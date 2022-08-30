На флажке. Трансферное окно скоро закроется

АНГЛИЯ

Сделки

«Челси» расстался с Россом Баркли. Воспитанник «Эвертона» перешел в лондонский клуб в 2018 году за 17 млн евро, но так и не сумел завоевать место в старте. Более того, позапрошлый сезон он провел в аренде, а в прошлом году при Томасе Тухеле сыграл всего шесть матчей в АПЛ. Теперь игрок, оцененный в 12 млн евро, находится на рынке свободных агентов.

Ренан Лоди официально перешел из «Атлетико» в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона-2022/23. После него англичане будут иметь право выкупить защитника за 30 млн евро.

«Вест Хэм» объявил о подписании Лукаса Пакета из «Лиона» за рекордные для клуба 43+17 млн евро. За 65 матчей в Лиге 1 бразилец забил 18 голов и отдал 11 голевых передач.

Слухи

Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» удалось договориться с «Ньюкаслом» об аренде Мартина Дубравки. Опытный словацкий голкипер переедет в Манчестер на один сезон, а позже «красные» смогут полноценно его выкупить за 5 млн евро.

РОССИЯ

Сделки

«Динамо» официально объявило о переходе Николы Моро в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа. Хорватский полузащитник поблагодарил московский клуб, сотрудников и болельщиков за два года, которые он провел в России.

Трансфер Ильи Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался. Клубам удалось договориться о сумме трансфера, контракт был согласован, но в последний момент медицинскому персоналу бело-голубых не понравился результат медосмотра защитника, из-за чего Самошников будет вынужден вернуться обратно в Казань.

Максимилиано Кофрие из «Спартака» перешел в «Клермон» из Лиги 1 на один сезон. Примечательно, что бельгиец провел в московском клубе ровно 365 дней.

Слухи

Алан Дзагоев, оставшийся после последнего сезона без клуба, нашел новый вариант для продолжения карьеры. Как и сообщалось ранее, экс-полузащитник сборной России готов перейти в клуб ФНЛ, но не в «Аланию», а в «Рубин» к Леониду Слуцкому, с которым он работал долгое время в ЦСКА.

Трансфер Арсена Захаряна в «Челси» может сорваться. Как и ожидалось ранее, камнем преткновения может послужить перевод средств, который сложно осуществить лондонцам в российский банк.

ГЕРМАНИЯ

Слухи

Несмотря на обилие травм в «Ливерпуле», Юрген Клопп согласился отпустить 20-летнего Сепп ван дер Берга в «Шальке» на один год. Прошлый сезон нидерландский защитник тоже провел в аренде.

Каллум Хадсон-Одои прибыл в Германию для подписания однолетнего контракта на правах аренды с «Байером». В прошлом сезоне полузащитник «Челси» провел 28 матчей во всех турнирах.

ИСПАНИЯ

Сделки

«Реал» внезапно подписал 17-летнего нападающего «Байера» Икера Браво. Пока что, клубы договорились об аренде. Примечательно, что Браво является воспитанником «Барселоны». Вероятнее всего, испанец будет отправлен в «Кастилью».

Эдинсон Кавани отклонил предложения «Вильярреала», «Ниццы» и других клубов, а вместо них выбрал «Валенсию». Контракт 35-летнего форварда заключен до 2024 года.

ИТАЛИЯ

Сделки

Андреа Белотти таки подписал контракт с «Ромой». Правда срок договора действует лишь до лета 2023 года, что как бы намекает о сомнениях форварда в проекте Жозе Моуринью. Однако контракт может быть продлен на два года, если будет выполнен ряд условий по итогам сезона.

Слухи

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин стал ближе к переходу в «Арис». «Спорт-Экспресс» сообщает, что итальянцы согласились проститься с россиянином, а в последние дни трансферного окна должен определиться формат сделки: либо Кокорин переходит в «Арис» как свободный агент, либо это будет стандартная аренда.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Сделки

Украинский форвард Роман Яремчук в прошлом году обошелся «Бенфике» в 17 млн евро, за которую он провел 48 матчей и отметился 9 голами. Из-за слабого результата португальский клуб согласился продать нападающего, и теперь Яремчук вернется в чемпионат Бельгии, где он провел лучшие сезоны в карьере. «Брюгге» заплатил за Романа 16 млн евро.