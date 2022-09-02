Карпин против Терюшкова. Позиция главного тренера сборной — шанс для нашего футбола

Сначала депутат Госдумы Роман Терюшков, отреагировав на новость о возможном трансфере Арсена Захаряна в «Челси», заявил:

- Мы обсуждаем финансовую сторону вопроса, но забываем про интересы нашего государства. Для чего «Челси», по моему мнению, хочет купить Захаряна? Мы все помним фильм блогера Савина, помним, кто, о чем и как высказывался. Что будет с 19-летним парнем, когда он приедет в Англию, где Савин снимал свой фильм? На чем его будут прессовать? Очевидно, вопросов будет много. Это политическая разменная фигура. Англия переманивает Захаряна, чтобы показать, что лучшие спортсмены бегут из страны? Безусловно, это для этого им и нужно. Как было раньше – уже не будет. Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России, — сказал Терюшков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Карпин ответил на эту реплику в довольно свойственной ему манере:

- С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно всё понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте — нужно уезжать, — заявил коуч.

Терюшков на этом не остановился и продолжил развивать тему в своем телеграм-канале: «Валерий Карпин (главный тренер сборной по футболу России) считает, что футболисту Захаряну из «Динамо» необходимо уезжать в английскую премьер-лигу (АПЛ) если только представится такая возможность. Потому что АПЛ – это «солидный чемпионат». Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными. По цене мы с ним не сошлись и, видимо, уже никогда не сойдемся: у него в голове 15 млн евро за трансфер лучшего молодого игрока по версии РФС и «солидный» чемпионат, а у меня в голове 75 миллиардов долларов (совокупный объем военной и гуманитарной помощи), потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России с сотнями жертв от этого оружия среди наших военных, мирного населения, считающих Россию родиной. Перечислю «солидность» вооружения от Лондона: подводные беспилотники и микродроны Black Hornet, артиллерийские установки M109 и AS-90, реактивные системы залпового огня M270 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak. Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека. За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция».

Кажется, на чью сторону встало футбольное сообщество, объяснять не надо. Но давайте попробуем порассуждать: есть ли в словах депутата хоть доля здравого смысла. Спойлер — конечно, нет.

Во-первых, по мнению Терюшкова, трансфер Захаряна будет сильно политизирован и Арсена в этой ситуации будут использовать как «политическую разменную фигуру». В пример депутат приводит фильм Евгения Савина с участием украинских футболистов. Якобы сюжет «КраСавы» — показатель работы всей европейской системы, в том числе и в спорте. Но это не так. Зарубежные клубы в свете последних событий пытаются, наоборот, отгородить российских спортсменов от давления общества. Случаев проявления русофобии — единицы. Лунев, Овечкин и многие другие это неоднократно подтверждали. Поэтому говорить о том, что кто-то воспользуется переходом Захаряна в клуб АПЛ, чтобы потом начать поливать его грязью, вряд ли представляется возможным.

Второй тезис: англичане переманивают Захаряна, чтобы продемонстрировать несостоятельность российской системы спорта. От этого, считает Терюшков, пострадает суверенитет России. Сразу возникает вопрос: а что, раньше наши футболисты не уезжали попробовать себя в топовые лиги и не горели желанием показать себя в Европе? Уезжали, конечно. Пусть и не так массово, как это происходит в других странах, но все же. Ведь надо понимать: любой трансфер российского игрока в сильный иностранный чемпионат — однозначный плюс как для него, так и для того клуба, который его воспитал. Это даст возможность самому футболисту продолжать развиваться и в то же время докажет высокий уровень местной и поднимет престиж страны на международной арене. Трансфер Захаряна никак не идет вразрез с интересами «Динамо»: лондонцы были готовы выкупить контракт хавбека за прописанную в договоре сумму и оформить сделку по всем правилам.

Терюшков к тому же зачем-то сравнивает эту самую сумму выкупа Арсена (а она, напомню, для команд не из России составляет 15 миллионов евро) со средствами, которые Великобритания потратила на поддержку Украины. То есть, смешивает спорт и политику, о недопустимости чего сам не раз говорил.

Карпин — пример для многих тренеров и функционеров в России. Он всегда говорит то, что думает, и не боится кому-то не угодить, высказывая свою точку зрения. Такие, как Валерий Георгиевич, не дают нашему футболу закиснуть окончательно, позволяя себе регулярно не соглашаться с представителями власти и продвигая логику здравого смысла. А за будущее России действительно становится страшно, если такие, как депутат Терюшков, имеют хоть какое-то влияние на процессы в отечественном спорте.