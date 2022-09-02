«А царь-то не настоящий»! «Арис» назвал Кокорина Царем. Кто же тогда Мостовой?

Кипрский «Арис» на своем официальном сайте объявил о переходе российского форварда Александра Кокорина. Футболист будет выступать за команду из Лимасола на правах аренды. Нападающий принадлежит итальянской «Фиорентине». Пресс-служба анонсировала приход Кокорина заголовком «Царь - в «Арисе»!

«Царь - в «Арисе»! Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

До этого в российском футболе был один Царь – Александр Мостовой. Впрочем, что значит, был? Был, есть и будет! Как говорится, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.

Александр, который Мостовой, получил это почетное прозвище за свою потрясающую игру в испанской Ла Лиге за «Сельту». Где он выступал целых восемь лет. Мост творил на поле, поэтому болельщики в Виго непросто назвали его Царем, но и на полном серьезе собирались поставить русскому футболисту памятник.

В 2001 году фанаты «Сельты» инициировали сбор средств на изготовление памятника Мостовому, получив согласие на его установку от мэра города Виго. Но потом сменилось руководство города, а «Сельта» прошла свой пик. Карпин ушел в «Реал Сосьедад», Мостовой требовал от руководства и его продать. Стало не до памятника.

Но дело не в памятнике, в том, как играл Мостовой, как славил наш футбол в Европе. А ведь была еще «Бенфика», где, правда, Александру хода не давали. Но был и «Страсбур» - там Мостовой стал легендой.

А чем же к своим 31-му году славен Кокорин? Шампанским в Монте-Карло на пару с лучшим другом Мамаевым сразу после с треском проигранного Евро-2016. Ударом стулом в московской кофейне и годе колонии в Белгородской области.

Не только на царя, а и даже на пажа при дворе Царя Мостового Кокорин не тянет.

Как кричал боярин в легендарном фильме Гайдая «А царь-то не настоящий»! Прямо в точку. В общем, не царь это, а Лжеалександр.

НАША СПРАВКА

Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он поучаствовал в 11 матчах команды, почти всегда выходил на замену. Голов и результативных передач на его счету нет. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арендное соглашение с «Ариса» с Кокориным подписано до конца сезона-2022/23. Он будет выступать под 99-м номером.

До этого форвард защищал цвета московского «Спартака», «Динамо», «Анжи», «Зенита» и «Сочи». В период с 2011 по 2017 год провел 47 матчей за сборную России, забил 12 мячей.