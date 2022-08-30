Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие

Сразу хочу сказать о том, что у Захаряна все складывается настолько хорошо, что я не верю. Не верит тот же президент «Торпедо» Илья Геркус, да и много кто еще. Однако все желают Арсену удачи. Ну, разве что кроме одиозного депутата Госдумы Романа Терюшкова, назвавшего отъезд в Англию предательством. Однако разбирать очередное заявление законодателя не стоит, пусть он возвращает в «Химки» через три недели после отставки Сергея Юрана, которому клуб выплатил компенсацию за расторжение контракта. Просто это два человека с разных планет – Захарян и Терюшков. И про футбол только один из них, второй про хайп и самодурство.

Причин, почему Захаряну рано ехать в «Челси», много. Он нестабилен, потому что молод, он не знает английский язык, и вряд ли у него есть возможность прямо сейчас заиграть в топовом клубе. Однако ему важно уехать из «Динамо», пусть даже не в «Челси», а в какой-то посредственный клуб АПЛ, куда его сдаст в аренду один из ведущих клубов Европы. Ему надо выучить язык, проникнуться английским футболом, адаптироваться. Если же парень сразу заиграет в «Челси», это будет сюжет для книги или фильма.

«Динамо», кстати, тоже выгодно именно сейчас продать Захаряна, правда, в идеале оставить в аренде хотя бы до конца сезона. Дороже 15 миллионов евро его уже не продать, хотя потенциал футболиста можно назвать высоким. Наверное, это самый талантливый игрок РПЛ, которому, правда, надо раскрыть потенциал. Но сейчас в России сделать это невозможно. Команды отлучены от еврокубков, сборная сыграет с Киргизией и Узбекистаном (правда, это еще неточно), поэтому за россиянами, в том числе и за Захаряном, в большом футболе следить просто перестанут. К тому же сам футболист не сможет найти мотивацию прогрессировать, ибо он уже сейчас может решать куда большие задачи, чем обыгрывать «Оренбург» и «Урал». Именно поэтому идея оставлять Захаряна в аренде в «Динамо» не устроит ни игрока, ни «Челси». Если же его не продать сейчас, даже к зиме цена может только упасть.

По трансферу может быть много не только спортивных, но и технических вопросов. То же «Динамо» не смогло оплатить трансфер израильского опорника Эдена Карцева, и он уехал из Москвы обратно в Нетанию. Понятно, что «Челси», если захочет, использует большие возможности, но если деньги трудно перевести в Израиль, то как их переводить в Россию из Британии, которая ввела самые строгие санкции против нашей страны?

И вся эта сага с Захаряном высвечивает огромную трагедию, в которую попал российский футбол после международной изоляции. Сбудется мечта Романа Терюшкова: футболисты будут оставаться в России, но при этом не будут расти и прогрессировать, потому что футбол глобален, а любой внутренний чемпионат - даже более сильный, чем российский - многие рассматривают как отбор в еврокубки. Именно там раскрывается талант футболиста и его замечают агенты и скауты. Без возможности игры в Европе российские игроки будут только деградировать и терять в стоимости.

Ведь уже сейчас, после сезона с еврокубками и играми сборной, один из лучший бомбардир России последних лет Артем Дзюба вместе со своим бывшим одноклубникам по «Зениту» Магомедом Оздоевым перешли в заштатные клубы Турции. Причем, интересно, что они переходили без агентов, Дзюбе вообще помогал сотрудник RT, потому что теперь есть проблемы не только в оплате трансферов, но и услуг заграничных агентов, с российскими же в связи с общей изоляцией нашего футбола будут стараться иметь дел поменьше.

Поэтому трансфер молодого Захаряна в топовый европейский клуб может стать последним на ближайшие лет десять, ибо даже после снятия санкций на то, чтобы российскому футболу выбраться из ямы, уйдут годы. Между тем, от сборной будут требоваться результаты прямо сразу. И именно в этом будет основная ценность юного динамовца для российского футбола. Равно как ценность Алексея Миранчука и Александра Головина.

А пока можно порадоваться за еще одного молодого российской футболиста Егора Пруцева, который перешел из «Сочи» в «Црвену Звезду». Причем, даже туда он явно перешел, что называется, на вырост. Но опять же переход стал возможным из-за его заслуг в еще не оторванном от мира отечественном футболе. По окончании этого сезона многие будут завидовать Пруцеву, потому что окно возможностей даже для таких переходов закроется, а количество россиян во всех командах, которые участвуют в еврокубках, с нынешних одиннадцати будет только снижаться.

И это, кстати, коренным образом будет отличать современный российских футбол от того, каким он был в 90-е годы. Да, тогда к нам ехали пляжные бразильцы, но если не вся сборная, то больше половины играла в зарубежных клубах, причем, не в самых заштатных, да еще и не на последних ролях. И к слову, именно на них сейчас держится отечественный футбол: Черчесов, Карпин вместе со своим помощником Онопко, Семак, тот же вроде бы возвращающийся в «Химки» Юран – люди как раз того поколения. И смены им, увы, нет…