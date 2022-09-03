Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет у «Урала» с разницей не меньше двух мячей

«ОРЕНБУРГ» – «ХИМКИ». Суббота. Начало в 13.00

Встречаются две совершенно «убитые» команды, все здесь настолько непредсказуемо. Каждый из соперников, их тренерские штабы, тем более, в «Химках» теперь Гогниев, захотят показать результат.

Гогниева за поражение не будут сильно критиковать, а вот, если «Оренбург» проиграет, нужно будет однозначно увольнять тренера.

Думаю, обе команды будут стремиться много атаковать. И мой прогноз: обе забьют.

«ПАРИ НН» - «ФАКЕЛ». Суббота. Начало в 15.00

Здесь встречаются две команды, которые именно с таким соперником хотят заработать очки. Думаю, будет ничья, но не факт. Поэтому предлагаю такую ставку: тотал меньше 2,5.

«КРАСНОДАР» - «СОЧИ». Суббота. Начало в 18.30

Южное дерби. Обе команды всегда забивают, поэтому моя ставка: обе забьют.

«ДИНАМО» - «УРАЛ». Суббота. Начало в 20.30

«Урал» совсем слабо выглядит, «Динамо» выиграет и, скорее всего, с разницей не меньше, чем в два мяча. Поэтому моя ставка: победа «Динамо» с коэффициентом минус один.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завтра пройдут еще три матча 8-го тура «Крылья Советов» - ЦСКА (начало в 15.00), «Локомотив» - «Ахмат» (начало в 17.30), «Спартак» - «Зенит» (начало в 20.00).

В понедельник встречей «Торпедо» и «Ростова» (начало в 20.00) программа 8-го тура завершится.

«Матч ТВ» на общедоступном канале покажет поединки «Оренбург – «Химки» (сегодня) и «Спартак» - «Зенит» (воскресенье).