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Трансфер сорвался – и это хорошо

Жаль, что этой осенью мы не увидим Арсена Захаряна на «Стэмфорд Бридж», но мы сумели найти несколько плюсов из сложившейся ситуации.
Трансфер сорвался – и это хорошо
02 сентября 2022 14:22
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Динамо»

Главной темой последних дней стал возможный переход Арсена Захаряна в «Челси». Поначалу верилось с трудом, что нашим 19-летним парнем, без опыта в еврокубках, интересуется один из главных грандов мирового футбола последних лет, но это оказалось правдой. Полузащитник и правда на финише трансферного окна мог оказаться в Англии, но как сообщило «Динамо», сделку невозможно было провернуть по «техническим причинам», из-за чего сторону вернутся к обсуждению в ближайшее зимнее трансферное окно.

ПРЕДСЕЗОННЫЕ СБОРЫ

Одним из самых незаметных факторов успеха любой команды является предсезонная подготовка, которая пролетает мимо болельщиков, но становится невероятной пыткой для любого игрока после небольшого отпуска. Главный тренер «Челси» Томас Тухель особенно трепетно подходит к сборам, о чём рассказал один из источников английского издания The Athletic:

«Он относился к предсезонной подготовке, как к чистому полотну. Он говорил ребятам: «Послушайте, не думайте, что если мы выиграли Лигу чемпионов - на этом всё». Есть игроки, которых он нечасто видел и на которых он смотрел свежим взглядом. Например, Трево Чалоба.

«Он говорил игрокам: это ваш шанс проявить себя. Он говорил это перед всеми игроками, давал им знать. Он не любит, когда люди чувствуют себя комфортно. Он превратит вашу жизнь в настоящий ад, если вы думаете, что вы просто вернетесь после перерыва и будете играть в первой команде».

«Одно из его важнейших посланий игрокам - Тухель хочет, чтобы они работали усерднее, двигались быстрее. Он открыто говорил об этом на некоторых пресс-конференциях, например, о Рубене Лофтус-Чике после товарищеского матча с «Арсеналом» . Сказал, что хочет, чтобы полузащитник «продолжал выкладываться на 150%, потому что 100% недостаточно». Он говорит это и в лицо игрокам. Никто не в зоне комфорта, он хочет больше и больше».

Тухель невероятно требователен и придирчив, в том числе к работе на предсезонных сборах, но даже он не может уследить за всем. Например, по части физических кондициях он доверяет своим фитнес-тренерам, которые разделяют состав на несколько групп в зависимости от уровня подготовки.

Захаряну чрезвычайно трудно было бы даже физически адаптироваться к требованиям Тухеля, учитывая его скомканную подготовку с «Динамо» в России. И это мы ещё не говорим про невероятный темп АПЛ, длинный календарь и другие сопутствующие вещи, в которые сложно влиться без подготовки.

УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ СОСТАВ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Летом в «Челси» пришёл Рахим Стерлинг, который в случае использования схемы с крайними вингерами, железно забирает за собой левый участок поля. Если же он передвигается больше в атаку, то левую бровку занимает другой игрок мирового класса - Кристиан Пулишич. Фактически, прямо сейчас Захаряну глупо было бы надеяться на регулярную практику и пришлось бы довольствоваться только считанными минутами или в АПЛ или матчами в кубках, где немецкий тренер шёл бы на глобальную ротацию.

Если рассматривать Захаряна как игрока центра поля, то ситуация ещё более удручающая. В «Челси» огромная конкуренция из полузащитников, в результате которой не находится места даже Матео Ковачичу.

В случае больших успехов «Челси» Захарян получил бы больше шансов проявить себя, но «синие» очень и очень плохо начали сезон. Всего две победы в пяти матчах и слухи о возможной отставке Тухеля убирают и без того малые шансы Арсена на место в составе.

АРЕНДА В ДРУГОЙ КЛУБ

«Челси» решился на предложение по Захаряну в последние дни трансферного окна, из-за чего возникла другая для россиянина проблема. Учитывая потенциальное отсутствие игровой практики, логичным решением была бы аренда куда-нибудь в Нидерланды или другой европейский чемпионат для более скорой адаптации к более быстрому футболу. Захарян мог запрыгнуть в последний вагон и оказаться в «Челси», но лондонский клуб даже чисто физически не смог бы найти потенциального арендатора для футболиста, из-за чего полузащитник мог оказаться в ловушке. Возможно, к лучшему, что Захарян ещё полгода поиграет в РПЛ, а уже после этого произойдет его более осмысленный для всех сторон трансфер в «Челси».

источник: «Советский спорт»
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