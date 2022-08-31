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Как там наши? День российского футбола в Европе

Иван Игнатьев оформил сенсационный хет-трик в матче против «Оренбурга», что стало главным радостным поводом в российском футболе. Но помимо него, есть несколько других важных футбольных персонажей, которые преподнесли неожиданности, причем за рубежом. Мы собрали все главные моменты минувших суток, которыми можно гордиться.
Как там наши? День российского футбола в Европе
31 августа 2022 14:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Монако"

«САБАХ» - ЛИДЕР ЧЕМПИОНАТА АЗЕРБАЙДЖАНА

Начнем с тех, про кого стали забывать. Мурад Мусаев, который возглавил азербайджанский «Сабах», наконец, нащупал победную тропу. Экс-главный тренер «Краснодара» сделал выводы после прошлогоднего пятого места, исправил ошибки и промежуточно вознес команду на первую строчку турнирной таблицы.

На старте сезона «Сабах» одолел двух соперников, потом неожиданно взял три очка против действующего чемпиона «Нефтчи», а вчера бакинская команда выиграла в гостях у «Габалы». Очень мощный старт от Мусаева.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ НАПОМНИЛ О СЕБЕ

Несколько лет назад Магомеду Шапи-Сулейманову прогнозировали большое будущее, а его сумасшедшие удары левой ногой заставляли замолкать даже европейские стадионы, но после этого Шапи затух.

Но всё же, Сулейманов нашел в себе силы вновь напомнить о себе. Играя второй матч за новую команду «Хапоэль Беер-Шева», российскому полузащитнику при счете 0:0 доверили исполнить стандарт вблизи от штрафной площади, и он не подвел. Сулейманов обводящим ударом отправил мяч точно в нижний удар. Вратарь сумел его зацепить, но благодаря силе и закрученности, мяч всё же заскочил в ворота. В итоге команда Шапи выиграла со счетом 5:0 в первом матче чемпионата Израиля.

Умеют же российские футболисты дебютировать в Европе!

ГОЛОВИН ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО

Александр Головин редко в последнее время отмечается результативными действиями, но он включился тогда, когда это больше всего требовалось. Когда если не против «ПСЖ»? Российский полузащитник «Монако» выдал изумительный пас из центра поля, который обрезал трех игроков парижан, а Фолланду оставалось лишь не потерять скорость и обыграть голкипера, что он успешно и сделал. К сожалению, монегаскам не удалось удержать счет и матч закончился ничьей, но и это можно можно считать большим успехом, ведь в предыдущих трех турах гегемон французского чемпионата уничтожил соперников с общим счетом 17:3.

источник: «Советский спорт»
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