Холанд ударно стартовал в АПЛ. За счет чего у него это получилось?

СТИЛЬ ГВАРДИОЛЫ

За время работы Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити» выстроил систему, наверное, с лучшим позиционным доминирующим футболом в Европе, при котором большинство соперников (кроме, конечно, мадридского «Реала») чувствуют мощнейшее давление при движении мяча в средней и финальной третях поля и - при недостатке в классе игроков - в 90 процентах случаев начинают терять концентрацию и постепенно разваливаются по ходу матча. Единственным недостатком в футболе «горожан» было завершение — в составе англичан не было игрока, способного заталкивать мячи в сетку из штрафной.

Холанд все исправил. В прошлом сезоне лидером «Сити» по xG был Стерлинг (15,78) с 13 забитыми мячами. Эрлинг за пять матчей выбил уже более половины этих показателей — 9 голов при 7,34 xG. Холанд, в отличие от большинства партнеров по команде, старается действовать как можно проще и эффективнее — форвард максимально нацелен на ворота и почти зачастую предпочтет передаче удар. Норвежец обладает настоящим «инстинктом убийцы»: идет на защитников до последнего, правильно выбирает момент для рывка в зону и стремится оказаться на острие и замкнуть игру на себе. Иначе как даром этот скилл не объяснить. «Сити» создает уйму моментов, Холанд их реализует. Все просто.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

В АПЛ Холанд пока преимущественно забивает почти все свои мячи, действуя на добивании и забегая за спины защитникам под пас вразрез. Главные качества норвежца — качественная игра против линии обороны на грани офсайда и умение расталкивать соперников на ограниченном пространстве, сохраняя при этом мяч. Перфоманс Холанда оказался возможен благодаря двум изменениям Гвардиолы. Во-первых, коуч заставил инсайдов (Силву и Фодена или Мареза) задерживаться на чужой половине поля и насыщать финальную треть передачами — в провальном матче с «Ливерпулем» было отчетливо видно, что игроки на краях были очень пассивны в своей зоне, из-за чего не могли серьезно влиять на игру, ведь их движение на скорости латерали «красных» зачастую блокировали. Во-вторых, «Сити» стал иногда переходить от расстановки 4-3-3 к схеме 4-2-3-1 — «восьмерки» благодаря этому располагались достаточно глубоко и получали больше времени на подготовку заброса на форварда и изначально сильно растягивали оборону соперника.

Прогресс Холанда отдельно отметил и сам Пеп:

- Месяц назад он был настоящей катастрофой, а теперь готов разорвать АПЛ. Я не предсказатель. Не знаю, что случится завтра. Представьте, что может случиться через два года. Мы в восторге от того, как он адаптируется. Не только Эрлинг, но и тренерский штаб, и персонал клуба важны в этом процессе. Они помогают новичкам адаптироваться. Его партнеры тоже очень хороши. Все это – самое важное.

Однако преувеличивать достижения Холанда не стоит. Норвежец забивал пока только командам, которые сильно ниже уровня «Сити». Сможет ли он с такой же игрой давать результат в топ-матчах? Скоро мы это узнаем.