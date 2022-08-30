Кокорин, который сломал итальянский футбол

В последние годы российский футбол переживает тяжелое время, и даже лучшие клубы РПЛ с треском проваливались (пока играли) в еврокубках. Причем если раньше речь шла исключительно о Лиге чемпионов, где собираются главные сливки европейского футбола, то в последнее время даже Лига Европы стала казаться чем-то невероятным для наших клубов. Данный результат стал следствием многих неправильных действий со стороны футбольных чиновников, в том числе введение лимита, который не стал толчком для молодых футболистов, а скорее наоборот – превратился в некий капкан. Но сегодня мы поговорим о том персонаже, который напрочь сломал эту систему и реализовал ее в Европе, пускай и не специально.

Принцип действия лимита, по замыслу футбольных российских руководителей, прост: чтобы в академии клуба не зачах какой-нибудь перспективный парнишка за спинами второсортных легионеров, введенное правило практически гарантирует ему место в составе. Но на деле все оказалось иначе и теперь уже второсортные российские игроки понимают свою важность для клубов, из-за чего выдавливают солиднейшие (даже по меркам топ-лиг) контракты и сидят в тепличных условиях. Неудивительно, что в результате этого мало кто из них желает ехать в лучшие футбольные страны, бороться за место в составе, напрягаться, так еще и получать меньше денег.

Однако в 2021 году таким исключением, максимально внезапно, стал Александр Кокорин. Востребованный в России игрок «Спартака» решился на давнюю мечту и перебрался в «Фиорентину». Агент Александра блестяще сработал и выбил из итальянцев приличный контракт до 2024 года. Но всё же, как и ожидалось, форвард не заиграл в Серии А, редко попадая даже в заявку на матч. «Фиорентина» опомнилась и поняла свою ошибку, но было слишком поздно. Теперь в их команде есть абсолютно ненужный футболист с одним из самых больших окладов, который не приносит никакой пользы. Фактически Кокорин «сломал» итальянский футбол, перенеся в него опыт российского футбола. Экс-игрок сборной страны создал для себя зону кофморта, где он не играет, сильно не напрягается, но при этом зарабатывает себе отличные деньги на беззаботную старость. Обычно в подобных ситуациях игроки РПЛ начинают работать и стараться ближе к концу контракта, но Кокорин может не делать этого, ведь он всегда остается востребованным в России, где можно напоследок урвать еще кругленькую сумму.

Обычно мы привыкли, что наши «паспортисты» не хотят уезжать из РПЛ, но в ситуации с Кокориным все получилось наоборот. Он буквально примагничен к Флоренции, ведь нельзя просто так взять и уехать из Италии, не забрав с собой несколько миллионов евро. И правда ведь, по-настоящему уникальный футболист во всех смыслах.