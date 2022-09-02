Ну и Роша у тебя, Гинер!

СТАНОВЛЕНИЕ ФУТБОЛИСТА И ПЕРЕЕЗД В ЕВРОПУ

Виллиан Роша родился в небольшом бразильском штате Эспириту-Санту, в котором с семи лет стал заниматься футболом. В 2016 году талантливого парня приметил «Фламенго», а позже и «Гремио», в которых Роша стал полноценным профессиональным игроком с желанием играть в Европе. Однако отсутствие игровой практики и уже приличный возраст для переезда на другой континент (22 года) заставили Рошу как можно скорее решиться на трансфер, хоть куда-нибудь. Шанс предоставил аутсайдер второго дивизиона чемпионата Португалии «Кова де Пьедаде». За два года Виллиан адаптировался к местному футболу, не позволил вылететь новому клубу и даже сумел стать лучшим в клубе, благодаря чему заслужил повышение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТА» И ЖЕЛАНИЕ УЙТИ

Новым клубом Роши вновь стал аутсайдером, но уже элитного дивизиона чемпионата Португалии «Портимоненсе». За него Роша отыграл 88 матчей и даже заслужил внимание со стороны других, более серьезных клубов. Например, в 2020 году питерский «Зенит», желающий заменить ушедшего Бранислава Ивановича, интересовался возможностью купить Рошу, но для «Портимоненсе» он был настолько важен, что клуб был готов продать лидера только за 20 млн евро. Очевидно, что «Зенит» сразу же свернул переговоры.

И всё же этим летом «Портимоненсе» пошел на уступки Роше, который давно заявлял о желании сменить обстановку и поиграть в более классном клубе. ЦСКА предложил всего два млн евро, на которые португальцы с удовольствием согласились, особенно с учетом скорого истечения контракта.

ЧТО ОН ДАСТ ЦСКА?

Виллиан Роша - максимально стабильный игрок, о травматичности которого точно не стоит переживать, особенно после Бруно Фукса. Владимир Федотов наверняка рассматривает 27-летнего новичка как ключевого игрока обороны, который разобьет связку из Зайнутдинова, Набабкина и Дивеева, которую тяжело назвать оптимальной.

Зайнутдинов не играл в центре защиты до этого сезона, а Набабкин - скорее экстренный вариант, поэтому предлагаем сравнить Рошу с Игорем Дивеевым, которого можно считать незаменимым игроков армейцев последних лет. Для этого мы возьмем статистику сезона-2021/22 обоих игроков:

Нужно понимать, что это сухие цифры, не учитывающие стиля игры футболистов и их команд, но определенные выводы сделать можно. Роша наверняка не будет слабее Дивеева, но и чуда от него ждать не стоит, в том числе в созидании. Это не Ракицкий, Игнашевич или Стоунз по части начала атак, а скорее классический центрдеф, готовый укрепить оборону армейцев здесь и сейчас.