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«Зенит» опять прогибает Лигу под себя

Питерские вновь плюют на регламент. Но что скажет Лига со своим новым руководителем?
«Зенит» опять прогибает Лигу под себя
30 августа 2022 18:39
автор: Ярослав Николаев

«Советскому спорту» стало известно, что «Зенит» направил сегодня в РФС и РПЛ письма с просьбой перенести игру 9-го тура против «Оренбурга» с 11-го на 10-е сентября. Как вы думаете, что случилось? Что за нежданное ЧП? Вроде мы не участвуем уже в еврокубках, все в равных условиях. Но причину «Зенит» указал следующую: выступление в Кубке России и игра с «Динамо», намеченная на 17 сентября.

Возникает вопрос сразу же с нормативными документами. А что там пишет по этому поводурегламент?

Открываем 6-ю статья - календарь чемпионата. И черным по белому читаем: регламент не предусматривает возможность для переноса, если между матчами есть промежуток в 48 часов. А это как раз наш случай. Время достаточное. Все отдохнут нормально.

А всё дело в том, что «Зенит» опять прогибает всех под себя: дело в обнаруженном питерскими руководителями небольшом преимуществе «Динамо» перед «Зенитом» на эти даты. У «Динамо» и после 9-го тура, и после Кубка (перед очной встречей) будет на один день больше отдыха, чем у «Зенита».

Несправедливо? Да при чем тут это? Календарь – это ж чистая математика. Все играют не одновременно. Значит, всегда у одних больше дат, потом меньше, у других – наоборот. За 30 туров чемпионата все выравниваются. Так что это точно - не основание для переноса игры.

И если бы у нас «Зенит» не имел такого административного ресурса, которым всегда пользуется, то у нас и вопрос не возник бы, прогнутся ли Союз и Лига под запрос «газового чемпиона».

источник: «Советский спорт»
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