Языджи возвращается в Турцию, Сиссако едет покорять Сочи. Трансферные новости

РОССИЯ

19-летний воспитанник ЦСКА Эдуард Багринцев уехал покорять Европу. Пока что, речь идет о скромном клубе «Дубница» из второго словацкого дивизиона. Сумма трансфера - 35 тысяч евро, но за армейцами остается право обратного выкупа.

Помимо Багринцева, ещё один молодой игрок РПЛ уехал в Европу. Им стал белорусский хавбек «Локомотива» Кирилл Зинович, который теперь будет представлять «Виторию Гимараэш». Контракт заключен на три года.

Воспитанник «ПСЖ» Мусса Сиссако продолжит карьеру в «Сочи». В прошлом сезоне малийский 21-летний защитник играл в «Стандарде», с которым разорвал контракт из-за нежелания бельгийцев продавать его в другой клуб.

АНГЛИЯ

У «Боруссии» не очень стабильная ситуация в обороне, но они не смогли удержать центрального защитника Мануэля Аканджи, которому было предложено перейти в «Манчестер Сити». Горожане заплатят всего 18+2 млн евро, а контракт новичка заключен до лета 2027 года.

34-летний бразилец Виллиан заскучал в Бразилии и вернулся в Англию, где он был настоящей звездой. Экс-футболист «Челси», «Арсенала» и «Анжи» присоединился к «Фулхэму» на правах свободного агента.

Мартин Дубравка присоединился к «МЮ» на роль второго голкипера после Давида де Хеа. Сумма аренды оценивается в 2 млн евро, но манкунианцы будут обязаны доплатить ещё 6 млн евро, если словак проведёт определённое количество игр в стартовом составе.

«Ливерпуль» после очередного травмированного игрока в центре поля одумался и в последний момент включился в трансферное безумие последнего дня. Немного панически, но «красные» подписали полузащитника Артура из «Ювентуса» на один сезон с правом выкупа за 35-40 млн евро.

Несмотря на перелом челюсти Обамеянга, «Челси» подписал форварда за 12 млн евро. Контракт 33-летнего габонца действует до лета 2024 года. За «Барселону» Пьер-Эмерик забил 14 голов в 24 матчах.

Вместе с Обамеянгом на флажке в клуб пришёл Денис Закария, которого взяли в аренду из «Ювентуса» с правом выкупа за 30 млн евро.

ГЕРМАНИЯ

Йошко Гвардиол, за которого «Челси» был готов заплатить более 90 млн евро, положил конец слухам, подписав новый контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. Теперь потенциальным покупателям будет ещё труднее договориться о трансфере 20-летнего защитника.

Юлиан Вайгль после неожиданного турне в Португалию решил вернуться в Германию. Помогла ему в этом менхенгладбахская «Боруссия», взявшая немца на один сезон. Напомним, что ранее Вайгль играл за другую «Боруссию».

ИСПАНИЯ

Один из главных балластов «Барселоны» Мартин Брейтуэйт всё-таки покинул клуб. Форвард, купленный в 2020 году за 18 млн евро, сумел договориться с сине-гранатовыми о расторжении контракта. Но датчанин Каталонию не покидает, так как подписал контракт с «Эспаньолом» до 2025 года.

Несколько лет назад Умаром Садиком интересовались несколько клубов РПЛ, включая «Спартак» и «Зенит», но «Альмерия» отказалась его тогда продавать. Зато новичок Ла Лиги не смог отказать «Реал Сосьедаду», который увидел в Садике замену ушедшему Исаку. Сделка оценивается в 25 млн евро.

Эктор Бельерин после 11 лет в «Арсенале» возвращается в родной клуб. 27-летний правый защитник достался «Барселоне» на правах свободного агента.

ИТАЛИЯ

«Салернитана» арендовала Пентека у «Герты». До немецкого клуба польский форвард уже играл в Италии, в том числе за «Милан», который платил за него 18 млн евро. Теперь же, спустя много лет, «Салернитана» взяла Кшиштофа в бесплатную аренду с правом выкупа.

«Интер» до конца игрового года арендовал у «Лацио» 34-летнего Франческо Ачерби. До этого итальянский защитник играл четыре сезона за римский клуб.

«Милан» сумел в последний момент укрепить проблемный правый фланг обороны, договорившись с «Барселоной» об аренде Сержиньо Деста с правом выкупа. В прошлом году 21-летний защитник провёл в Ла Лиге 21 матч.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ» в последний день трансферного окна решил всё-таки разгрузить зарплатную ведомость и попрощаться с тремя игроками. Курзава ушёл в «Фулхэм» (аренда), Идрисс Гуйе был продан «Эвертону» (8,2 млн евро), Абду Диалло был отправлен в годичную аренду в «Лейпциг» с правом выкупа за 25 млн евро, а Юлиан Дракслер поехал подменять уехавшего соотечественника Вайгля в «Бенфику» на один сезон.

Но «ПСЖ» не был бы самим собой, если бы никого не купил. Карлос Солер из «Валенсии» станет одноклубником Лионеля Месси. Сумма трансфера - 18 млн евро.

ТУРЦИЯ

Хорошо знакомый Юсуф Языджи вновь не понадобился «Лиллю», из-за чего французскому клубу пришлось пристроить полузащитника в турецкий «Трабзонспор» на один сезон. Теперь экс-игрок ЦСКА будет играть с Гамшиком, Бартрой и другими звездами Суперлиги.