Просто ему требуется время. Возможно, во время перерыва или паузы будет такая возможность. Но по своему составу команда не должна стоять на вылет.