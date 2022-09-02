Алексей Сафонов: Посредником при переходе Кокорина в «Арис» выступил Кураньи

Форвард перешел в кипрский «Арис» на правах аренды. Мы попросили футбольного агента Алексея Сафонова прокомментировать этот переход.

- Если б Кокорин еще сезон просидел на лавке в «Фиорентине», тогда вообще бы надо было заканчивать, а так поиграет, зарплату один миллион итальянцы будут ему платить, - говорит Алексей Сафонов. – И «Фиорентина» от него отдохнет.

- Может, Саша еще всех удивит? Хотя, конечно, чемпионат Кипра не совсем то, чем можно удивить. Когда увидел новость «Кокорин – в «Арисе», подумал не самый сильный клуб Греции, но все же. А это оказался кипрский «Арис». Удалось «Фиорентине» впарить Сашу, уже не думали, что смогут его куда-то его пристроить. Колыванов выразил скепсис по поводу чемпионата Кипра, и сказал, что Кокорин едет туда отдыхать.

- Ну почему отдыхать? Если соскучился по футболу – заиграет, будет забивать. После двух лет простоя, чемпионат Кипра в самый раз.

- В «Арисе» тренером работает Алексей Шпилевский, сын известного футбольного агента Николая Шпилевского.

- Шпилевский-младший в Казахстане работал, с «Кайратом» выиграл чемпионство. Говорили, что агентом-посредником при организации аренды Кокорина выступил Кураньи. Приехал во Флоренцию, сидел там неделю.

- Шпилевский-старший прокомментировал переход Кокорина «Думаю, Саша порадует моего сына и кипрский футбол. Мы все на это надеемся». Порадует или отдыхать будет?

- Человек поиграет в свое удовольствие и деньги за это получит.

- Может, лучшим бомбардиром станет?

- Дай бог. И пейзажи новые из Кипра выложит, а то пока у него в соцсетях только Флоренция.

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«Арис» официально представил российского нападающего.

«Царь в «Арисе». Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов!» — написано на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Он будет выступать под 99-м номером.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды, почти всегда выходил на замену. Голов и результативных передач на его счету нет. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.