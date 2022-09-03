СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Холанд ударно стартовал в АПЛ. За счет чего у него это получилось?

Выделяем две главных причины успешного отрезка норвежского форварда.
Холанд ударно стартовал в АПЛ. За счет чего у него это получилось?
03 сентября 2022 09:01
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

СТИЛЬ ГВАРДИОЛЫ

За время работы Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выстроил систему, наверное, с лучшим позиционным доминирующим футболом в Европе, при котором большинство соперников (кроме, конечно, мадридского «Реала») чувствуют мощнейшее давление при движении мяча в средней и финальной третях поля и - при недостатке в классе игроков - в 90 процентах случаев начинают терять концентрацию и постепенно разваливаются по ходу матча. Единственным недостатком в футболе «горожан» было завершение — в составе англичан не было игрока, способного заталкивать мячи в сетку из штрафной.

Холанд все исправил. В прошлом сезоне лидером «Сити» по xG был Стерлинг (15,78) с 13 забитыми мячами. Эрлинг за пять матчей выбил уже более половины этих показателей — 9 голов при 7,34 xG. Холанд, в отличие от большинства партнеров по команде, старается действовать как можно проще и эффективнее — форвард максимально нацелен на ворота и почти зачастую предпочтет передаче удар. Норвежец обладает настоящим «инстинктом убийцы»: идет на защитников до последнего, правильно выбирает момент для рывка в зону и стремится оказаться на острие и замкнуть игру на себе. Иначе как даром этот скилл не объяснить. «Сити» создает уйму моментов, Холанд их реализует. Все просто.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

В АПЛ Холанд пока преимущественно забивает почти все свои мячи, действуя на добивании и забегая за спины защитникам под пас вразрез. Главные качества норвежца — качественная игра против линии обороны на грани офсайда и умение расталкивать соперников на ограниченном пространстве, сохраняя при этом мяч. Перфоманс Холанда оказался возможен благодаря двум изменениям Гвардиолы. Во-первых, коуч заставил инсайдов (Силву и Фодена или Мареза) задерживаться на чужой половине поля и насыщать финальную треть передачами — в провальном матче с «Ливерпулем» было отчетливо видно, что игроки на краях были очень пассивны в своей зоне, из-за чего не могли серьезно влиять на игру, ведь их движение на скорости латерали «красных» зачастую блокировали. Во-вторых, «Сити» стал иногда переходить от расстановки 4-3-3 к схеме 4-2-3-1 — «восьмерки» благодаря этому располагались достаточно глубоко и получали больше времени на подготовку заброса на форварда и изначально сильно растягивали оборону соперника.

Прогресс Холанда отдельно отметил и сам Пеп:

- Месяц назад он был настоящей катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ. Я не предсказатель. Не знаю, что случится завтра. Представьте, что может случиться через два года. Мы в восторге от того, как он адаптируется. Не только Эрлинг, но и тренерский штаб, и персонал клуба важны в этом процессе. Они помогают новичкам адаптироваться. Его партнеры тоже очень хороши. Все это – самое важное.

Однако преувеличивать достижения Холанда не стоит. Норвежец забивал пока только командам, которые сильно ниже уровня «Сити». Сможет ли он с такой же игрой давать результат в топ-матчах? Скоро мы это узнаем.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Холанд ударно стартовал в АПЛ. За счет чего у него это получилось?
Холанд ударно стартовал в АПЛ. За счет чего у него это получилось?
Выделяем две главных причины успешного отрезка норвежского форварда.
03.09.2022 09:01
Футбол
автор: Матвей Морозов
Артур - новичок «Ливерпуля». Зачем он нужен и чего от него ожидать?
Артур - новичок «Ливерпуля». Зачем он нужен и чего от него ожидать?
Мерсисайдцы заключили годичную аренду с правом выкупа за 37,5 млн евро. В целом, это компромиссный вариант для Юргена Клоппа, но ждать чего-то невероятного точно не стоит.
02.09.2022 21:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Царь на Кипре. У Кокорина появился шанс снова заиграть
Царь на Кипре. У Кокорина появился шанс снова заиграть
Под закрытие летнего трансферного окна эксклюзив все же случился: российский футболист Александр Кокорин официально переехал из Италии на Кипр. В ближайший год на правах аренды бывший нападающий «Динамо», «Зенита», «Спартака» и «Фиорентины» будет защищать цвета кипрского клуба «Арис».
02.09.2022 19:47
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Языджи возвращается в Турцию, Сиссако едет покорять Сочи. Трансферные новости
Языджи возвращается в Турцию, Сиссако едет покорять Сочи. Трансферные новости
Ровно в 00:01 первого сентября официально закрылось трансферное окно в большинстве европейских чемпионатах. Какие сюрпризы подарил последний день?
02.09.2022 16:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Трансфер сорвался – и это хорошо
Трансфер сорвался – и это хорошо
Жаль, что этой осенью мы не увидим Арсена Захаряна на «Стэмфорд Бридж», но мы сумели найти несколько плюсов из сложившейся ситуации.
02.09.2022 14:22
Футбол
автор: Никита Шмытов
Ну и Роша у тебя, Гинер!
Ну и Роша у тебя, Гинер!
ЦСКА объявил о подписании бразильского защитника Виллиана Роши. Мы разобрали историю футболиста, его плюсы, минусы и другие нюансы трансфера. Что преставляет из себя новичок ЦСКА?
02.09.2022 14:03
Футбол
автор: Никита Шмытов
Карпин против Терюшкова. Позиция главного тренера сборной — шанс для нашего футбола
Карпин против Терюшкова. Позиция главного тренера сборной — шанс для нашего футбола
Под конец лета, когда уже, казалось, никаких серьезных инфоповодов, кроме трансферных, появиться было не должно, главный тренер сборной России Валерий Карпин взорвал медийное поле.
02.09.2022 13:30
Футбол
автор: Матвей Морозов
«А царь-то не настоящий»! «Арис» назвал Кокорина Царем. Кто же тогда Мостовой?
«А царь-то не настоящий»! «Арис» назвал Кокорина Царем. Кто же тогда Мостовой?
«Арис» официально представил российского нападающего Александра Кокорина потрясающим заголовком «Царь - в «Арисе»! В российском футболе был уже один Царь – Александр Мостовой.
02.09.2022 13:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Посредником при переходе Кокорина в «Арис» выступил Кураньи
Алексей Сафонов: Посредником при переходе Кокорина в «Арис» выступил Кураньи
Александр Кокорин, похоже, все-таки вернется на поле, правда, не в составе «Фиорентины», и не в Серии А, а в гораздо более скромном чемпионате Кипра.
02.09.2022 12:23
Футбол
автор: Юрий Волохов
Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра
Новое окружение Кокорина. Пять наших знакомых в чемпионате Кипра
Александр Кокорин официально стал игроков «Ариса». Российский игрок долгое время просиживал на лавке в «Фиорентине», но в последний день трансферного окна всё же решил съездить в годичную аренду на Кипр. Мы расскажем, с какими звёздами футбола и знакомыми нам футболистами предстоит встретиться российскому вингеру в новом чемпионате.
01.09.2022 19:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
Больше трех часов на корте в 40 лет – это слишком. Каким был последний матч Серены Уильямс
Знаменитая американка Серена Уильямс, перед US Open-2022 объявившая, что турнир станет последним в ее карьере, проиграла Айле Томлянович из Австралии.
«Нам было важно показать пример основе». Артем Ребров — о победе легенд «Спартака» над «Зенитом»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров после своего прощального матча поделился ожиданиями от воскресной игры РПЛ с «Зенитом» и эмоциями от поддержки фанатов красно-белых, бойкотирующих чемпионат.
Ну какой из него Царь? Как Кокорин получил новое прозвище и дебютировал в чемпионате Кипра
Александр Кокорин после перехода в «Арис» из Лимассола вышел на замену и не забил при счете 5:0.
Легенды «Спартака» взяли реванш у «Зенита». Дело за командой Абаскаля?
В Москве прошел огненный матч ветеранов красно-белых и сине-бело-голубых.
«Два раза в жизни видел Федуна. Не знаю, почему он ушел». Романцев — о «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе Леонида Федуна и предстоящем 4 сентября суперматче против «Зенита».
«Спартак» не победит «Зенит». Ни при каких раскладах!» Мнение Кавазашвили
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 8-го тура РПЛ, который пройдет в воскресенье 4 сентября.
«Феррари» — бумажный фаворит, а победит снова Летучий голландец! Расклады на Гран-при Нидерландов
2 - 4 сентября на автодроме «Зандворт» пройдет пятнадцатый этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
8-й тур РПЛ с суперматчем «Спартак» — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о восьмом туре.
«Сейчас в ЦСКА пошла другая химия». Сергей Федоров — о ярком старте армейцев в КХЛ-2022/23
После матча за Кубок открытия КХЛ ЦСКА – «Металлург» (6:2) главный тренер хозяев Сергей Федоров заявил, что игра соперника ему понравилась, а его визави Илья Воробьев посетовал на провал во втором периоде.
Идеальный шторм! Как ЦСКА вынес «Магнитку» за период и взял Кубок открытия
В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ московские армейцы отыгрались со счета 0:2, забросив «Металлургу» 6 шайб.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика