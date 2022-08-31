СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Точилин: «Урал» играл организованно, а нам не хватило агрессивных действий в атаке

Главный тренер «Сочи» поделился эмоциями после кубкового матча с «Уралом».
Александр Точилин: «Урал» играл организованно, а нам не хватило агрессивных действий в атаке
31 августа 2022 21:26
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК Сочи»

- Проиграли. На общий результат повлиял первый гол. Потом достаточно тяжело было играть против «Урала» с учетом того, что они достаточно глубоко и большими силами оборонялись. Дальше им проще было играть по счету, поэтому победа в данной ситуации получилась заслуженной.

- Означает ли отсутствие группы игроков стартового состава, что для тренерского штаба Кубок России не является приоритетом?
- Это не так. У нас команда состоит не только из 11 футболистов, у нас их больше. Исходим из достаточно напряженного календаря. У нас через два дня игра (с «Краснодаром» - прим. ред.), поэтому мы должны делать определенную ротацию и давать шансы и игровую практику футболистам в обойме.

Повторюсь, мы подходим к турниру серьезно. Просто исходили из того, что на определенных игроков легла большая нагрузка, и дали игровую практику другим.

- Чего сегодня не хватило? Где могли поднажать?
- Не хватило более агрессивных действий в атаке и забитых мячей. В этом заслуга «Урала», сыгравшего очень организованно.

- Что из запланированного не получилось, и почему?
- Сейчас разбирать в деталях, что именно не получилось, не вижу смысла, поэтому просто скажу – не получилась игра в атаке.

- Как оцените выступление молодых игроков Кирилла Кравцова, Тимофея Шипунова и Кирилла Ушатова?
- Мы посмотрим игру, разберем и потом уже оценим.

- Все ли футболисты, за исключением Ибрагима Цаллагова и Викторьена Ангбана, смогут сыграть с «Краснодаром»?
- Надеюсь, что все, кто будет жив-здоров, имеют все шансы выйти в стартовом составе в следующей игре.

- Наверное, еще Кирилл Заика в этом списке?
- Наверное.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Александр Точилин: «Урал» играл организованно, а нам не хватило агрессивных действий в атаке
Александр Точилин: «Урал» играл организованно, а нам не хватило агрессивных действий в атаке
Главный тренер «Сочи» поделился эмоциями после кубкового матча с «Уралом».
31.08.2022 21:26
Футбол
автор: Артем Зибрак
Первый наш легионер
Первый наш легионер
109 лет назад впервые футболист из России сыграл в Европе за местный клуб.
31.08.2022 20:17
Футбол
Блогерское явление кубку
Блогерское явление кубку
Успехи медийного футбола обнажают не только незаживающие раны его ярых противников, но, как выяснилось опытным путем, ещё и годами не решающиеся проблемы всего нашего профессионального футбола в целом.
31.08.2022 19:13
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Черышев, Кокорин, Марчиаль и другие. Трансферы: правда и слухи
Черышев, Кокорин, Марчиаль и другие. Трансферы: правда и слухи
Трансферная сводка за 30 августа, собранная из громких слухов, бомбовых трансферов и странных сплетен.
31.08.2022 17:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Как там наши? День российского футбола в Европе
Как там наши? День российского футбола в Европе
Иван Игнатьев оформил сенсационный хет-трик в матче против «Оренбурга», что стало главным радостным поводом в российском футболе. Но помимо него, есть несколько других важных футбольных персонажей, которые преподнесли неожиданности, причем за рубежом. Мы собрали все главные моменты минувших суток, которыми можно гордиться.
31.08.2022 14:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Осужден к отбытию наказания… путем посещения стадиона
Осужден к отбытию наказания… путем посещения стадиона
Да, не все обратили внимание, читая эту новость, взорвавшую вчера интернет-пространство, что принадлежит она небезызвестному ИА «Панорама», которое славится своими фейк-ньюс. Впрочем, очень часто бывает, что «Панорама» просто опережает время. На годы, а то и на месяцы лишь. И то, что сначала казалось абсолютно невозможным, становится со временем вполне реальным.
31.08.2022 09:42
Футбол
автор: Ярослав Николаев
«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают
«Летучие мыши» пока в Валенсии не летают
Закрывающее противостояние «Валенсии» и столичного «Атлетико» получилось довольно ровным. В отличие от прошлого сезона, когда каждая из встреч этих команд порадовала голами.
30.08.2022 23:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Локо» набрал ход. Изучаем, что стояло за неубедительным стартом и почему дальше будет иначе
«Локо» набрал ход. Изучаем, что стояло за неубедительным стартом и почему дальше будет иначе
После первых пяти туров чемпионата России нынешнего сезона «Локомотив» не одержал ни одной победы, сыграв трижды вничью и проиграв дважды, из-за чего команда занимала непривычное место – неподалеку от подвала турнирной таблицы. После этого тонны критики и даже призывы от болельщиков подать в отставку взвалились на немецкий тренерский штаб и Томаса Цорна. Но всё ли так плохо? Давайте разбираться.
30.08.2022 23:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
Молодые спартаковцы размялись на Самаре. Обладатель кубка начал с новой победы
Старт «Спартака» в новом ФОНБЕТ Кубке России не вызвал особого ажиотажа среди болельщиков. Впрочем, всем нам еще предстоит распробовать новый формат турнира.
30.08.2022 22:16
Футбол
автор: Николай Яременко
ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать
ЧМ в Катаре мы увидим. ФИФА подтвердил, что продолжает с нами работать
В отличие от многих международных институтов, Международная федерация футбольных ассоциаций не стала вводить никаких санкций против российских болельщиков: ЧМ-2022 в Катаре мы сможем увидеть на общедоступных каналах в полном объеме!
30.08.2022 21:12
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Призы от Кафельникова — за ставки на US Open! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Есть ощущение, что «Зенит» обыграем». Евгений Бушманов — о прогрессе «Спартака» при Абаскале
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил для «Плеймейкера» игру молодежи красно-белых, голевой дебют Павла Мелешина в Кубке России и шансы команды в предстоящем матче с «Зенитом».
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
В сборной Франции снова вымогают деньги? Теперь Погба обвинили в колдовстве против Мбаппе
В стане действующих чемпионов мира по футболу заполыхал новый скандал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика