Дмитрий Селюк: «Челси» не сможет перевести в Россию деньги за Захаряна. И рабочую визу ему не дадут

Мы поговорили о вероятном трансфере 19-летнего россиянина в один из сильнейших клубов мира с давно живущим в Европе футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Неужели, такая новость может быть правдой? Где нынешний наш футбол и где «Челси»?

- Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач хорошо знаком с Тухелем, а с Клоппом он работал. Так что все может быть.

Но, с моей точки зрения, Захарян игрок не для Англии - по фактуре щуплый. Вдобавок, парню всего 19 лет, он еще толком не обтесался в нашей лиге, в АПЛ ему совсем рано. Захаряну сейчас важно играть каждый матч по 90 минут за «Динамо». Это важнее для развития его карьеры в данный момент.

- Еще все пишут о трудностях перевода денег из Англии в Россию в нынешних условиях.

- Это одна из главных проблем. Я не понимаю, как «Челси» сможет перевести деньги «Динамо» за футболиста? В Израиль не смогли перевести и не подписали хорошего игрока. А тут – Англия. Может, кто-то мне расскажет, как с Англией в условиях санкций можно провести транш?

- Договорятся с сербами, отправят в Сербию, а сербы - в «Динамо»?

- Ну какая Сербия? Все же прозрачно. Как в «Челси» объяснят, что это за крупный транш ушел в Сербию? Это обход санкций, президента «Челси» сразу арестуют.

- И еще, я не понимаю, как Захаряну дадут рабочую визу. Там же надо, кажется, 70 процентов матчей за сборную сыграть. А сейчас, после брексита, получить визу еще труднее.

- По поводу матчей за сборную, есть пути обхода. Суперклубам типа «Челси» могут пойти навстречу. Тухель скажет, что Захарян большой талант, парню всего 19 лет, это будущее клуба и т.д. Но в нынешней ситуации то, что талант из России, как раз может сыграть против трансфера.