Осужден к отбытию наказания… путем посещения стадиона

Утро вторника началось с обсуждения в соцсетях неожиданной новости: новый президент РПЛ Александр Алаев якобы рассказал про меры нивелирования некоторых статистических осложнений с посещаемостью матчей. Теперь приговорённые к исправительным работам россияне будут отрабатывать наказание на футбольных стадионах.

- Мы приняли меры по повышению интереса болельщиков к стадионам. Сейчас есть некоторые неприятности по этому вопросу, хотя я не понимаю их причин. Но имеем, что имеем, и придётея реагировать, – пояснил якобы г-н Алаев.

Инициатива предусматривает направление приговоренных к обязательным работам на стадионы клубов РПЛ. Под контролем сотрудников ФСИН они будут прибывать на матчи и занимать места на стадионах. Им предоставят возможность приобрести символику клубов и активно поддерживать любимую команду (любимую команду будет назначать начальник конвоя). Одну посещенную игру приравняют к 4 часам исправительных работ.

Сообщалось также, что первый матч с осужденными в качестве зрителей на домашней трибуне пройдёт якобы 3 сентября на ВТБ Арене, где московское «Динамо» примет у себя «Урал».

Впрочем, очень быстро обман вскрылся. Но ведь в любой шутке есть и доля правды, не так ли?

«Официально прошу ИА «Панорама» перестать подбрасывать идеи нашему РФС. Они же прислушаются, а нам страдать», - написал канал «Ноу криминалити».

P.S. У нас в редакции, кстати, нет единой позиции по вопросу, что лучше – зэки на секторе или делегация ряженых казаков, как это было в минувший уик-энд в Ростове.