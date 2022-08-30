Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?

Антони до 19 лет играл за родное «Сан-Паулу», статистически не выделялся на фоне остальных бразильских сверстников, но все же мечтал попасть в европейский чемпионат. И такой шанс предоставил ему «Аякс», который не пожалел выложить за Антони почти 16 млн евро.

В отличие от воспитанников академии «Аякса», Антони сразу оказался во взрослой команде, где стал прогрессировать с пугающей скоростью. В первом сезоне за новый клуб Антони не стал жаловаться на адаптацию, новую для себя страну и другие часто упоминающиеся другими футболистами проблемы, а сразу впечатлил Нидерланды, отметившись 10 голами и 10 голевыми передачами в 32 полных матчах. В том числе бразилец забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Но это было только начало.

Во втором сезоне Антони не сбавил темп, а еще больше стал доминировать над соперниками. За 28 матчей бразилец забил 10 голов и отдал 12 голевых передач, но куда важнее, что 2+4 относятся к семи матчам ЛЧ, в которой форвард окончательно доказал свою состоятельность.

С повышением уровня Антони параллельно с ним бежала и его трансферная стоимость, которая выросла во много раз за два года. Теперь «Аякс» требует за Антони более 100 млн евро, а из-за своего открытого нежелания играть за нидерландский клуб, футболист был переведен во вторую команду. Наверняка сторонам удастся договориться о трансфере в ближайшее время и Антони поедет покорять Англию, но что получит вместе с ним «МЮ»?

Антони – классический современный крайний нападающий, который может выполнять совершенно разные роли. В Нидерландах он был одним из лучших в лиге по успешным попыткам дриблинга, по заработанным фолам, по созданным голевых моментов для партнеров и по многим другим параметром, но с другой стороны Антони не всегда отрабатывал в обороне. Эрик тен Хаг работал с Антони два года, и в случае их воссоединения в «МЮ», главный тренер наверняка уже знает как замаскировать слабые прессинг-действия бразильца.

Антони – не замена Роналду. Скорее, он усиление краев «МЮ», где Рэшфорд, Марсиаль и другие игроки не могут дать той стабильности, которая нужна топ-клубу. Антони – глоток свежего воздуха и невероятно надежный вариант для тен Хага, которому не нужно будет притираться с новым игроком. Бразилец точно принесет результат, но есть большие сомнения, что он окупит те самые 100 млн евро. Кажется, в спешке «Манчестер Юнайтед» готов переплачивать, причем сильно.