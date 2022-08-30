Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут

В последние дни много разговоров о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». В нынешних условиях такой переход выглядит из области ненаучной фантастики.
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
30 августа 2022 14:46
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Мы поговорили о вероятном трансфере 19-летнего россиянина в один из сильнейших клубов мира с давно живущим в Европе футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Неужели, такая новость может быть правдой? Где нынешний наш футбол и где «Челси»?

- Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач хорошо знаком с Тухелем, а с Клоппом он работал. Так что все может быть.

Но, с моей точки зрения, Захарян игрок не для Англии - по фактуре щуплый. Вдобавок, парню всего 19 лет, он еще толком не обтесался в нашей лиге, в АПЛ ему совсем рано. Захаряну сейчас важно играть каждый матч по 90 минут за «Динамо». Это важнее для развития его карьеры в данный момент.

- Еще все пишут о трудностях перевода денег из Англии в Россию в нынешних условиях.

- Это одна из главных проблем. Я не понимаю, как «Челси» сможет перевести деньги «Динамо» за футболиста? В Израиль не смогли перевести и не подписали хорошего игрока. А тут – Англия. Может, кто-то мне расскажет, как с Англией в условиях санкций можно провести транш?

- Договорятся с сербами, отправят в Сербию, а сербы - в «Динамо»?

- Ну какая Сербия? Все же прозрачно. Как в «Челси» объяснят, что это за крупный транш ушел в Сербию? Это обход санкций, президента «Челси» сразу арестуют.

- И еще, я не понимаю, как Захаряну дадут рабочую визу. Там же надо, кажется, 70 процентов матчей за сборную сыграть. А сейчас, после брексита, получить визу еще труднее.

- По поводу матчей за сборную, есть пути обхода. Суперклубам типа «Челси» могут пойти навстречу. Тухель скажет, что Захарян большой талант, парню всего 19 лет, это будущее клуба и т.д. Но в нынешней ситуации то, что талант из России, как раз может сыграть против трансфера.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут
В последние дни много разговоров о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». В нынешних условиях такой переход выглядит из области ненаучной фантастики.
30.08.2022 14:46
Футбол
автор: Юрий Волохов
На флажке. Трансферное окно скоро закроется
На флажке. Трансферное окно скоро закроется
Как всегда, когда окно начинает закрываться, слухов «на флажке» становится больше. Трансферные слухи, сплетни, догадки и факты за минувшие сутки.
30.08.2022 13:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?
Кто такой Антони и почему «МЮ» готов заплатить за него больше ста миллионов?
«Манчестер Юнайтед» после непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона провел впечатляющую перестройку этим летом. На место тренера был приглашен Эрик тен Хаг, а состав пополнили Кристиан Эриксен, Лисандро Мартинес, Тирелл Маласия и Каземиро, но и это еще не все. Под занавес трансферного окна «МЮ» готов заплатить более 100 млн евро за Антони из «Аякса». А кто это вообще такой?
30.08.2022 09:52
Футбол
автор: Никита Шмытов
Кокорин, который сломал итальянский футбол
Кокорин, который сломал итальянский футбол
Игрок невольно перенес российскую систему в Серию А, считает автор «Советского спорта».
30.08.2022 09:41
Футбол
автор: Никита Шмытов
Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие
Захарян может стать последним российским игроком в АПЛ на ближайшее десятилетие
Обозреватель «Советского спорта» поясняет, почему он хочет, чтобы молодой динамовец уехал в «Челси».
30.08.2022 09:31
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Дмитрий Селюк: «Спартак» забил четыре «Факелу»? Вот с «Зенитом» сыграет, тогда посмотрим
Дмитрий Селюк: «Спартак» забил четыре «Факелу»? Вот с «Зенитом» сыграет, тогда посмотрим
Завершился 7-й тур РПЛ: «Спартак» и «Зенит» разгромили аутсайдеров на выезде, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки.
29.08.2022 17:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
Борис Рапопорт: В первом тайме силенки у «Урала» были. Во втором – закончились
Борис Рапопорт: В первом тайме силенки у «Урала» были. Во втором – закончились
Итоги матча в Екатеринбурге «Советский спорт» подвел с бывшим наставником «Зенита».
29.08.2022 09:10
Футбол
автор: Вадим Федотов
Ростов. Жара. Сухая ничья. ЦСКА и «Ростов» не порадовали забитыми мячами
Ростов. Жара. Сухая ничья. ЦСКА и «Ростов» не порадовали забитыми мячами
Ничья 0:0 в центральном матче 7-го тура - в пользу «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара» - прямых конкурентов ЦСКА и «Ростова» в борьбе за медали. По голевым моментам гости, пожалуй, превзошли хозяев, но в завершающей стадии и тем, и другим не хватило исполнительского мастерства.
28.08.2022 22:01
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Марчиаль – в «Динамо», а Роналду – в «Наполи». Следим за трансферными слухами
Марчиаль – в «Динамо», а Роналду – в «Наполи». Следим за трансферными слухами
Все трансферные новости за минувшие сутки: от сплетен и слухов до свершившихся сделок.
28.08.2022 18:24
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Ливерпуль» выиграл 9:0. Что это было?
«Ливерпуль» выиграл 9:0. Что это было?
«Ливерпуль» в прошлом сезоне претендовал на квадрупл, но в последний момент «красных» чуть-чуть не хватило, и команда не смогли собрать все трофеи. Естественно, в новом сезоне от подопечных Юргена Клоппа ждали не меньшие результаты, но надежды растворились после первых же туров АПЛ.
28.08.2022 18:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Клопп уволил уже шестого тренера АПЛ! Главные цифры футбольного уик-энда
Подводим статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наплевали в душу и зовут обратно! Почему Юрана отговаривают возвращаться в «Химки»
Удивительные дела творятся в «Химках», куда после недавнего увольнения снова отправляют Сергея Юрана.
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Игнатьев пошел в стахановцы? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола - в картинках и видосиках.
Актерский дебют Валиевой, костыли Щербаковой и триксель в 13 лет. Что нового в фигурном катании
В Новогорске продолжаются контрольные прокаты лучших юниоров России, а во Франции открыли сезон лучшие юниоры «остального мира» - там завершился первый этап серии Гран-при.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 29.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
29 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика