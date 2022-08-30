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«Локо» набрал ход. Изучаем, что стояло за неубедительным стартом и почему дальше будет иначе

После первых пяти туров чемпионата России нынешнего сезона «Локомотив» не одержал ни одной победы, сыграв трижды вничью и проиграв дважды, из-за чего команда занимала непривычное место – неподалеку от подвала турнирной таблицы. После этого тонны критики и даже призывы от болельщиков подать в отставку взвалились на немецкий тренерский штаб и Томаса Цорна. Но всё ли так плохо? Давайте разбираться.
«Локо» набрал ход. Изучаем, что стояло за неубедительным стартом и почему дальше будет иначе
30 августа 2022 23:11
автор: Никита Шмытов

Набранный ход после провала

Да, команда и вправду провела невразумительный старт, но нужно учитывать тяжёлый календарь. В первых пяти матчах «Локо» встречался с «Пари НН», «Ростовом», «Краснодаром», «Зенитом» и «Крыльями». Фактически железнодорожники не имели ни одного матча, чтобы, как говорится, поверить в себя. Абсолютно всех соперников, включая «Пари НН», который регулярно отбирал очки у топ-команд РПЛ в прошлом сезоне, нужно называть предельно сложными.

Можно сказать, что элементарно не повезло к календарём. Ведь стоило «Локомотиву» встретиться с соперниками, играющими в иной футбол, как москвичи мгновенно показали свой истинный уровень. Тотальное доминирование над «Химками» (3:0) и не менее разгромный матч с «Оренбургом» (5:1) – всё это показало, что у «Локомотива» вовсе не такое плохое состояние, каким его представляли до победной серии. Уже после этих встреч «Локо» поднялся на восьмую строчку, уступая «Динамо», «Сочи» и «Ростову» всего четыре очка, а до «Краснодара» и ЦСКА, которые делят третье место, остается 5 очков. Натурнирной дистанции этот гандикап ликвидируется порой в два-три матча. А впереди у нас ещё целых 23 тура.

И стартовавшая победная серия имеет все шансы продолжиться, ведь в ближайшее время «Локо» встретится с «Ахматом» дома и с «Факелом» в гостях. Да, затем его ждёт тяжёлая встреча со «Спартаком», но потом вновь потенциальные три очка - против еле живого «Урала». Короче говоря, «Локомотив» ждет более сбалансированный календарь, в котором подопечные Йозефа Циннбауэра имеют все шансы выше и выше подниматься в турнирной таблице.

Продажа Бека-Бека

Ральф Рангник быстро ушёл из «Локомотива», так и не успев реализовать свой план, но его дело продолжил Томас Цорн, с которым он справляется выше всяких похвал. Малоизвестный Алексис Бека-Бека, до этого игравший лишь во втором дивизионе чемпионата Франции, обошелся «Локомотиву» в 6 млн евро и мало кто мог предположить, что уже через год «железнодорожникам» удастся продать француза вдвое дороже. И что немаловажно в современных реалиях и взаимоотношениях российских клубов с футбольной Европой, «Локо» уже получил первый транш за проданного игрока от «Ниццы». Продажа Бека-Бека - идеальный пример того, что в РПЛ тоже можно делать бизнес по развитию игроков с последующей их перепродажей.

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Удачные покупки

На продаже Бека-Бека Томас Цорн останавливаться не стал и уже осуществил несколько сделок, которые могут принести плоды в будущем. В летнее межсезонье был куплен 22-летний форвард молодёжной сборной Черногории Марко Раконьяц, 21-летний защитник молодёжной сборной Бразилии Лукас Фассон и 19-летний представитель молодёжной сборной Албании Марио Митай. При этом все они обошлись, предположительно, в 8,5 млн евро, что не так много за очень перспективных футболистов.

Томас Цорн

Отдельно за скобки стоит вынести Ивана Игнатьева, в реинкарнацию карьеры которого мало кто верил, но Томас Цорн с Йозефом Циннбауэром стали исключениями. На фоне насмешек и критики они подписали экс-форварда «Рубина», и результат не заставил себя долго ждать. Матч с «Оренбургом» для Игнатьева стал, возможно, ключевым в его жизни, ведь он сделал хет-трик, напомнив, что неспроста признавался лучшим голеадором юношеской Лиги чемпионов несколько лет назад.

В 2020 году «Рубин» заплатил за Игнатьева 7 млн евро, но получил от форварда только 3 гола с пенальти за 40 матчей. «Локомотив» подписал Ивана бесплатно, но уже за шесть матчей получил от него 3 гола в шести матчах. Согласитесь без всякого калькулятора, что разница в эффективности менеджмента «Рубина» и «Локомотива» колоссальна.

Так что следим за «Локо» и ритуальные сетования отменяем.

Иван Игнатьев

источник: «Советский спорт»
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