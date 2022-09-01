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Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра

Александр Кокорин официально стал игроков «Ариса». Российский игрок долгое время просиживал на лавке в «Фиорентине», но в последний день трансферного окна всё же решил съездить в годичную аренду на Кипр. Мы расскажем, с какими звёздами футбола и знакомыми нам футболистами предстоит встретиться российскому вингеру в новом чемпионате.
Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра
01 сентября 2022 19:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Омония"

Маджид Уорис - «Анортосис»

Начнём не с яркой звезды, а с того, чей путь тоже пролегал через «Спартак». Леонид Федун в 2013 году поверил в ганского нападающего, заплатив за него 2,9 млн евро, но скоростной Уорис не оправдал надежд и через полтора года уехал играть в Турцию за 6,9 млн евро.

Сейчас Уорису 30 лет, за его плечами опыт в нескольких французских клубах, в «Порту», а летом этого года он присоединился к «Анортосису».

Георгий Лория - «Анортосис»

Грузинский вратарь куда больше сыграл в РПЛ, отметившись 40 матчами за «Крылья Советов» и 13-ю за «Анжи», но и его судьба привела на Кипр. Лория после РПЛ даже пробовал заиграть в Германии, но ближе к футбольному почтенному возрасту Георгий выбрал закат карьеры в том же «Анортосисе».

Кевин Миральяс - АЕЛ

Настоящая звезда по меркам не только кипрского футбола, но и всего европейского. Миральяс провёл лучшие годы за «Эвертон», «Фиорентину», «Лилль» и «Олимпиакос», после чего его настиг спад, и Кевину ничего не оставалось делать, кроме как снижать клубные требования. Сначала «Газишехир», потом «Морейренсе», а с лета 2022 года - АЕЛ.

Миральясу только 34 года, за его спиной 60 матчей за сборную Бельгии, более 70 результативных действий в АПЛ, что делает его самым любопытным футболистом в чемпионате Кипра.

Эзекиэль Хенти - «Аполлон»

Хенти - неоднозначный футболист, который к 29 годам успел сменить 13 клубов, в том числе московский «Локомотив», а 14-м клубом стал «Аполлон», куда тоже сватали Александра Кокорина. Словацкая «Братислава» поделилась нигерийским форвардом на один сезон с правом выкупа, а Хенти уже забил в дебютном матче. Это уже не хуже, чем в «Локомотиве», где он за 19 матчей отметился только одним голом.

Томаш Губочан - «Кармиотисса»

Нет, словацкий защитник, выступающий за «Динамо» и «Зенит» на протяжении восьми лет, всё ещё не закончил карьеру. Последние три года 36-летний центральный защитник пылит на Кипре, где ранее играл за «Омонию», а с этого сезона за «Кармиотиссу», который вышел по итогам прошлого сезона в высший дивизион.

источник: «Советский спорт»
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Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра
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Александр Кокорин официально стал игроков «Ариса». Российский игрок долгое время просиживал на лавке в «Фиорентине», но в последний день трансферного окна всё же решил съездить в годичную аренду на Кипр. Мы расскажем, с какими звёздами футбола и знакомыми нам футболистами предстоит встретиться российскому вингеру в новом чемпионате.
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