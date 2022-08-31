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Блогерское явление кубку

Успехи медийного футбола обнажают не только незаживающие раны его ярых противников, но, как выяснилось опытным путем, ещё и годами не решающиеся проблемы всего нашего профессионального футбола в целом.
Блогерское явление кубку
31 августа 2022 19:13
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Во вторник в очередном раунде ФОНБЕТ Кубка России клуб любителей «2DROTS» не смог пройти дальше - крепкая команда из второго дивизиона, возглавляемая Игорем Колывановым, пусть и по пенальти, но не пустила медийщиков дальше. Однако и во время матча, и после него сложно было отделаться от послевкусия ненужности и какой-то заброшенности российской второй лиги на необъятных просторах нашей родины. На этом уровне русский футбол, чаще всего, не живет, а выживает; он отдан на откуп местным властям и, по сути, является для них не приоритетной целью, а головной болью. Симптомы всегда одни и те же: проблемы с инфраструктурой, финансированием команды и, как результат, большинство из тех, кто остается играть во втором дивизионе, не особо-то мотивирован на большие подвиги.

Амбициозные, жадные до игры, не убивающиеся на ежедневных тренировках любители, конечно, прилично всю эту историю подсвечивают. Медийщики сейчас - это энергия нашего футбола. Хотя появились они как спортивное явление и точно не для того, чтобы стать лакмусовой бумажкой глобальных пробелов в нашем «ногомяче». Ребята планировали решать другие задачи. Но флаг уже поднят, теперь им его и нести.

Так что неудивительно, что в сегодняшнем матче профессионалов с любителями последние все-таки вырвали победу. Пусть и с минимальным счетом - 1:0, но «Амкал» обыграл «Тверь». А какой красивый мяч закатил во ворота противника Дмитрий Кузькин! Условно любитель, конечно. За плечами у защитника «Амкала» выступления за молодежку тульского «Арсенала» и клуб «Ван» из города Чаренцаван, выступающий в премьер-лиге Армении. В команде медийщиков много опытных и поигравших. Но на фоне вялой «Твери», которая называется профессиональным клубом и которая не смогла ничего толкового создать на своем поле, допустила кучу брака и с 80-ой минуты сдулась в плане физики, это не имеет особого значения.

Так что победил, безусловно, сильнейший, но наблюдать за «Тверью», клубом с богатой футбольной историей, было тяжело. Раньше команда называлась «Волга» и даже выходила в сезоне-2009/10 в 1/4 финала Кубка России, обыграв на своем стадионе казанский «Рубин». И кстати, о стадионе - домашняя арена «Химик» у команды была отличная, расположенная в живописном месте на берегу Волги. Но после банкротства клуба в 2017 году, стадион, обвешанный миллионными долгами, простаивает без дела. Клуб под новым названием «Тверь» вынужден тренироваться на другой арене, да и игру против блогеров пришлось проводить в Красногорске, потому что местные власти не смогли вовремя обеспечить должную подготовку поля к игре. Поле тут решили перестилать аккурат в день игры на кубок! Так и живет наш второй дивизион, в подавляющем большинстве случаев, в принципе, как и первая лига - от случая к случаю. Хотя на уровне бывшей ФНЛ в последние два года порядка стало больше.

Надеемся, что после влетов от любителей и во второй лиге, наконец, начнут принимать меры, не ограничивающиеся увольнением главного тренера.

А пока поздравляем «Амкал» и его главного тренера Дениса Зубко (бывшего форварда «Зенита», кстати) и с нетерпением ждем команду в 1/64 финала ФОНБЕТ Кубка России, где медиаклуб сыграет с победителем питерской пары «Звезда» - «Ядро». Третий раунд турнира состоится 14 сентября.

источник: «Советский спорт»
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