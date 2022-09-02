Артур - новичок «Ливерпуля». Зачем он нужен и чего от него ожидать?

«Ливерпуль» в прошлом сезоне едва не выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, но их пассивность на трансферном рынке сыграла злую шутку на старте нового сезона, которая рискует обернуться провалом для мерсисайдцев. Боссы клуба и Юрген Клопп по-прежнему не желают платить за новичков слишком много, хотя все остальные топ-клубы Европы давно приучили болельщиков к большим тратам. Рано или поздно подобная политика должна была привести к проблемам, которые пришлось исправлять экстренно и неподготовленно.

У «Ливерпуля» образовалась огромная дыра в центре поля, из-за которой в основе были вынуждены играть даже Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон и Харви Эллиот, но с такой тройкой полузащиты не побороться за чемпионство с «Манчестер Сити». Но как оказалось, это было ещё не самое дно, ведь в последнем матче Хендерсон получил травму, восстановление от которой только может занять более месяца. Из-за этого «Ливерпулю» пришлось в спешке искать хоть какой-то вариант.

Ранее самыми желанными целями «Ливерпуля» были Орельен Тчуамени и Джуд Беллингем, но за них просили слишком много. Договариваться о переходе других перспективных игроков в последний день трансферного окна было глупо, поэтому селекционерам пришлось обращаться к услугам игрока, который наверняка не был даже в топ-10 их шорт-листа.

Встречайте Артура из «Ювентуса», на которого свалится огромное давление после его перехода в «Ливерпуль». Мерсисайдцы заключили годичную аренду с правом выкупа за 37,5 млн евро. В целом, это компромиссный вариант для Юргена Клоппа, но ждать чего-то невероятного точно не стоит. Артур - нормальный футболист, способный в нужный момент придержать мяч, увеличить плотность в середине поля, поработать в прессинге, но минусом является креатив, которого совершенно не хватает бразильцу в последние годы. Возможно, Клопп найдет подход к новичку и откроет его футбольному миру с другой стороны, но шансы малы. Главное, чтобы Артур не присоединился к другим травмированным игрокам «Ливерпуля», ведь ранее полузащитник тоже не отличался особой надежностью по здоровью.

Болельщики «Ливерпуля» остались недовольными трансферными действиями руководства, их их легко можно понять. Артур - это не тот игрок, о котором они мечтали, но всё же его аренда выглядит куда более здоровым решением, если вспомнить о том, что у Клоппа в арсенале игроков остались только молодые парни из академии.