ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать

КТО ПОКАЖЕТ НАМ ФУТБОЛ

Главная новость минувших суток – это, конечно, не умирающий Дзюба или раздумывающий, менять ли лавку в Италии на лавку на Кипре Кокорин. Главная новость – это тот факт, что так называемые федеральные каналы все-таки покажут ЧМ-2022 в России. Сделка немаленькая – 39 миллионов долларов, то есть цена каждого матча в среднем равна 42 миллионам рублей (по сегодняшнему курсу).

И хорошо, что это стало известно уже сейчас, а не за несколько дней или даже часов (да-да, ведь такое у нас в истории уже бывало) до старта чемпионата. Два с половиной месяца (даже чуть больше) до старта – а уже можно выдохнуть.

Всё будет традиционно: мундиаль будут транслировать три русских телеканала — два главных («Первый канал» и «Россия 1»), а также единственный спортивный («Матч ТВ»). В 2018 трансляции так же делились на три части. А до этого права всегда получали только двое – федерального спортивного «Матча» до 2015 года не было в природе.

КТО ЧТО ПОКАЖЕТ

Как распределятся матчи по трем телеканалам, мы пока не знаем. Да это и мало кому интересно, согласитесь (ну, кроме самих комментаторов и их начальников). До ЧМ-2018 игры поровну показывали «Первый» и «Россия». В 2018 произошел крен в сторону «Первого» - он взял 27 трансляций, «Россия 1» - только 7. Часть эфиров перешла на «Матч» и, как правило, это были самые нерейтинговые матчи (хотя их и было аж 30, почти половина). Но самую вкусняшку забирали себе «взрослые».

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА

Если быть совсем точным, то три канала вскладчину заплатили даже не 39, а 40 миллионов долларов. Не обошлось тут без вездесущего Петра Макаренко – 1 миллион дорисовался по дороге. Это г-н Макаренко берет себе как посредник в переговорах.

По сравнению с ЧМ-2018 расценки немного выросли. Тогдатри канала раскошелились на 32 миллиона.

Как пишет РБК, российская сторона уже перевела часть средств ФИФА — 75% в качестве предоплаты.

Как все это оценить? Скорее всего, на данный момент уже не стоит беспокоиться относительно показа ЧМ-2022 в нашей стране. Хоть ФИФА и отстранила сборную России от стыковых матчей, но старается держаться нейтральной позиции. Напомним, нас лишь отстранили. При этом пока не известно, допустят ли нас к жеребьевке турнира УЕФА – отборочного цикла Евро-2024, который «прожеребят» в октябре.

И тут надо не в первый раз сказать спасибо РФС за весьма грамотную наблюдательную позицию, которая позволяет не наломать дров (вроде включения крымских клубов во внутренний чемпионат) и одновременно не оборвать все существующие связи и контакты. В условиях глобальной турбулентности это дорогого стоит.

СКОЛЬКО С ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОЛУЧИТ ФИФА?

Пишут, что ФИФА заработает с ЧМ-2022 больше 4,6 млрд долларов. Из них большая часть средств как раз приходится на ТВ-права — свыше 2,6 млрд долларов. То есть, деньги из России — это лишь небольшая часть в огромном «пироге» доходов. Больше всего приносит денег аудитория США – там ведь реализуются отдельно права для нацменьшинств, на их языках. В это раз ФИФА соберет здесь 0,6 млрд (то есть почти четверть всех телевизионных доходов)!

Страшно представить, как обогатится ФИФА через 4 года, когда ЧМ-2026 весь пройдет в США, Мексике и Канаде. Там доходы возрастут наверняка кратно.

ЧУДЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Кстати, в этот раз календарь ЧМ сделан так,чтобы максимально удобно было смотреть матчи по всему миру. Например, игры сборных из Северной Америки и Южной Америки преимущественно пройдут в поздний слот (22:00 по Мск), чтобы футбол было удобно смотреть за океаном. А европейцам выделены ранние слоты, удобные для них. В этом плане жителям России повезло — у Москвы и Дохи один часовой пояс, так что увидим в вечернее время сразу по две игры – в 19 и 22 часа.