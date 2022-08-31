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Черышев, Кокорин, Марчиаль и другие. Трансферы: правда и слухи

Трансферная сводка за 30 августа, собранная из громких слухов, бомбовых трансферов и странных сплетен.
Черышев, Кокорин, Марчиаль и другие. Трансферы: правда и слухи
31 августа 2022 17:40
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Фиорентина»

РОССИЯ

СДЕЛКИ

Дамьен Ле Таллек подписал контракт с «Торпедо». Французский полузащитник с российским паспортом ранее играл за дортмундскую «Боруссию», «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду», «Монпелье», а прошлый сезон он провёл в АЕКе.

«Динамо» официально объявило о подписании Николаса Марчиаля. Контракт уругвайца заключен на пять лет, а предположительная сумма трансфера составляет 4,2 млн евро. 21-летний защитник будет играть под номером 18.

АНГЛИЯ

СЛУХИ

Фабрицио Романо утверждает, что лондонский «Челси» отправил запрос по защитнику Йошко Гвардиолу в 90 млн евро. Вероятнее всего, «Лейпциг» согласен на трансфер, но настаивает на том, чтобы хорват остался в Германии до конца сезона.

Коди Гакпо всё лето находился в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», но с приходом Антони, очевидно, «красные» оставили игрока в покое. Этим может воспользоваться «Саутгемптон», готовый потратить на форварда 35-40 млн евро. Однако ПСВ продолжает настаивать на 50 млн евро.

В последнее время много слухов ходило вокруг перехода Криштиану Роналду из «МЮ» в «Наполи», но теперь появился небольшой инсайд о мнении самого футболиста. Оказалось, что он не горит желанием ехать в итальянский клуб, но при этом готов согласиться на годовую аренду, чтобы поиграть в Лиге чемпионов.

ГЕРМАНИЯ

Бывший партнер Алексея Миранчука Робин Гозенс, перебравшийся в «Интер» прошлой зимой, вновь может сменить клуб. Немецким защитником интересуется «Байер», готовый заплатить 2 млн за аренду, а позже воспользоваться правом выкупа и доплатить ещё 28 млн евро.

ИТАЛИЯ

СДЕЛКИ

«Болонья» заявила о переходе 21-летнего форварда Джошуа Зиркзее из «Баварии» за 8 млн евро. Прошлый сезон нидерландец провёл в «Андерлехте», за который провёл 38 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. За мюнхенцами сохранится право обратного выкупа, а также 50% от следующей продажи футболиста.

СЛУХИ

Судя по всему, трансфер Александра Кокорина в «Арис» сорвался, но виновником этого стал не футболист, а его агент. Представитель игрока против аренды, ведь в таком случае он не получит никаких комиссионных за свою работу, поэтому он настаивает на аренде с правом выкупа или полноценном трансфере прямо сейчас. После этого авторитетный итальянский инсайдер Никола Скира сообщил, что другой кипрский клуб может в последний момент подписать Кокорина. Кипрский «Аполлон» примет участие в Лиге конференций этого сезона, а сыграет ли за него Кокорин, увидим позже.

У Дениса Черышева появился новый вариант для продолжения карьеры, причем его можно назвать самым интересным из тех, что мы слышали ранее. Главный скаут «Венеции» рассказал об интересе к российскому полузащитнику, с которым ведутся переговоры о подписании контракта. Напомним, в прошлом сезоне «Венеция» вылетела из Серии А.

«Ювентус» в ближайшие дни объявит о подписании Леандро Паредеса. Бывший полузащитник «Зенита» перейдёт из «ПСЖ» на правах аренды с обязательным правом выкупа за 20 млн евро. Контракт Паредеса будет действовать до лета 2025 года.

ФРАНЦИЯ

СДЕЛКИ

«ПСЖ» показалось мало звезд в средней линии поля, поэтому французский клуб легко расстался с 24 млн за Фабиана Руиса. В прошлом сезоне 26-летний испанец отметился 7+4 по системе гол+пас в 32 матчах за «Наполи» в Серии А.

источник: «Советский спорт»
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Черышев, Кокорин, Марчиаль и другие. Трансферы: правда и слухи
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Трансферная сводка за 30 августа, собранная из громких слухов, бомбовых трансферов и странных сплетен.
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