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Царь на Кипре. У Кокорина появился шанс снова заиграть

Под закрытие летнего трансферного окна эксклюзив все же случился: российский футболист Александр Кокорин официально переехал из Италии на Кипр. В ближайший год на правах аренды бывший нападающий «Динамо», «Зенита», «Спартака» и «Фиорентины» будет защищать цвета кипрского клуба «Арис».
Царь на Кипре. У Кокорина появился шанс снова заиграть
02 сентября 2022 19:47
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Арис»

Последние полтора года карьера одного из самых перспективных игроков своего поколения, получив, казалось, новую полосу для взлета, снова застопорилась. В «Фиорентине» Кокорину раскрыться не удалось. И уж в чем тут была основная проблема, в главных тренерах или в психологическом состоянии самого Александра, сказать наверняка сложно.

В любом случае, получив уникальный для любого российского футболиста шанс попробовать себя в европейском чемпионате, Кокорин им воспользовался. Другое дело, что любовь с итальянским футболом, как говорится, случилась без радости. И наверное, без радости прежде всего для самой «Фиорентины». Так что клуб с легким сердцем отпустил российского нападающего в новое плавание, пока без расторжения контракта. Теперь у Кокорина активирован новый шанс - можно, наконец, начать играть, тем более, что «Арис» планирует в этом сезоне биться за еврокубки.

Самый неожиданный трансфер лета не мог не впечатлить и мы решили обратиться за комментариями непосредственно к представителям «Арис». Алексей Дозорцев, директор по маркетингу кипрского клуба постарался откровенно ответить на наши вопросы.

У ФИАЛОК ОН ТОЖЕ ЗАБИВАЛ. В ДВУСТОРОНКАХ

- Все российские спортивные телеграмм-каналы сегодня, после вашего официального представления Кокорина игроком «Ариса», шутят по поводу набранных футболистом лишних килограммов в Италии. Вас не смутила физическая форма Александра по приезду?

- Александр полноценно работал в лагере «Фиорентины», забивал в двухсторонках до последнего дня пребывания в итальянском клубе. И замечаний по здоровью не было. То, что он не участвовал в официальных матчах, - другой вопрос. Очевидно, что в нашей команде Александр будет востребован, мы рассчитываем на него как на одного из лидеров.

- Не секрет, что в «Фиорентине» у Кокорина были более чем расслабленные условия. В каком графике он будет работать у вас?

- Тренерский штаб составляет график занятий для общей группы и для футболистов, работающих вне общей группы по состоянию здоровья. Александр не имеет ограничений и работает наравне со всеми.

- Вы давно продумывали этот трансфер или идея родилась спонтанно?

- Как вы понимаете, этот переход вызван ситуацией Александра в «Фиорентине». Когда футболисту надо сменить обстановку, чтобы играть в футбол, появляются варианты.

КЕВИН КУРАНЬИ – АГЕНТ КОКОРИНА

- Кто помогал в осуществлении этого трансфера?

- Эти люди были на подписании контракта. Клуб публично отметил за сопровождение сделки Элизабет Бартоше и Кевина Кураньи. Кевин, который выступал с Александром в московском «Динамо», выступил фактически как агент футболиста. Он очень поддерживает Сашу, верит в его талант, спустя годы они остались хорошими товарищами.

- Мы знаем, что первый этап переговоров был сорван Кокориным, потому что он не прилетел к вам на переговоры. С чем это было связано?

- Вопрос поставлен некорректно, никто не срывал переговоры, они прошли динамично, никто не хотел терять время.

- Это правда, что параллельно с вами к Кокорину проявляли интерес и ваши основные конкуренты в кипрском чемпионате - клуб «Апполон»?

- Без комментариев. Мы работали над этим переходом без оглядки на другие клубы.

У КОКОРИНА НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ИСТОРИЯ

- Почему именно Кокорин? Понятно, что он давно медийно узнаваем, но вам, как клубу, наверное, хотелось бы иметь в составе и сильного футболиста…

- Мы считаем, что невостребованность Кокорина в «Фиорентине» не должна влиять на наши взаимоотношения. Начинается совершенно другая история. Есть определенный уровень футболиста, его мотивация играть в «Арисе» и достигать с нами успехов в чемпионате Кипра.

- Как клуб оценивает на сегодня физическую форму Саши?

- Ему нужно провести одну-две игры, почувствовать темп игры, возможно, забить первый гол. Провести время в команде. Я бы подождал неделю-другую, тогда будет объективно.

- В сложившихся условиях предложение от вашего клуба для Александра более, чем удачное. Он будет получать 1 млн евро в год. От вас? Или расходы покрывает «Фиорентина»?

- На эту тему преимущественно без комментариев. Клубы участвуют солидарно, стандартная практика.

КОКОРИН СЕГОДНЯ УЖЕ В ЗАЯВКЕ

- Какой отдачи вы ждете от футболиста за эти деньги? Смотрите, ведь в последнем своем клубе, откуда вы его забрали, он за полтора года провел на поле всего 216 минуты и не забивал. Перед этим в «Спартаке» у Александра было всего 10 матчей и два гола. Наверняка оценивали риски?

- Отмечу еще раз: для Кокорина все начинается заново. Риски в «Арисе» объективно ниже. Хотя бы по той причине, что у нас атмосфера доверия.

- Главный тренер вашего клуба Алексей Шпилевский уже прокомментировал, что верит в Кокорина и в его способность усилить команду. В чем конкретно он видит усиление? В игре? В медиа?

- Главный тренер имел беседу с Александром до его приезда в расположение команды. Эта беседа имела важную роль для хода сделки. Конечно, мы ждем усиления игры. Что касается медиа, то об этом заботится соответствующий департамент. Футболисты содействуют его работе, у нас традиционно много контента с командой.

- Ближайшая игра «Ариса», где мы сможем увидеть Александра в деле?

- Сегодня вечером у нас матч с «Олимпиакосом». Кокорин в заявке, выйдет ли на поле – решать тренерскому штабу.

источник: «Советский спорт»
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