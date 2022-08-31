Александр Точилин: «Урал» играл организованно, а нам не хватило агрессивных действий в атаке

- Проиграли. На общий результат повлиял первый гол. Потом достаточно тяжело было играть против «Урала» с учетом того, что они достаточно глубоко и большими силами оборонялись. Дальше им проще было играть по счету, поэтому победа в данной ситуации получилась заслуженной.

- Означает ли отсутствие группы игроков стартового состава, что для тренерского штаба Кубок России не является приоритетом?

- Это не так. У нас команда состоит не только из 11 футболистов, у нас их больше. Исходим из достаточно напряженного календаря. У нас через два дня игра (с «Краснодаром» - прим. ред.), поэтому мы должны делать определенную ротацию и давать шансы и игровую практику футболистам в обойме.

Повторюсь, мы подходим к турниру серьезно. Просто исходили из того, что на определенных игроков легла большая нагрузка, и дали игровую практику другим.

- Чего сегодня не хватило? Где могли поднажать?

- Не хватило более агрессивных действий в атаке и забитых мячей. В этом заслуга «Урала», сыгравшего очень организованно.

- Что из запланированного не получилось, и почему?

- Сейчас разбирать в деталях, что именно не получилось, не вижу смысла, поэтому просто скажу – не получилась игра в атаке.

- Как оцените выступление молодых игроков Кирилла Кравцова, Тимофея Шипунова и Кирилла Ушатова?

- Мы посмотрим игру, разберем и потом уже оценим.

- Все ли футболисты, за исключением Ибрагима Цаллагова и Викторьена Ангбана, смогут сыграть с «Краснодаром»?

- Надеюсь, что все, кто будет жив-здоров, имеют все шансы выйти в стартовом составе в следующей игре.

- Наверное, еще Кирилл Заика в этом списке?

- Наверное.