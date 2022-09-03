Алексей Сафонов: «Краснодар» обыграет «Сочи» - 2:1, «Динамо» выиграет у «Урала» - 2:0

«ОРЕНБУРГ» – «ХИМКИ». Суббота. Начало в 13.00

У «Оренбурга» есть хорошее качество – они берут очки с прямыми конкурентами. Обыграли «Урал», потом «Торпедо», сейчас обыграют «Химки».

«ПАРИ НН» - «ФАКЕЛ». Суббота. Начало в 15.00

«Пари НН» пока меня не очень впечатляет. «Факел» тоже пока только дома при своих болельщиках на эмоциях что-то показывает. Думаю, будет ничья - 1:1.

«КРАСНОДАР» - «СОЧИ». Суббота. Начало в 18.30

«Краснодар» сейчас хорошо смотрится, команда поймала кураж. Про «Сочи» пока сложно что-то говорить. Да, «Химкам» забили, сколько хотели, но выводы делать рано. «Краснодар» выиграет 2:1.

«ДИНАМО» - «УРАЛ». Суббота. Начало в 20.30

С «Уралом» «Динамо» обычно тяжело играет. Но сейчас это не тот случай. Имею в виду нынешнюю игру «Урала» и «Динамо». «Динамо» выиграет - 2:0.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завтра пройдут еще три матча 8-го тура «Крылья Советов» - ЦСКА (начало в 15.00), «Локомотив» - «Ахмат» (начало в 17.30), «Спартак» - «Зенит» (начало в 20.00).

В понедельник встречей «Торпедо» и «Ростова» (начало в 20.00) программа 8-го тура завершится.

«Матч ТВ» на общедоступном канале покажет поединки «Оренбург – «Химки» (сегодня) и «Спартак» - «Зенит» (воскресенье).